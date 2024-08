Resolveram criar o grupo de WhatsApp "Amantes"

Foto: Netflix/ Divulgação Simone Biles

"Amantes"

Um casal desses normais, do tipo que briga e faz as pazes ao longo das décadas de convivência, percebeu que estava faltando tempo para os dois na rotina.

Até se falavam muito pelo WhatsApp ao longo do dia, mas sempre sobre contas, fatura do cartão de crédito, demandas da rotina, a torneira que quebrou, a mãe de um que adoeceu, o pai do outro que bateu o carro...

Daí que, no meio desse liquidificador de vida real, faltava espaço para aqueles pombinhos de antigamente. Sentindo que a relação estava esfriando além da conta, criaram o grupo "AMANTES", assim mesmo, em caixa alta.

Nesse espaço virtual, só dos dois, trocavam mensagens, vez por outra, indo do carinhoso ao picante. Nada de problemas, de questões financeiras, pendências domésticas. Ali estava resguardado o tempo da fantasia, do resgate amoroso, das doses de volúpia matrimonial. Tão romântico.

Quem me contou essa história foi a médica sexóloga Sabrina Forte durante o programa Pause da última sexta-feira. Além dela, também esteve comigo a psicoterapeuta de casais Ana Carolina Vieira, que também trouxe sua contribuição ao assunto.

O conteúdo está disponível no canal do O POVO no Youtube e também nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. Foi uma conversa ampla e que permeou questões comportamentais contemporâneas como ansiedade e estresse, projeções falsas (físicas e de rotinas perfeitas) introjetadas pelas redes sociais, a facilidade de acesso e o alto consumo de pornografia (vício), dentre outros pontos. Esse caldo emocional misturado com a instabilidade econômica e política promove uma receita perfeita para esfriar, distanciar e, em última instância, desfazer relacionamentos. Solteiros, enrolados e casados, assistam! Está inspirador, esclarecedor e estimulante.

...Mas já que citei a palavra Política (os dedos começam a coçar), não posso deixar de aplaudir e indicar o artigo "O Irracional é um Projeto Para Fortaleza", publicado no O POVO de ontem pela minha colega e respeitada jornalista e editora Regina Ribeiro. Com suas linhas sempre muito bem contextualizadas e as ricas referências na Literatura, ela elucida o que todos sabemos: a disputa pela Prefeitura de Fortaleza representa, talvez mais do que nas últimas eleições, uma briga entre projetos de poder.

As campanhas têm tudo. Marketeiros caros, comitês bem localizados, material gráfico, vídeos muito bem produzidos, candidatos com o brilho do verniz instantâneo (embora passageiro), mas falta essência, identidade. Não por ausência de esforços, mas como registrou o supracitado citado texto, por inexistência de projeto, de uma visão genuína sobre a Capital.

Esse divórcio entre candidaturas e a realidade das ruas é estrutural no organograma que divide e rege a sociedade brasileira. O fenômeno novo e que aprofunda essa percepção é a necessidade dos postulantes de fazerem humor, dancinhas, paródias, esquetes, às vezes beirando o ridículo e o bizarro, para conseguir atrair a atenção dos eleitores igualmente, e em grande medida, desprovidos de qualquer olhar mais coletivo e apurado sobre a Cidade.

Caíram no conto das ideologias, das polarizações, dos algoritmos, sem se dar conta de que é a sua vida e o seu futuro que estão em jogo. Mas uma vez internalizando essa percepção, onde é mesmo que irão encontrar soluções e propostas viáveis, claras e condizentes com a realidade?

Aguardemos cenas.

Flores...

Enquanto houver sol...

Foto: Douglas Filho/ Divulgação Iate Clube Letícia Sabatella: dias de teatro e sol por Fortaleza

Presença marcante, último fim de semana, no Iate Clube, foi da atriz Letícia Sabatella, que circulou levíssima entre as mesas antes de sair em passeio de barco pela orla da Cidade. Estava acompanhada do namorado e colega ator Daniel Dantas, com quem dividiu o palco da Caixa Cultural na encenação da "Maratona Homero", com elenco complementado pelos artistas da Cia Ilíada Homero de Teatro.

Biles, "O Retorno"

Sucesso do Netflix Brasil durante as Olimpíadas de Paris, a série documental "O Retorno de Simone Biles" terá os aguardados episódios 3 e 4 disponibilizados ao público a partir de outubro na plataforma de streaming. Na sequência da produção, que se dedica aos altos e baixos da carreira da atleta, as câmeras acompanham a participação de Biles nas seletivas de ginástica dos até suas apresentações na Cidade Luz. Entre cenas de alta performance nos ginásios, ela compartilha pensamentos e momentos pessoais de sua jornada para se tornar a ginasta mais vencedora da história. Brilha!

Filantropia & Arte

Os 12 anos de história do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK) motivaram recital, executado por crianças e adolescentes ligados à organização da sociedade civil, em noite poética e muito prestigiada no auditório do BS Design.

Evento, anfitrionado pelos fundadores do IMJK, Lauro Fiúza, Bitoca e os filhos Pedro e Beatriz, reuniu o terceiro setor com o empresariado cearense a fim de angariar fundos para as ações que o instituto realiza.

Recital contou com a apresentação do Coral Vozes de Iracema e Orquestra Jacques Klein, sob condução do maestro Luis Mauricio Carneiro. Durante a cerimônia de aniversário foi destacada também as novas parcerias e a inauguração de um terceiro núcleo de atendimento, o Núcleo Martins de Souza, localizado no bairro Passaré, com previsão para receber mais 150 crianças. Registros...

