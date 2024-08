Novo sonho de consumo: a psicóloga da Rebeca Andrade

Foto: Gabriel BOUYS / AFP Rebeca Andrade faturou medalha de ouro no solo

Meu novo sonho de consumo...

...é a psicóloga da Rebeca Andrade. Aline Wolff virou notícia mundial após ser citada, inúmeras vezes, em entrevistas da medalhista de ouro, como a explicação para seu autocontrole durante as provas.

A ginasta também chamou atenção pela maturidade nas entrevistas, autoconhecimento elaborado e pela forma clara com a qual analisa a própria performance - brilhante -, colocando sempre a terapeuta como ponto central para alcançar o sucesso.

Aline Wolff para presidente do Brasil, urgente!!!

O caso aqui está brabo. Juntou a corrupção histórica e todas as mazelas estruturais com a paranoia coletiva da polarização, agora banhada de tons religiosos, das ditas esquerda à direita.

Como meu colega e competentíssimo jornalista Érico Firmo mostrou ontem em sua coluna, o apelo à fé alheia, com interesses eleitoreiros, conseguiu atingir praticamente todas as candidaturas à Prefeitura de Fortaleza, incluindo figuras antigas na política, como o ex-governador Lúcio Alcântara que, em 50 anos de vida pública, mesmo sendo católico devotado, nunca tinha feito uso desse expediente em palanque. Quebrou a tradição em apoio a Capitão Wagner.

E a implantação - subliminar - de um regime "Evangelistão" pelos partidos políticos, como têm chamado os críticos à mistura de fé e política, acontece num momento histórico de extrema exposição, via redes (anti)sociais, dos mal feitos de líderes de igrejas.

Escândalos de ordem financeira, sexual, assédios, violências dentro dessas estruturas vêm sendo reveladas, muitos delas em vídeos vazados, como foi o caso, por esses dias, do pastor filmado em momentos de lascívia com um obreiro. "Vai pastor", dizia a ovelha.

Como a ótica espiritual não opera baseada na realidade, mas em projeções impalpáveis, a exemplo da cegueira causada pela paixão, nada disso interfere no cenário em curso, no qual até shopping centers têm aberto praças de alimentação e convivência para a realização regular de noites de adoração, cultos e missas abertas. Seria um apelo aos céus para conseguir consumir menos e se livrar das dívidas?

O célebre filósofo alemão Friedrich Hegel escreveu: "Quem exagera o argumento, prejudica a causa". E o caminho, inexoravelmente, tende a ser esse...

Quando as pessoas de fé legítima se derem conta, vão precisar fazer um esforço, uma retomada, para mostrar o caráter espiritual de seus credos, esses dominados pelos interesses de um dos aspectos mais controversos e pouco ortodoxos da experiência humana: a política. Já vimos esse filme ao longo dos séculos.

Até lá, vamos receber "santinhos" eleitorais com número para a urna e citações bíblicas. Ao que parece, até os "pet-eleitos", levantadores de votos para defender cães e gatinhos de rua, vão precisar incluir uns cânticos gospel em seus vídeos de campanha para conseguir driblar a concorrência. Sobre o horário eleitoral (nada)gratuito, prefiro nem imaginar o que vem por aí...

Valei-me, meu Padim Ciço!

ACL: 130 anos

Foto: André Gorki/ Divulgação Rui Almeida, Élcio Batista, Lúcio Alcântara, Juarez Leitão, Rui Vieira Nery e Tales de Sá Cavalcante

Os 130 anos da Academia Cearense de Letras (ACL) motivaram cerimônia última terça-feira, no Palácio da Luz, conduzida pelo presidente Tales de Sá Cavalcante, em parceria com a Fundação Waldemar Alcântara.

Evento abre as comemorações pela data e contou com a presença do renomado musicólogo e historiador cultural Rui Vieira Nery, que ministrou a conferência intitulada "Camões e a Música".

Mesa foi composta por personalidades do campo intelectual como o vice-presidente da entidade, acadêmico Juarez Leitão e o ex-presidente da Casa, Lúcio Alcântara. Também presentes o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista; e o Cônsul de Portugal, Rui Almeida.

A ACL, vale ressaltar, é a Academia de Letras mais longeva do Brasil, tendo sido fundada em 1894, três anos antes da Academia Brasileira de letras.

Phygital

Na próxima segunda-feira, 12, às 19h, Camila Coutinho estará no Iguatemi Bosque comandando o "Talk Beauty", bate-papo com o tema: "Como construir marcas autênticas: do digital ao offline". O evento marca a abertura da GE Beauty no shopping center, marca de beleza da empresária e influenciadora, com mais de três milhões de seguidores.

O novo espaço promete experiência completa para os clientes, disponibilizando todos os produtos da linha como os boosters Fortificante, Hidratante, de Definição e Antioxidante, além do Shampoo a Seco, todos sucessos da marca. Na terça-feira, 13, ela vai receber fãs e clientes na própria loja, que fica no piso 1, próximo à loja da Nespresso.

Com a novidade, o shopping aposta no "phygital", tendência do varejo da abertura de espaços físicos para marcas nativas digitais. Brilha!

Elegante brinde

Aniversariante do último dia 17 de julho, data que passou na Itália, Graça Dias Branco da Escóssia teve a nova idade mais uma vez celebrada na noite dessa segunda-feira, quando foi recebida em elegante jantar por Francisco Campelo e Andrade Mendonça.

Com o marido e famoso odontólogo Jório da Escóssia, a empresária (Grupo M. Dias Branco) viveu noite das mais leves e refinadas, entre poucos e bons amigos.

Além dos anfitriões, compuseram a mesa do jantar, com lugares marcados, os advogados Rodrigo e Maria José Jereissati, a sempre elegante Marjorie Marshall, e ainda a diretora da Giorgio Armani para o Brasil, Joana Nicoletti, que veio a Fortaleza exclusivamente para o momento.

Na mesa, montada com toalhas bordadas, pratarias, cristais, flores e velas, foi servida sequência de pratos do chef Bernard Twardy harmonizada com champagnes. Destaque para os medalhões de lagosta e o beef Wellington.

No fim, lembranças de uma belíssima noite, cheia de afeto e amizade. Cenas...

(Foto: arquivo pessoal )Mesa posta: detalhes (Foto: arquivo pessoal )Andrade Mendonça e Francisco Campelo (Foto: arquivo pessoal )Graça e Jório da Escóssia (Foto: arquivo pessoal )Andrade Mendonça, Marjorie Marshall, Joana Nicoletti e Francisco Campelo (Foto: arquivo pessoal )Andrade Mendonça, Jório da Escóssia, Francisco Campelo, Rodrigo Jereissati, Joana Nicoletti, Graça Dias Branco da Escóssia, Marjorie Marshall e Maria José Jereissati (Foto: arquivo pessoal )Andrade Mendonça e Francisco Campelo com Rodrigo Jereissati (Foto: arquivo pessoal )Joana Nicoletti entre os anfitriões (Foto: arquivo pessoal )Joana Nicoletti, diretora da Giorgio Armani para o Brasil