Entre quem chega e quem sai, a notícia do "Swingão"

Foto: André Ligeiro e Nicolas Calligaro/ Divulgação Anttónia Morais no lançamento do Verão 2025 da Arezzo

Vem aí I

Ministro Marcos Bemquerer (TCU) vem a Fortaleza, em 22 de agosto, para apresentar a palestra "Governança, Transparência e Controle Social", abordando assuntos como compliance, ética corporativa e responsabilidade institucional. Fala do magistrado, no auditório do BS Design, será seguida de jantar, a convite do Mentore Bank. A articulação é do advogado Andrei Aguiar.

Vem aí II

Agendado para 5 de outubro o tradicional Festival Gastronômico Indiano, todos os anos realizado pelo Zorah Beach Hotel. Quem vem ao Ceará para o evento é o chef Danish Mohammad, do aclamado restaurante Musaafer, premiado como um dos melhores restaurantes da culinária indiana nos EUA. Programação também inclui aulas de culinária da Índia para os hóspedes nos dias 2, 3 e 6.

"Amis" no Museu

Foto: arquivo pessoal Rodrigo Barroso e Silvio Frota: Amis Et Vins será recebida no Museu da Fotografia

Em Fiordes, na Noruega, o encontro dos amigos conterrâneos e homens de negócios: Rodrigo Barros (M7 Investimentos) e o multiempresário Silvio Frota. Reconfirmaram, para dia 22, a visita da Confraria Amis et Vins ao Museu da Fotografia de Fortaleza, em visita guiada e exclusiva a convite do diretor do equipamento, Silvio Frota. Na sequência, o tradicional jantar harmonizado mensal, dessa vez no português Marquês da Varjota, considerado o melhor bacalhau da Cidade.

Marco da cultura

Foto: ARES SOARES/ UNIFOR Igor Queiroz Barroso, Lenise Queiroz Rocha e Manoela Queiroz Bacelar: visita às obras do futuro Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz

Na última terça-feira, 6, a convite da presidente da Fundação Edson Queiroz (FEQ), Lenise Queiroz Rocha, os curadores da Fundação realizaram visita guiada às obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz.

Primeira etapa do megaprojeto, de quase 90 mil metros quadrados, será inaugurada em setembro de 2025, quando o museu será concluído. Equipamento abrigará ainda teatro, auditórios, áreas de convivência, além de uma torre educacional para ensino presencial, híbrido e virtual.

Além da presidente da Fundação e dos curadores, Igor Queiroz Barroso e Manoela Queiroz Bacelar, vice-presidente da FEQ, estiveram presentes na comitiva o reitor da Unifor, Randal Martins Pompeu, o vice-Reitor de Administração, José Maria Gondim, e a diretora de Comunicação, Marketing e Comercial, Ana Quezado.

No registro, Igor Queiroz Barroso, Lenise Queiroz Rocha e Manoela Queiroz Bacelar.

Reconhecimento internacional I

Foto: Mateus Dantas Daniel Arruda: prêmio internacional de Arquitetura

Nome de expressão na Arquitetura cearense e nacional, Daniel Arruda ganha mais um reconhecimento em sua trajetória de sucesso, dessa vez de peso internacional. O empreendimento Wave Beira Mar, da Dasart Engenharia, projetado pelo aplaudido profissional, foi escolhido como o melhor projeto do Brasil na categoria "Arranha-Céus Residenciais".

O distintivo, a ser entregue dia 26 de setembro no JW Marriott Los Angeles LA, é iniciativa da Ipax Usa&Americas - Architecture, design, development & real estate. Na cerimônia "The International Property Awards", o prédio de Fortaleza representará o País numa eleição entre regiões do globo, concorrendo, portanto, como o melhor projeto do mundo do segmento supracitado. Aplausos a Daniel Arruda e a todos os demais envolvidos!

Reconhecimento internacional II

Hola Internacional, agência de intercâmbio cultural, com sede em Fortaleza, foi indicada como finalista na premiação da Study Travel Magazine, de Melhor agência de intercâmbio do mundo na categoria de Novas Agências (até 5 anos de operação). A Study Travel Magazine é uma publicação renomada no setor de intercâmbio. À frente, os sócios Janaína Holanda e Wellington Oliveira, responsáveis por dezenas de programas de férias e temporadas de estudos de jovens cearenses.

Zoom

...E uma das estrelas do Verão 2025 da Arezzo, Antónnia Morais surgiu assim, no restaurante LouLou, em São Paulo, para evento de lançamento das novas peças. Além da beldade, que é filha mais velha do casamento de Gloria Pires com Orlando Morais, também marcaram presença Theresa Fonseca e Sasha Meneghel, dentre outros nomes. No comando, o poderoso Alexandre Birman, CEO do Azzas 2154, maior conglomerado de moda do País. Sucesso!

Celebrar

Presidente do Sinduscon e empresário, Patriolino Dias de Sousa reuniu lista do coração, no endereço da família na avenida Beira Mar, em animado e leve fim de tarde, celebrando os 51 anos do anfitrião. Nomes de expressão, de vários segmentos, compareceram ao momento. Seguem registross. Mais fotos na coluna especial de domingo.

abrir (Foto: ROGÉRIO LIMA/ ARQUIVO FAMILIAR)Fernando Gurgel e Cristiane Canamary (Foto: ROGÉRIO LIMA/ ARQUIVO FAMILIAR)Mikaele Ribeiro e Severino Ramalho Neto com Graça e Patriolino Dias de Sousa (Foto: ROGÉRIO LIMA/ ARQUIVO FAMILIAR)Ane e Léo Alcântara, Ana Vladia Barreira e Cássio Sales, Patriolino Dias de Sousa, Germano Pessoa e Rafaela, Guedes Neto do Ceará (Foto: ROGÉRIO LIMA/ ARQUIVO FAMILIAR)Casal anfitrião com Joyce e Cid Marconi

Biscoito Fino

Autor de hits como "O que eu queria", "Valeu a pena esperar" e "Eu tô lá no mar", Davi Duarte fará show intimista exclusivo com repertório especial e músicas inéditas além de recriações de obras de outros grandes autores e autoras do Brasil. O ambiente aconchegante do Le Marché será palco de grandes canções e de muita emoção na sexta-feira, 9. Com os anfitriões Pedro Costa, Sávio Reis e Marie Anne Bauer. Davi está sendo abraçado pelos colegas músicos e pelo público, em um momento de forte movimentação em seu trabalho. Na rua José Lourenço, 1414, Aldeota. Lugares limitados. Reservas pelo 99607.4086.

Sextou...

...e eu sei que vocês ficam, naturalmente, assanhadinhos, loucos por uma conversa a mais aqui na coluna, um "leva e traz", como se dizia nos anos 1990.

Pois bem...

...na guerrinha dos gêneros, li ontem que as mulheres cansaram de "caras imaturos" e agora buscam a hipergamia feminina, ou seja, deixam de lado as opiniões do coração e vão em busca de quem pode oferecer conforto, boas experiências e (por que não?) doses de luxo.

Eita, que isso é tão antigo. Desde que o mundo gira tem uma turma dedicada ao "money-attraction". Cada um entra com o que tem, correto? Só não vale fazer como a esposa de um amigo. Ele decidiu começar a correr e colocou o despertador do telefone para as 5 horas. Quando o aparelho alarmou, a mulher deu um grito:

- "Quem está lhe ligando numa hora dessas?". Foram dias tentando explicar a logística da rotina fitness, trabalho que uma parte dos soteropolitanos, por exemplo, não precisam ter.

A capital da Bahia recebe, neste sábado, a primeira edição do "Swingaço", e não é um show do finado É o Tchan com Harmonia do Samba. Trata-se de um festival multisensorial reunindo adeptos das "múltiplas experiências", digamos assim. Ui!

E como diz minha tia beata: "é por isso que não chove em alguns sertões, o povo é quente demais!".

Bom fim de semana e, na dúvida, faça.