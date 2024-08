Embalos de uma segunda à noite e outras notas...

Foto: Max Felipe/ Divulgação Bruna Marquezine no lançamento da campanha Summer 25 da Schutz

Charmosinha...

...a noite da última segunda-feira, quando os sócios Deda Gomes, Marcelo Moreira e Felipe Maia receberam personas da Cidade para a celebração dos dois anos do restaurante Mezzi (Meireles).

Chef-executiva Louise Benevides teve a companhia do famoso colega de métier Gerônimo Athuel. Pescador desde criança, mergulhador e chef, ele se dedica à intensa pesquisa de técnicas de conservação e maturação de peixes e frutos do mar para oferecer receitas e produtos exclusivos, novos sabores, outras propostas. O lance é: respeitar ao máximo as características naturais do insumo, sem disfarçar sabores com molhos e temperos desnecessários. A ótica consolidou o sucesso do restaurante carioca Ocyá, com unidades - disputadas - no Leblon e na Barra da Tijuca.

Assim, o menu da noite foi um mergulho nas águas de Iracema, com peixes, moluscos e caldos de crustáceos fresquíssimos, em perfeita harmonia com a atmosfera rústico-chic do lugar.

Sentei-me com a sommelière Karime Loureiro, do time de colunistas do caderno Comes&Bebes, aqui do O POVO, o que tornou minha experiência uma imersão enológica mediante as explicações da especialista para cada um dos rótulos servidos.

Ao meu lado estava a advogada e colega colunista Jeritza Gurgel, exalando beleza com um vestido e linho branco, ombro a ombro, tendo alternado nossa companhia com a de mesa vizinha, onde estavam Migue Dias Filho e o médico Igor Brito.

Circulando entre as mesas, o sempre efusivo arquiteto Ney Barroso Filho. Vice-prefeito Élcio Batista - em clima de pré-campanha - dividiu mesa com o homem de marketing & mercado Bosco Couto e a designer de joias Jussara Regás. Também presentes, em clima love total, Pompeu Vasconcelos e Mariana Dafonte.

Alarme fashion: arquiteta Larissa Proença com chamise de linho cru e sandálias mule, altíssimas, com duas maxi-flores sobre o pé. Estava com Rômulo Rezende, Beatriz Barros e Vicente de Castro. Todos estilosíssimos.

Na distinção, distribuídos pela casa de ares mediterrâneos e menu idem, Andrea e Lívio Araripe, Natalia e Igor Araripe, Ivo Gurgel e Ismênia, Eduardo Bezerra, Arthur Castelo, Márcia e Fernando Travessoni, Alessandra e Daniel Moura, entre outros nomes.

Foi um ótima forma de começar a semana...

...mas pegando o exemplo das técnicas artesanais do chef Gerônimo, a fórmula "menos é mais" - mesmo custando boas cifras - desponta como a trend do "neoluxo". Passada a pandemia e mergulhados em um mundo instável e com conflitos bélicos em curso, os "cabeças" do campo estético apostam em linhas retas, minimalismo e consumo consciente como valores em alta no planeta.

Nesse propósito de enfatizar o necessário em detrimento do supérfluo e do "over", surgiu até uma nova expressão comportamental em alta nas redes sociais: "underconsumption core". O look do dia, que fez sucesso por anos com as blogueiras, dá espaço a tutoriais mostrando que usar uma roupa várias vezes é o novo chic.

Até o campo tecnológico entrou na jogada e "ostentar" um Iphone com mais de cinco anos de uso ou outros itens desgastados pelo tempo ganhou uma narrativa poética.

O movimento é uma contrarreação ao excesso de publicidade nas redes sociais, antigamente bem mais orgânicas e naturais, assim como um forma de defesa por uma maior vida útil dos objetos. Não se deixar levar pelo apelo ao consumo também possibilita uma sensação de autocontrole, autoconhecimento, economia de recursos, tempo, energia e dinheiro.

No TikTok, rede social com um perfil mais jovem e muito utilizada pela Geração Z, o movimento "under" vem acompanhado de uma série de outras reações, dando conta do cansaço de internautas em relação aos influenciadores digitais e seus conteúdos de publicidade customizada.

Ciclos, ondas... a experiência humana acontece assim. Aguardemos lances do futuro...

Flores... de plástico, poluem, mas não morrem. Será?

Justa homenagem

Foto: arquivo pessoal Lúcio Brasileiro em momento de tocante discurso, durante o lançamento de sua biografia

Belíssima a noite da última terça-feira, quando meu estimado confreito Lúcio Brasileiro teve sua trajetória profissional reverenciada perante expressiva plateia no BS Design.

Foi o lançamento do livro "Lúcio Brasileiro - A Vida Como Obra de Arte", escrita pelo também jornalista Reginaldo Vasconcelos.

Na publicação, alguns dos inúmeros capítulos de uma vida dedicada ao ofício de retratar os movimentos dessa dinâmica e sempre surpreendente engrenagem chamada "sociedade".

O querido "LB", conhecido pela sua forma polida e autêntica de escrita, guardião de memórias importantíssimas da história do Ceará e do Brasil, frequentador dos grandes salões, nos quais esteve com personalidades icônicas e eternizadas por suas linhas, celebra ano que vem sete décadas de métier, ininterruptas, tendo sido a maior parte dessa bonita jornada como colunista do O POVO.

A ele, meus aplausos!

Evidência

...E o grupo Azzas 2154, maior conglomerado de moda do País, sob comando do poderoso Alexandre Birman, reuniu beldades para o lançamento da campanha Summer 25. Estrela maior: a brasileira hollywoodiana Bruna Marquezine, "face" da nova coleção.

Além da atriz, ultimamente presença sempre marcada nos maiores red carpets internacionais, também participaram do momento fashion as influencers GKay, Elisa Zarzur, Catarina Tourinho, Jordanna Maia e Camila Coelho. Brilham!

Celebrar

Na tarde de sábado, 10, a Mansão Macedo foi cenário da celebração dos 15 anos de João Augusto Félix Gurgel, filho de Cláudia Félix Majela. Afilhado de Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso, João Augusto reuniu amigos para um torneio de futebol comandado por Tio Maurinho (Mauro Martins). Equipes disputaram por medalhas e troféus da amizade, entregues pelo aniversariante. Enquanto crianças e jovens se divertiam nas quadras esportivas, adultos usufruíram das delícias servidas pela generosa anfitriã. Cenas...

