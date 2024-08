E quando as bíblias chegarem nas escolas...

Foto: João Filho Tavares Igor Lucena, Joelma Leal e Professor Enilson

Fiquei pensando...

...o que farão os professores, das escolas públicas, com a chegada das bíblias, prometidas pelo governador Elmano de Freitas em acordo com o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique e sob aplausos da bancada evangélica da Assembleia Legislativa.

Minha mente voltou décadas atrás, à casa da minha avó e das minhas tias. Na sala, sobre a estante, sempre havia aquele suporte dourado, com o livro sagrado para a população cristã, aberto na página de um salmo famoso.

Poeira vai, poeira vem, o volume se misturava a objetos de decoração, sem uso prático, com exceção das recepções de Primeira Comunhão dos meus primos e primas, quando o livro, então, saía de seu local fixo para dividir a mesa de jantar com o bolo, velas, anjos e doces.

Escrita em português erudito e numa narrativa histórica, cheia de contextos culturais e políticos específicos e milenares, a Bíblia demanda um suporte maior ao ser apresentada a adolescentes e jovens em relação a outros livros, como os romances, por exemplo.

Ao mesmo tempo, traz fortes orientações morais de foro íntimo, que ditam sobre formas de viver. A turma gospel compreende tanto essa particuladidade semântica e conceitual, que fazem mais sucesso os pastores que conseguem transformar capítulos e versículos em grandes palestras-show, banhadas no entusiasmo e na positividade da lógica de influência mental dos coachies. Às vezes, de uma única frase, esses profissionais da fé retiram grandes lições de vida voltadas ao mundo de hoje.

Tal rolê eleitoreiro do CE acontece num cenário de profundas mudanças na educação...

Da escola pública menos desprovida à particular bilíngue voltada aos abastados, fazer crianças e jovens ler, escrever e interpretar textos maiores do que um legenda de rede social é um verdadeiro dilema pedagógico. As telas e suas múltiplas possibilidades corroem os cérebros.

E enquanto nos perguntamos qual será mesmo a utilidade desses volumes nas bibliotecas, sem um aparato docente que justifique o investimento e numa perspectiva que garanta a laicidade constitucional do Estado brasileiro, fica também no ar dúvidas sobre o que deixará de ser comprado para garantir que o livro máximo de uma das muitas religiões que existem no Brasil e no mundo estejam fisicamente distribuídos.

Coitada da educação pública.

Se não bastassem todas as dificuldades que enfrenta naturalmente, passou, nos últimos anos, a ser objeto de outros usos que não sua grande missão, que é preparar pessoas para a vida adulta, para um futuro laboral e para a cidadania.

O programa "Pé de Meia", do Governo Federal, consolidou o caráter assistencialista em um ambiente que deveria ser movido exclusivamente pelo interesse no desenvolvimento intelectual e de habilidades esportivas, artísticas e humanas.

Agora, as forças que regem a política contemporânea interferem, mais uma vez, num ambiente que deveria ser blindado dessas ondas carreiristas.

E olhe que estamos tratando de educação, uma das áreas nas quais o Ceará mais goza de bons resultados e reconhecimento nacional e internacional.

Ou seja, se o excesso de telas prejudica a cognição e a elaboração do pensamento, a ânsia pelo poder põe em xeque até as políticas públicas bem sucedidas e capazes de promover, efetivamente, o almejado avanço da sociedade. Esse, sim, deveria ser um propósito sagrado a todos os governantes. Pena que...

Flores.

Transição energética

...E no Fiec Summit 2024, megaevento da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, no Centro de Eventos, destaque para a presença do jovem multiempresário Alexandre Negrão, CEO da Aeris.

Com o olhar no futuro, ele revelou, em entrevista ao O POVO, que a indústria de pás eólicas está investindo em uma nova tecnologia para transporte de gás natural. O diferencial, explicou o executivo, é ter 120% maior capacidade de armazenamento com menor peso.

Com este intuito, Grupo já costura acordo para operar a tecnologia no Brasil. Baseado em cilindros de material composto de carbono, promete ser mais eficaz do que os cilindros de aço usados atualmente.

Desejo empresarial: que a Aeris, no futuro, seja uma fornecedora de energia eólica com pás, mas também desses cilindros, uma vez que o aguardado grande volume de hidrogêneo verde a ser produzido precisará de meios para ser transportado. Sucesso.

No registro, Alexandre durante sua explanação.

Zoom

Dentre as presenças na prestigiada noite de lançamento do livro "Nunca Fiz Nada Sozinho", do empresário Honório Pinheiro, zoom na elegância e adequação de Karla Timbó Pinheiro, defensora pública federal e esposa de Alexandre Pinheiro.

Sobrinho de Honório e filho de Bosco Pinheiro, Alexandre foi apontado, durante entrevista de Honório concedida a mim no Programa Pause (Youtube do O POVO), como seu sucessor na presidência da rede de supermercados Pinheiro. Também compartilhou a forma como ele e o irmão lidam com o processo sucessório do conglomerado, assunto que há dez anos vem sendo trabalhado com apoio de consultoria externa. Vale conferir!

Viva as leoninas!

Aniversariantes da quadra de julho-agosto, nascidas sob o signo de Leão, registro das sempre solares Melaine Diogo e Claudia Quental - preenchem, embelezam e iluminam com suas presenças qualquer ambiente, além de serem empreendedoras de mão cheia. Foi na última segunda-feira, quando Claudinha reuniu amigos no Moleskine. Brilho!

Reconhecimento

Jornalista Joelma Leal, ombudsman do O POVO, foi homenageada na sexta-feira, 9, pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) 8ª Região, em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza. O momento atendeu a um requerimento de autoria do vereador Professor Enilson. Os economistas Raquel da Silva Sales, Ricardo Antônio de Castro Pereira, Fabrício Carneiro Linhares e a professora Maria Helena Lima Sousa (in memoriam) também foram agraciados com a comenda. Registros...