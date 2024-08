Patrol 51: tarde entre amigos

Foto: Geovane Peixoto/ Divulgação Gilberto Gil faz show de despedida em novembro na Capital

Presidente do Sinduscon e empresário, Patriolino Dias de Sousa reuniu lista do coração, no endereço da família na avenida Beira Mar, em animado e leve fim de tarde, celebrando os 51 anos do anfitrião. Nomes de expressão, de vários segmentos, compareceram ao momento, com destaque aos amigos da construção civil, além do prefeito José Sarto e do vice, Élcio Batista. Registros...

Gil: a despedida

Ícone da Música Popular Brasileira, Gilberto Gil anunciou na última terça-feira a sua turnê de despedida. O show "Tempo Rei" passará por nove cidades do País, incluindo Fortaleza, com apresentação em 15 de novembro de 2025. Músico também dará seu "adeus" ao público nos EUA e na Europa. Ponto de charme: marca Rolex será o relógio oficial da série de shows, planejando ativações - deluxe - com o público.

Cantor e compositor; tropicalista preso pela ditadura militar e exilado em Londres; ex-ministro da Cultura; imortal da Academia Brasileira de Letras; Doutor Honoris Causa pela Berklee College of Music, em Boston (EUA); "doutor honoris causa" da UERJ, dentre tantos outros momentos e títulos, Gil é uma expressão viva da própria história do Brasil. Viva ele!

Viva os papais!

Tânia Leitão e os filhos Alexandre, Ailton Jr. e Daniela receberam amigos e clientes da Tânia Joias na tarde do último sábado, no já tradicional brinde dos papais, com cortes nobres de carne, bebidas, música de qualidade e alegria. Um relógio Victorinox Dive Pro e outros presentes foram sorteados entre os convidados, que aproveitaram a ocasião para conferir as novidades na tradicional joalheria. Deslize para presenças...