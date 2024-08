Segundou....e o jeito é sair desviando....

Foto: fotos Divulgação A trilogia 'O Poderoso Chefão' nasceu de um livro escrito por encomenda e só para ganhar dinheiro

Segundou....

...e, portanto, iniciamos mais uma semana tentando desviar das motos e das bicicletas que transitam - sem o mínimo de cautela e respeito às leis de trânsito - a serviço das plataformas de entrega.

Leitores que atuam em órgãos de fiscalização e controle do trânsito, preciso perguntar: eles são invisíveis para vocês?

Como a maioria não é empregado formal, desobrigando as empresas de responsabilidades sobre terceiros, e também não tem condições financeiras para arcar com prejuízos causados a vidas e veículos, ficando as despesas à cargo dos motoristas de veículos prejudicados, o jeito é encarar o "Mario Kart", famoso jogo de videogame que simula um corrida com obstáculos.

Um buraco aqui, uma moto acolá, opa!, lá vem uma bicicleta pelo acostamento e, assim, vamos forjando os dias na Cidade da Luz, com ares de Mumbai.

A atmosfera do "caos" urbano das metrópoles indianas fica ainda mais evidente na Antonio Sales ou na Bezerra de Menezes, só para ilustrar, quando, por azar, uma dessas motos colide com um carro. Em fração de segundos, a cena do acidente está tomada por outros motociclistas profissionais, todos com sangue quente para defender o colega. Estou mentindo?

A saída é colocar o rabinho entre as pernas e sacar da conta o dinheiro que pagaria a pousada boutique, mês que vem, em Icaraizinho de Amontada, paraíso que, não observadas questões ambientais e controles urbanos, muito em breve vai se tornar "last season", sem charme, com cara de excursão - vide o processo de Jeri.

Mas vamos deixar o mar e o sol irem administrando o rolê Brasil, já que a sensação de descontrole só aumenta...

A novidade dessas eleições, que não é bem algo inédito, mas chega bastante consolidado em 2024, é o "neo-voto de cabresto". Lembram do processo de cooptação eleitoral de populações carentes nos anos 1960 a 1990, mais ou menos? A prática não se extinguiu, reduziu, mas agora ganha novos contornos.

Aquele lance de disputa histórica entre famílias pelo poder, que acabava dividindo as pessoas entre lados, agora se dá, sobretudo no Interior e nas periferias esquecidas, mediante a atuação das facções, o estado paralelo que tomou conta das cidades brasileiras. Tudo absolutamente estruturado, mais organizado do que muitasssss repartições públicas, ao som de "The Godfather Theme".

Essa canção é eterna e acho linda a versão tupiniquim, "Fale Baixinho", na voz de Wanderley Cardoso. Wow!

Tem um trecho que diz assim: "Diga que o nosso amor ninguém vai destruir, e eu lhe dei a minha vida, você me trouxe a paz que tanto procurei".

O "pró" dos casais contemporâneos é que a tal da paz anda é difícil de encontrar, sobretudo quando ambos são profissionais reconhecidos.

O ritmo do mercado não está mais (quase) deixando espaço para a vida matrimonial e tem gente se comunicando via "call", fazendo "briefing" das compras no supermercado, "brainstorming" para avaliar as opções de educação e cursos dos filhos, como perfeitos "business partners", mas na hora do "approach", acabou o tempo. A reunião precisa ser em pé.

Abre-se, portanto, espaço para novos "players" entrarem na negociação dos afetos...

Mas vai dar tudo certo. Vamos acreditar nos coachies, beber água, pensar positivo e encontrar na baixaria - nível pré-sal - dos debates entre candidatos, razões para acreditar.

E eu... vou indo trabalhar, nesse clima de enduro em Mumbai.

"Flowers"....

MADE IN CEARÁ

Renata Jereissati anfitrionou Geyse Diniz, Maria Edina Portinari, esposa João Candido Portinari, único filho de Candido Portinari, e Ana Cristina Mendes, artista visual e estilista, em visita à Loja do Bem, no Iguatemi Bosque. Um passeio na riqueza da produção do artesanato Ceará, que encanta o mundo.

Ciao,

Capri!

...E quem circulou - sempre charmosamente - por Capri foi Marcela Jereissati Mota Porto, acompanhada do marido Eugênio Porto Filho. Casal também aproveitou a pausa para agenda cultural e gastronômica por Roma e Lisboa. Na foto, traja saia e top de crochê, bordada com maxipaetês dourados. Arremata com minibag de palha Miumiu e o brilho natural, dela e das joias.

Biografia

Muitíssimo prestigiada a noite de lançamento do livro "Nunca Fiz Nada Sozinho", autobiografia do empresário Honório Pinheiro, fundador e atual presidente do conglomerado Supermercados Pinheiro, hoje composto por 23 unidades e em franca expansão.

Autógrafos aconteceram no Museu da Imagem e do Som do Ceará, que exibiu, em sua sala imersiva, imagens da história de empreendedorismo de Honório e do irmão e sócio Bosco, com quem, décadas atrás, iniciou o negócio.

Para quem ainda não viu, realizei entrevista no programa Pause com Honório, na qual ele compartilha, generosamente, todas as estratégias de vendas nas quais apostou, desde o início, quando adquiriu uma pequena bodega falida.

O conteúdo é, portanto, uma aula de empreendedorismo, de superação e de fé no trabalho e no estudo. Disponível no canal do O POVO no Youtube. Seguem primeiros registros. Ao longo da semana e na coluna especial e domingo, publico mais presenças e contextos do evento.

Jubileu de Porcelana

Há 20 anos, quando decidiu viver no Ceará, o empresário italiano Luca Lunghi não imaginava o sucesso que sua casa de pizzas e massas faria. Completando duas décadas de operação, restaurante La Bella Itália se consolidou como referência em gastronomia italiana contemporânea na Capital, sempre evoluindo em qualidade e serviço.