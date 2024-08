Sextou e tem gente bem insatisfeita com as quatro paredes...

Foto: Freepik Circularam informações de que a Suécia teria classificado sexo como esporte e até criado campeonato mundial

...e vocês já sabem, a temperatura aumenta. Nos últimos dias, o jornal O Globo publicou matéria mostrando que, enquanto Sabrina Sato e o namorado Nicolas Prattes quebraram a Internet revelando uma média de cinquenta relações sexuais por semana (acredite se quiser), o planeta anda fazendo o caminho inverso.

Ao mesmo tempo em que a natalidade tem caído em diversos países por fatores múltiplos, sobretudo questões financeiras, familiares e de empregabilidade, pesquisas mostram menos disposição ao "rala e rola" de forma global.

Reportagem de Miguel Espeche, no La Nacion, ouviu especialistas que apontam o deterioramento na qualidade dos vínculos, aumento e maior facilidade ao acesso de conteúdo pornográfico e suas repercussões na vida sexual, excesso de trabalho e estresses, dentre os fatores que justificam essa indisposição.

Tenho uma amiga, engraçadíssima e desbocada, que chama de "estupro permitido" todas as vezes que o marido a procura e ela, exausta da rotina e ainda respondendo mensagens de whatsapp da empresa onde atua, acaba cedendo ao momento. Essa postura, inclusive, da esposa "ter de" estar disponível sempre que o companheiro demonstrar interesse em sexo vem sendo problematizada por elas na atualidade.

Também já ouvi mulheres falando que, após um dia de labuta enfrentando os "abacaxis" da vida laboral, administrando a casa e os filhos, tudo sobre os saltos de poderosa executiva, a hora mais esperada é o banho, seguido dos cremes do rosto, do joelho, do cotovelo, dos pés, das mãos, dos cabelos e do juízo, todos cheios de ácidos manipulados e suas promessas de rejuvenescimento, clareamento e PAZ. Deitar-se para o sono dos justos, com cheiro de lavanda ou verbena da L'occitane, sem tempo para "macho" com bafo de happy hour com os amigos. Quebrar o ritual perfeito, jamais. Alguém por aí?

Essas e outras questões do quesito "alcova" serão tratadas nessa sexta-feira, a partir das 16h, ao vivo, quando recebo no programa Pause a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Sabrina Forte e a psicóloga e terapeuta de casais Ana Caroline Costa Vieira, duas profissionais que se dedicam a ajudar pessoas com dificuldades neste campo. É no canal do O POVO no Youtube, com possibilidade de envio de perguntas ao vivo. Aguardo vocês!

Reconhecimento

Natural de Mombaça, o desembargador Abelardo Benevides, atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de Cidade Fortalezense. A entrega do distintivo atendeu a pedido do vereador Pedro Matos. Registros...

Evidência

Foto: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Brandon Sklenar faz par romântico com Blake Lively em novo filme

Em cartaz nos cinemas da Capital o filme "É Assim que Acaba" (2024), baseado no romance homônimo de Coleen Hoover. Em cena, a linda Blake Lively formando par romântico com o neogalã de Hollywood Brandon Sklenar, figura em alta nos bastidores da Sétima Arte. Sobre ele, é conhecido de parte do público por sua atuação nos filmes "Midway", "Mapplethorpe", "Vice" e "It Ends with Us". O ator também é muito lembrado por seu papel como Spencer Dutton na série de faroeste da Paramount de 1923. Com apenas oito anos de carreira e 21 produções no currículo, vive um auge ao dividir o set de filmagem com uma celebridade como Blake que deve, sem dúvidas, elevar a visibilidade e fama de Brandon a outro patamar.

Na foto, o ator durante a première do filme no AMC Lincoln Square Theate, New York.

Alta Gastronomia

Foto: Jarbas Oliveira/ Divulgação Roland Villard e David Mansaud vem ao Gran Marquise para banquete e revisão de menus dos restaurantes

Após nove meses de sucesso do conceito de cozinha mediterrânea implementada no restaurante Mucuripe, os chefs franceses - ambos já carimbos com as míticas estrelas Michelin - Roland Villard e David Mansaud voltam ao Hotel Gran Marquise para implantar uma nova proposta de alta gastronomia para os eventos sociais do cinco estrelas do Grupo Marquise.

O projeto será revelado em edição do tradicional Wine Dinner, banquete harmonizados que acontece na noite do dia 29 de agosto, no Salão Spazio. O espaço, vale destacar, acabou de passar por uma completa repaginação através dos traços competentes do arquiteto Racine Mourão.

Celebrar

Empresária, mentora e professora no campo da imagem e coloração pessoal, Catarina Cavalcante reuniu amigos, no Barbra`s Náutico, celebrando mais um ano de vida. Animação e afeto deram a tônica do momento. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo.

