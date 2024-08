Alguns "santinhos" poderiam ser chamados de "diabinhos"

Foto: Melissa/ Divulgação Giulia Braide para Melissa

E aí...

...já escolheram a foto do santinho dos candidatos de vocês? A "tiktokzação" da realidade chegou a tal ponto, que os postulantes estão iniciando a campanha - infantilmente- apostando na "trend".

Publicam quatro imagens e pedem aos seguidores das redes anti(sociais) que votem na melhor opção.

Um amigo diz que, para alguns dos concorrentes, o nome correto da peça publicitária deveria ser "diabinho".

Esse ser místico de chifres e rabo, aliás, anda tão em alta no "leva e traz" das conversas de fila na casa lotérica. É que em Gravataí, município da Grande Porto Alegre (RS), tem gente querendo construir um templo de adoração ao anjo decaído, garantindo que ele é, na verdade, um injustiçado. Cruzes!

O fato é que, a preço de hoje, a linha entre o bem e o mal anda cada vez mais tênue. Ninguém sabe mais quem é quem, sobretudo no Olimpo, decadente e sem medalhas, das figuras públicas.

A versatilidade urnística colocou por terra as ideologias e consolida poderosos mamulengos carreiristas. Se pela manhã pensam de uma forma, à tarde mudam a fim de agradar os seguidores, ávidos por novas e vazias polêmicas na web, enquanto gazeiam as horas de trabalho.

Basta ver o atual PR. Num primeiro momento, aplaudiu a autoaclamaçãode Nicolás Maduro, mas agora vem defender uma nova eleição na Venezuela, país que demonstra, ao VIVO, a importância inegociável de sistemas democráticos resguardados por instituições fortes e confiáveis.

Certa vez, no âmbito do impeachment de Dilma Rousseff, uma jogatina de plenário, ouvi de uma pós-doutora em Economia o seguinte: "as instituições podem e devem ser cobradas e criticadas, mas ao mesmo tempo em que são defendidas. Ruim com elas, pior sem elas".

Verdade, verdadeira.

...E olhando agora para o nosso cercadinho, é admirável - para não dizer trágica - a coragem de algumas personas que aceitaram o encaixe de vice nas chapas para a Prefeitura de Fortaleza.

Não obstante o fato de não ter vida pública pregressa e militância a apresentar, revelando total falta de intimidade com questões urbanas, legislação e demandas da Capital, parecem desconhecer também o Direito Eleitoral.

Andei ouvindo e lendo algumas entrevistas. Para além da vergonha alheia, fiquei com vontade de ligar e alertar: "colega, depois que o clima esfriar, vai cair para você as multas dos processos por crime eleitoral. Preserve-se".

Ai, ai... e pensar que estamos apenas no início do "rolê da cidadania".

Que as forças - do genuíno - bem, quer onde elas estejam, nos ajudem a seguir.

Flores... boa semana.

AUTÓGRAFOS

A Livraria Leitura do Iguatemi Bosque virou "arquibancada", cheia de torcedores tricolores para receber o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz, em noite de autógrafos concorrida do livro "Da C à Libertadores", obra escrita pelo admirado executivo junto com o jornalista Fábio PIzzato.

O líder que está levando o Fortaleza ao topo do Campeonato Brasileiro recebeu o carinho não apenas dos tricolores, que fizeram fila para tietá-lo com direito a fotos e abraços, mas também da sua esposa, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, assim como do ex-presidente do "Laion", Jorge Mota.

Depois de Fortaleza, São Paulo e Recife, o livro, que já é um sucesso não apenas entre os torcedores do Leão, já tem data para ser lançado em Aracaju: 16 de setembro. Sucesso!

Cult

Em Gramado, onde transcorreu, nos últimos dias, o tradicional festival de cinema da cidade gaúcha, momento tiete: atores cearenses Nataly Rocha e Iago Xavier (do elenco de Motel Destino) em registro com a veterana Marieta Severo, ícone da dramaturgia nacional. Após receber 12 minutos de aplausos no Festival de Cinema de Cannes, o filme do diretor cearense Karim Aïnouz segue levantando troféus por onde passa.

Hype

...E a marca Melissa, famosa por seus calçados de borracha perfumada, acaba de lançar uma coleção de tênis em tecido. Para apresentar a novidade, dentro de um amplo plano de mídia, escalou time de influenciadores digitais moderninhos, que incorporam, na vida real, a pegada "athleisure", junção das palavras athletic (atlético) e leisure (lazer), ou seja, um esportivo casual.

Dentre os nomes escolhidos para a ação, zoom na cearense Giulia Braide, radicada em SP, empreendeora e co-founder do ecossistema criativo MESS, grupo que vem fazendo história na comunicação de marcas, especialmente do universo deluxe. Na foto, ela posa com um dos quatro modelos disponíveis. Hypada demais essa garota.

Arte em diálogo

João Candido Portinari, filho único do icônico Candido Portinari, foi recebido na Universidade de Fortaleza em diálogo sobre os painéis "Guerra" e "Paz", trabalhos emblemáticos do artista brasileiro. Durante suas falas, abordou ainda detalhes sobre a vida do pai e sua produção com foco nas obras presentes na exposição "Centelhas em Movimento - Coleção Igor Queiroz Barroso", em cartaz no Centro Cultural da Universidade. Registros...