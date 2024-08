Meu nome é Enéas... era mais verdadeiro

Foto: Up Training/ Divulgação Jenny Fervie: cearense está na lista das influenciadoras mais procuradas pelas marcas

Há algo...

...que sempre provoca meus pensamentos durante as campanhas eleitorais: quais os motivos - mais íntimos - que levam as pessoas, cada uma delas, a escollherem seus candidatos?

Estou me referindo aos cargos majoritários já que, para vereador, o caminho urnístico está mais para o da "cozinha de casa", o do primo do amigo do vizinho, e por aí vai...

A relação do brasileiro com a política parece que nunca vai ser verdadeiramente republicana. Temos algo de provinciano, introjetado na identidade cultural, que nos distancia de uma leitura mais fria e cidadã dos postulantes.

Histórico de vida, propostas, idoneidade, equivalência entre discurso e estilo de vida, nenhum desses indicativos parece ter peso mediante um aceno, um sorriso, uma demonstração de proximidade, mesmo que seja do alto dos carros nas primitivas carreatas.

É como se a aura de realeza da Corte portuguesa ou de santidade dos integrantes do clero, num desfile pelas ruas de pedra do Brasil colônia, instantaneamente envolvesse esses personagens a partir do momento em que se declaram parte do jogo. E não estou falando apenas das massas periféricas, basta ver os "after" feira popular nos clubes e restaurantes do Meireles. A panelada rapidamente se transmuta em lagosta, mantendo, todavia, o assédio das "calçadas".

Fico vendo as bandeiras tremulando nas ruas, agora presas em bases de cimento, e me perguntando o que essa ocupação permitida do espaço público agrega ao debate, além da demonstração de força financeira... sabe-se lá a que custos no pós-vitória.

...E no meio dessa encenação repetitiva e bianual, surgem sempre uns outsiders acreditando em novas fórmulas...

Último fim de semana tinha uma turma distribuindo panfletos orgânicos, retirados da natureza. São folhas secas, caídas das árvores, nas quais são escritos o nome e o número de um determinado candidato. Que poético, um ousado outono eleitoral...

Jovens altruístas - os poucos que restam - gostam dessas alegorias, seria como um caminho de retorno ancestral, fazendo frente aos cortes ultramidiáticos de debates da TV. Esses diálogos, inclusive, perderam substancialmente suas importâncias. A audiência, formado por adictos já decididos, não tem mais poder de raciocínio crítico, tornou-se claque heterogênea, permanente, barulhenta e cega...

Só sei que, na eterna disputa humana entre agir sob razão ou emoção, no quesito urnas a engrenagem que melhor explica a energia movida nos escrutínios continua a mesma: a base da pirâmide quer dinheiro vivo, o centro pede empregos e o topo exige contratos. Uma perfumaria aqui, outra ali, mas espremendo...

No mais, que tremulem as bandeiras, caiam as folhas, viralizem os reels... A comitiva "real/sagrada" começou a desfilar entre os bairros.

Flores... secas.

Mercado I

Principal evento do varejo farmacêutico do Brasil, Abrafarma Future Trends 2024 teve, dentre seus destaques, a apresentação da rede de farmácias cearense Pague Menos. Celebrando o melhor ciclo de caixa desde 2020, Grupo foi representado pelo CEO, Jonas Marques, assim como pelo fundador Deusmar Queirós e demais membros do Conselho de Administração e direção da empresa.

No registro, Jonas Marques ao centro, tendo ao fundo os vice-presidentes Renato Camargo (Clientes), Luiz Novais (Financeiro e Relações Institucionais), Rosi Purceti (Gente, cultura e sustentabilidade), Carlos Fernandes (Operações), Robledo Castro (Tecnologia e informação) e Walace Siffert (Comercial e supply). Sucesso!

Mercado II

Gianni Savio, CEO Global da Planet Smart City, esteve no Brasil visitando as operações da companhia para comemorar o 11º aniversário da filial brasileira. Passagem celebrou o marco significativo na trajetória da empresa no país e destacou projeções financeiras positivas para o futuro próximo.

Com a Planet Smart City alcançando um faturamento global de 100 milhões de dólares, Savio destacou o desempenho da operação brasileira, que está a caminho de atingir um faturamento recorde de R$ 250 milhões em 2024. O CEO prevê que esse número pode crescer ainda mais, alcançando R$ 300 milhões em 2025. À frente, Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil, na foto com Sávio.

Evidência

...E a reconhecida plataforma multimídia de Marketing, Publicidade e Comunicação "Meio & Mensagem" divulgou seu ranking de influenciadores digitais mais procurados do Brasil. Levantamento considera os creators que mais vezes foram cotados para contratação por empresas e estão entre os favoritos de 2024. No topo está Maísa, seguida de Camila Coutinho, Jade Picon e Fernanda Schneider.

E tem cearense na desejada lista! No 15º lugar figura Jenny Fervie, que faz sucesso com suas receitas saudáveis e dicas de bem estar e estilo. Na foto, posa para a Up Training, marca com a qual fez coleção collab, esgotando as peças em menos de uma semana. O segredo do sucesso ela detalha no programa Pause da próxima sexta-feira, quando a recebo ao vivo, no Youtube do O POVO, às 16h, para entrevista.

Entre amigas...

Aline Félix Barroso ganhou parabéns surpresa, na última sexta-feira, das amigas do coração. Organizado pelas irmãs da aniversariante e pelo marido Igor Queiroz Barroso, almoço no Medit percorreu toda a tarde ao som da animação do cantor Phelipe Carvalho. Registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Sessão de autógrafos & afins....

Neste domingo, 25 de agosto, às 16h, a reconhecida e premiada escritora cearense Socorro Acioli estará na Livraria Leitura, do Shopping Riomar Fortaleza, autografando "Tudo que existe é palavra".

Germano Franck e Ylka convidam para os 15 anos de sua princesinha Luisa Franck. Vai ser na residência dos avós paternos, no Porto das Dunas.

Nesta quinta-feira (22/08), às 11 horas, jornalista Daniela Arbex, autora do livro "Holocausto Brasileiro", estará no Espaço Ideias do FB Uni participando de podcast. Em pauta, seu livro-reportagem, lançado em 2013, que expõe os horrores vividos no Hospital Colônia de Barbacena, relatados por sobreviventes, ex-funcionários e envolvidos na rotina do maior hospício do Brasil.

