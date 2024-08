Ah Diana... como ficarão os últimos apaixonados?

Foto: VALERIE MACON / AFP Dennis Quaid viverá o ex-presidente norteamericando Ronald Reagan no cinema

"Fossa profunda"

Muita gente ficou triste, e não é para menos...

A morte de Diana essa semana, conhecida como a "cantora apaixonada do Brasil", leva consigo, também, um lirismo romântico cada vez mais em baixa no mundo dos relacionamentos e, por consequência direta, na cena musical brasileira.

Quem seria a pessoa atualmente que, mesmo estando 100% envolvido ou envolvida com alguém, cantaria:

"Ele era a água

Que eu bebia

Ele era a fonte

Da minha alegria", trecho da canção "Meu Lamento".

Ou no clássico "Porque brigamos", até hoje entoado por ébrios de todas as idades nos (chatos) bares de Karaokê, quando diz:

"Quanto mais eu penso em lhe deixar

Mais eu sinto que eu não posso

Pois eu me prendi à sua vida

Muito mais do que devia".

Em 2024, os inteligentes, conscientes de que estamos na era do "Amor Líquido" (Bauman, 2021), fogem dos "problemas". Ficam num jogo de um pé dentro e outro fora, mas jamais desprovidos de alguma armadura emocional, mesmo que forjada. Uma vez não dando certo, lavou, está novo, vida que segue.

Para Diana e toda uma geração do amor "old school", coração era território sério, profundo, composto por "detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer", como canta o Rei.

E mais: do que adiantava viver um romance parcial, sem a explosão deliciosamente irracional da paixão?

Mesmo frustrante, doloroso, difícil de superar, tem ali, no fundinho da fossa, um prazer na dor de cotovelo, afinal, "Você foi o melhor dos meus erros", compôs Isolda, do sucesso de Roberto Carlos.

E mais, partia-se de um lugar de confiança nos sentimentos, nas palavras ditas e escritas, nas flores e nos chocolates, de maneira que não se deixava uma saída de emergência.

"Então não fale nada, apague a estrada que seu caminhar já desenhou, porque toda razão, toda palavra, vale nada quando chega o amor". Era assim, como Bethânia cantou.

É possível concluir, portanto, que a inspiração de Diana para tantas canções de amor veio dos episódios turbulentos de seu casamento com o também cantor e compositor Odair José. Que casal! Podem não ter dado certo por toda a vida, mas deixaram um legado marcante para os dispensados, os esquecidos, os unilateralmente superados.

Mas não quero deixar ninguém tristinho com esse texto, pelo contrário, Odair José, meio que prevendo a fluidez do futuro, gravou em 1996 "A Noite Mais Linda do Mundo". A lição é simples:

"Vamos fazer desta noite

A noite mais linda do mundo

Vamos fazer nesta noite

A vida inteira num segundo".

Vou indo sextar, lembrando a vocês de ficarem sempre atentos aos momentos em que esses segundinhos eternos se apresentam. Não façam como aqueles que, por receio, passam a vida inteira sem experimentar as gotas do amor eterno. Afinal, se ninguém passa por essa vida sem sofrer, que seja por amor, para não correr o risco de, no final, se arrepender, como em "Jura Secreta", de Sueli Costa e Abel Silva, gravada por Fagner:

"Só uma coisa me entristece

O beijo de amor que eu não roubei

A jura secreta que não fiz

A briga de amor que eu não causei".

Ah, e o título desse texto foi retirado de uma playlist, do Spotify, com mais de 11h de canções de amor em vários idiomas, indo de Ney Matogrosso com "Poema" a "Non, je ne regrette rien", de Édith Piaf. Podem abrir o vinho...

Flores... e fiquem bem!

Enquanto houver sol...

Ele chama esse banho paradisíaco de "Rivotril Natural", expressão da qual não posso discordar. Essas águas são da costa de Antipaxos, pequena ilha (quase privê) na Grécia, a cerca de 3km ao sul de Paxos, do mesmo arquipélago e mais conhecida. Quem desfruta desse banho - de alma - é o requisitado advogado tributarista Rodrigo Jereissati. Roteiro, do Euro Summer, inclui ainda a ilha Corfu e as badalações de Mykonos, também na Grécia, de onde ele segue a Munique (Alemanha), finalizando em Paris.

"Reagan"

40º presidente dos Estados Unidos e 33º governador da Califórnia, o ex-ator, narrador esportivo e político Ronald Reagan vai ter sua trajetória retratada pela Sétima Arte. No papel principal da cinebiografia está o veterano Dennis Quaid (foto).

Atrasado por conta da pandemia de covid, a obra estreia dia 30 nos Estados Unidos, já gozando de interesse especial do público que apoia a reeleição de Donald Trump, já que Reagan deixou o partido democrata filiando-se ao lado Republicano, pelo qual foi eleito presidente, tendo implantado vitoriosa política de recuperação econômica por meio do estímulo a oferta, conhecida como "Reaganomics", embora deixando uma dívida pública quase triplicada. A estreia do longa no Brasil ainda não foi confirmada.

Judiciário: eleições

Dinâmica professora e pesquisadora do Direito Eleitoral (UFC), Raquel Machado no momento em que entregava ao presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato, o "Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras". Publicação, iniciativa dos Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, assim como do Senado, contou com relevante participação da doutoranda cerense Jessica Teles, também da Faculdade de Direito, e visa incentivar candidaturas do supracitado segmento, por meio do compartilhamento de informações e da educação para a cidadania.

Sobre a acadêmica Raquel, vale destacar, atua também como observadora internacional de pleitos pelo mundo, além de manter intercâmbio permanente de conhecimento nesse campo com várias universidades, especialmente na Europa.

Medicina

Em Vancouver (EUA), o reconhecido oftalmologista André Jucá Machado e Gyna, cabeças dos centros clínicos CLDO e CCO. Casal participou do Congresso Internacional de Oftalmologia, evento que reuniu o grandes nomes mundiais da área e no qual ele atuou como um dos conferencistas.

Pela política e pelo Laion

Na noite da quarta-feira, quem foi conferir no Castelão o jogo do Fortaleza contra o Rosario Central, da Argentina, foi o candidato à Prefeitura de Fortaleza, senador e empresário Eduardo Girão. Estava acompanhado de sua vice, Silvana Bezerra, viúva do ex-governador e coronel Adauto Bezerra.

Ainda na turma, o líder do partido Novo no Ceará, executivo Geraldo Luciano, com a noiva, empresária das (power) joias Tatiana Machado, que embora não demonstre interesse direto pela área, traz no DNA o gene da política herdado do pai, ex-senador Sérgio Machado. Também na foto, Luís Henrique Girão.