Questões centrais de um futuro que já chegou

Futuro em pauta

Aberto na manhã dessa segunda-feira, no Centro de Eventos do Ceará, o Fiec Summit 2024, maior evento nacional sobre a cadeia de hidrogênio verde (H2V). Com ampla programação até hoje, ao longo do dia inteiro, iniciativa visa fomentar discussões de alto nível e impulsionar negócios inovadores, promovendo o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade.

Marco Legal do Hidrogênio Verde, cases de descarbonização em setores da indústria, Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, Inteligência Artificial no contexto da transição energética e a rede de pesquisa e inovação em energias renováveis no Estado estão dentre os temas de maior destaque na programação.

Uma das atrações do evento será a exposição do veículo Toyota Mirai FCEV, abastecido com hidrogênio da White Martins, uma prévia do futuro da mobilidade sustentável. Elétrico em sua essência, o Mirai FECV não usa uma carga externa, pois é alimentado por uma reação química entre hidrogênio e oxigênio. O veículo é 100% livre de CO2, com uma autonomia estimada de 600km.

A programação também contempla o Encontro de Negócios conduzido pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN), voltado para aproximar empresas e fornecedores interessados em firmar parcerias e implementar projetos relacionados ao hidrogênio verde no Ceará.

À frente, o mais que dinâmico presidente da Fiec, industrial Ricardo Cavalcante, na foto com o presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, em registro durante a cerimônia de abertura do megaevento. Sucesso!

Biografia: mais cenas...

Muito prestigiado, noite da última quinta-feira, o lançamento da biografia "Nunca Fiz Nada Sozinho", de autoria do empresário Honório Pinheiro. Livro retrata a jornada de superação do menino pobre, que saiu do Interior em busca de uma vida melhor na Capital, construindo, ao longo de décadas de trabalho, um conglomerado com 23 supermercados pelo Estado. Seguem mais presenças... Cobertura completa na coluna especial de domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcia, João Bosco Pinheiro e Marieta Rosental (Foto: JoaoFilho Tavares)Germano Belchior e Assis Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Honório Pinheiro, Alfredo e Daniela Cruz (Foto: JoaoFilho Tavares)Severino Neto e Mikaele Ribeiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Randal Pompeu, Drausio Barros Leal e Edson Queiroz Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Lucas, Carla, Alexandre e Levi Pinheiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Cid Gomes, Leda Maria, Jorge Parente, José e Franzé Gomes (Foto: JoaoFilho Tavares)Cleto Gomes, Padre Sales, Franzé Gomes e Assis Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Bringel e Antônio José (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda Azevedo, Fatima Duarte Raquel Agnes (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniela, Honório, Xênia e Tadeu Pinheiro (Foto: JoaoFilho Tavares)André Verçosa e Islane (Foto: JoaoFilho Tavares)Victor Hudson, Carolina Pinheiro, Naara Suzane e Bruno Fernandes (Foto: JoaoFilho Tavares)Tito e Betinha Sampaio, Monica Arruda, Socorro e Bosco Pinheiro

Preta 50`

Foto: @alexsantanaphotographer/ divulgação Preta Gil celebrou, em grande estilo, seus 50 anos

Cerca de 700 convidados foram à Zona Portuária, do Rio de Janeiro, para uma das festas mais badaladas e midiáticas do ano. A multicultural Preta Gil celebrava 50 anos ao som de Ludmilla, Psirico, Zé Pedro, DJ Tamy e Jude Paula. Como parte das comemorações, Preta Gil lançou a autobiografia "Os primeiros 50". Em um relato honesto e emocionante, Preta traz histórias surpreendentes sobre a sua vida pessoal e profissional, como quando trocou uma carreira de sucesso como produtora pela vida artística. Momentos de auge e sucesso, como seu bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim de seu casamento. Na foto, traja o modelo dourado da estilista Helô Rocha escolhido para a grande noite.

Garoto "CB"

Foto: divulgação Galvão Bueno entre Afrânio Barreira e Daniela

Icônico narrador esportivo Galvão Bueno foi anunciado, oficialmente, como novo embaixador da rede de restaurantes Coco Bambu. Conhecido por sua trajetória no jornalismo esportivo, o apresentador traz para a marca todo seu carisma.

Para apresentar a novidade, Galvão participou de um bate-papo descontraído com Afrânio Barreira, sócio fundador do Coco Bambu, no qual falou sobre diversos assuntos, entre eles, o prato mais marcante da rede de restaurantes nascida em Fortaleza.

"Ir ao Coco Bambu não é só estar lá e comer, mas sim aproveitar com a família. É uma coisa super agradável, com os amigos, é uma coisa divertida. O bom é reunir todo mundo no Coco Bambu", afirma Galvão Bueno.

Nova campanha publicitária já foi lançada, traz um toque de inovação e criatividade, alinhando-se à imagem de excelência e qualidade que o restaurante representa. Vídeo disponível no Youtube. Na foto, Galvão entre Afrânio Barreira e Daniela.

Presenças

Foto: arquivo pessoal Geyze Diniz e Luciana Goyanna Campos

Em passagem por Fortaleza para agenda em prol de ações de cunho social, Geyze Diniz trocou ideias com a empresária Luciana Goyanna Campos, mente privilegiada com a capacidade de antever tendências em vários campos da experiência humana no mundo.

Evidência

Foto: divulgação Pesquisadoras Andrea Amaro Quesada, de Brasília, com a cearense Laís Gentil Leite de Araújo.

Em registro no 33º Congresso Internacional de Psicologia, em Praga, na República Tcheca, as pesquisadoras Andrea Amaro Quesada, de Brasília, com a cearense Laís Gentil Leite de Araújo. Apresentaram trabalho sobre recurso terapêutico de estímulo à resiliência humana, a partir da união da Psicologia com as neurociências e epigenética. Pacientes submetidos ao método obtiveram redução de prejuízos emocionais, estresse e melhor performance social. Aplausos.