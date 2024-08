coluna domingo

Foto: Adrian DENNIS / AFP Cailee Spaeny na première de Alien

Cores de Van Gogh em noite de debut

Carlos Henrique Queirós e Katarine promoveram uma noite de sonhos e encanto para comemorar os 15 anos da filha Maria Helena Queirós. Amante das artes e estudante de pintura, a aniversariante escolheu a obra "A Noite Estrelada", de Vincent Van Gogh, para o tema da festa.

A decoração foi escolhida pela releitura que ela fez do quadro mais famoso de Vincent Van Gogh, como tema do momento especial. Com produção e cerimonial de Lilian Porto, decoração e cenografia por Gil Santos, bolo Cacau2you, do famoso cake designer Ricardo Tavares, e buffet deToca Fina Cozinha, foi uma das festas para entrar na história.

Aniversariante, exalando alegria, trajou três vestidos, com beleza assinada por Aleff Facó. Dj Cirillo abriu a festa e momento das valsas, seguido da atração principal e bem esperada pelos jovens: Dj Kvsh, que fez a pista tremer. Fernando Amorim e banda seguraram a pista até amanhecer o dia. Cenas...



Sétima Arte

A volta do horror na franquia "Alien: Romulus", em cartaz nos cinemas, está cronologicamente entre dois clássicos, o primeiro (1979, "O Oitavo Passageiro"), e o segundo filme (1986, "O Resgate"), e mesmo com essa responsabilidade, se insere no cânone de forma instigante.

Entre múltiplas referências, há também espaço para o novo, com uma trama pulsante, uma nova heroína sagaz, representada por uma Cailee Spaeny com nuances de Sigourney Weaver, na eterna batalha pela sobrevivência.

No red carpet da première da produção, no Cineworld - Leicester square, Cailee e seu pretinho nada básico. Brilha!

Celebrar

Aline Félix Barroso ganhou parabéns surpresa, na última sexta-feira, das amigas do coração. Organizado pelas irmãs da aniversariante e pelo marido Igor Queiroz Barroso, almoço no Medit percorreu toda a tarde ao som da animação do cantor Phelipe Carvalho. Registros...