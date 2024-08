Biografia: lições de ousadia e empreendedorismo

Foto: afp Lilly Collins estreia a quarta temporada do seriado de sucesso "Emily in Paris"

Muito prestigiada a noite de lançamento do livro "Nunca Fiz Nada Sozinho", autobiografia do empresário Honório Pinheiro, fundador e atual presidente do conglomerado Supermercados Pinheiro, hoje composto por 23 unidades e em franca expansão.

Autógrafos aconteceram no Museu da Imagem e do Som do Ceará, que exibiu, em sua sala imersiva, imagens da história de empreendedorismo de Honório e do irmão e sócio Bosco, com quem, décadas atrás, iniciou o negócio.

Tive a satisfação de entrevistar Honório no programa Pause (Youtube do O POVO). Na conversa, ele compartilha, generosamente, todas as estratégias de vendas nas quais apostou desde o início, quando

adquiriu uma pequena bodega falida. O conteúdo é, portanto, uma aula de empreendedorismo, de superação e de fé no trabalho e no estudo.

Seguem registros da disputada noite de autógrafos...