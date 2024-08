Se a SUPERLua falasse...

Foto: arquivo pessoal David Moura Do Carmo: roteiros pelo mundo

E aí?

Viram a SUPERlua? Acho muito estranho essa grafia. Desde que o último acordo ortográfico colocou o prefixo "super" ligado à palavra seguinte (raras exceções), eu até escrevo, mas sempre com um certo estranhamento.

Deve ser a mesma sensação que alguns candidatos sentem ao vestir camisas de partidos que eles aceitaram por motivos eleitoreiros, mas dos quais não fazem verdadeiramente parte. Uma dúvida: postulante comer panelada nos mercados ainda é mesmo necessário nas campanhas? Fico vendo as cenas...

Mas voltando às relíquias da verdade...

Com a passagem de Silvio Santos, a TV aberta, pelo menos, perdeu o último bastião da espontaneidade genuína. Sobraram as caricaturas...

Na Publicidade, a novidade é criar diálogos falsos, nos comentários de redes sociais, entre supostos usuários de produtos. Assim, uma "influencer" posta um "achadinho" de beleza, como elas chamam, e os "bots" saem revelando que "não vivem sem" o tal cosmético.

A estratégia deu certinho com um desodorante de marca popular, que viu seus números saltarem de forma inédita após uma história de décadas na indústria. De tão reproduzida, a fórmula "orgânica" de vender já - quase - virou piada pronta. Ninguém cai mais.

E os institutos de pesquisa, hein? É fato que eles, faz um tempo, têm perdido sua credibilidade, mas parece que nesse pleito a "tchurma" veio sem receio algum. Para cada chapa, um cenário diferente, extraído da mesma população. Estou mentindo?

Nesse rolê todo, entre gregos e romanos, caprichosos e garantidos, quem está messssssssssssssssmo por cima da "carne seca" é o ministro Camilo Santana.

Anos atrás escrevi, antes mesmo de sua ruptura com os FG, que ele, Camilo, havia se tornado uma força política em si mesmo, independente de siglas, de coligações. Havia se materializado como um epicentro de poder. A conjuntura está comprovando que minha bola de cristal, inspirada no tarô do jornalismo profissional, estava certa. Conversa vai, narrativa vem, ele segue incólume.

Mas blindados mesmo estão os SUPERpresidentes das casas legislativas de Brasília, atualmente os verdadeiros donos do Brasil. Com a institucionalização, desde o governo passado, das emendas pix, fantasmas e afins, dinheiro público derramado sem prestações de contas e comprovações, a crise da governabilidade atingiu mais um fundo do Poço Brasil.

E como andam os eleitores fortalezenses de Pablo Marçal?

Sim! Aqui tem mais defensores do coach candidato à prefeitura de São Paulo do que em todo o bairro Grajaú, o mais populoso da capital paulista. Tem gente que não faço a menor ideia de como se portará em outubro, mas é eleitor afetivo do rapaz, escuta as propostas para São Paulo como se fosse para a bolha urbana Aldeota-Meireles.

A sorte é que as urnas são eletrônicas, porque se fossem de papel, teria tanto voto imaginário, incluindo nomes que já se foram... até do planeta.

Só sei que, voltando ao "Coach das Montanhas" (pesquisem resgate no Pico dos Marins), como anda o coração dos adictos depois que Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) desistiram de participar de debates de TV com o postulante do PRTB? Alegam que o colega não pergunta e nem responde, apenas "lacra" para usar depois o material nas próprias redes sociais. Tábata Amaral, que tem o controle emocional da ginasta Rebeca Andrade, segue firme no batente.

Cartas de um baralho sem fim...

Queria mesmo era fazer a harmonização (light) do André Fernandes, colocar os óculos modelo "Juliete" do Sarto sobre o figurino clean inofensivo do Capitão Wagner, jogar um sorriso de canto de boca como o do Evandro Leitão e ir para o topo de uma montanha aguardar essa chuva toda passar.

Como não posso, vou ficando por aqui, aguardando a próxima SUPERlua, nessa SUPERexpectativa pelo amanhã... que nunca chega.

Flores....

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz, e o diretor de Geração Centralizada, Luiz Eduardo Moraes, representaram o sindicato em uma missão honrosa: levar o ofício e convite ao ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, comunicando que ele será o grande homenageado com o Troféu Jurandir Picanço deste ano, comenda entregue durante a abertura do Proenergia Summit 2024, em 11 de setembro.

Honraria reconhece, conforme justificativa do setor, "a visão estratégica e pioneirismo de Camilo em fomentar a nova fronteira de desenvolvimento socioeconômico para o Ceará e o Nordeste, a produção do Hidrogênio Verde, a partir das fontes de energias renováveis, quando esteve à frente do Governo do Ceará".

Sobre o Proenergia Summit 2024, ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Mais informações no www.proenergiasummit.com.

Zoom

Amigos cearenses preparando as animadas recepções para o conterrâneo globetrotter David Moura do Carmo, que faz giro pelos paraísos naturais e deluxe da Argentina, do Chile e do Rio de Janeiro antes de chegar à terra natal. Hospedado no icônico Hotel Alvear (Buenos Aires), de onde conversou com a coluna, deixou como dicas o restaurante Elena, dentro do hotel Four Seasons, o Ninõ Gordo e o Aramburu. De Mendonza, indica como hospedagem o Cavas Wine Lodge, membro da rede de hotéis exclusivos Relais & Chateaux, localizado entre vinhedos limítrofes de propriedades legendárias como Catena Zapata, El Inimigo e Vinas Cobos. Zuccardi, Alfa Crux são outras opções no Vale da Urco, garantindo ainda, dentre suas preferências, um almoço no famoso Siete Fuegos. Anotaram? Na Cidade Maravilhosa, brinda a nova idade com brunch no Pérgola, do Copa, antes de aterrissar na terrinha. Seja bem-vindo!

Debut

Carlos Henrique Queirós e Katarine promoveram uma noite de sonhos e encanto para comemorar os 15 anos da filha Maria Helena Queirós. Amante das artes e estudante de pintura, a aniversariante escolheu a obra "A Noite Estrelada", de Vincent Van Gogh, para o tema da festa.

A decoração foi escolhida pela releitura que ela fez do quadro mais famoso de Vincent Van Gogh, como tema do momento especial. Com produção e cerimonial de Lilian Porto, decoração e cenografia por Gil Santos, bolo Cacau2you, do famoso cake designer Ricardo Tavares, e buffet deToca Fina Cozinha, foi uma das festas para entrar na história. Registros... Cobertura completa na coluna especial de domingo.