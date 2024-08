Posso torcer pro leão só até dezembro?

Foto: João Filho Tavares Jhonatan Rêgo

.

Chegaram os "bros"

Farei igual a uma das crianças da minha família:

- Tio, posso torcer pelo Fortaleza só até dezembro?

Marcelo Paz & Cia comprovando que o profissionalismo e a excelência em gestão, que elevaram sobremaneira o perfil do Fortaleza Esporte Clube, vieram para ficar e mantêm o time batendo de frente com os gigantes nacionais.

O "Laion", que virou hit comportamental até de quem não gostava de futebol (usar a camisa do time agora é fashion), conseguiu ocupar a liderança da tabela do Campeonato Nacional, em mais um feito inédito para o futebol nordestino.

Nos disputados camarotes, com destaque para os do próprio time e os das empresas Apodi e Serval, presenças de torcedores de evidência, como o empresário e presidente do Sinduscon Patriolino Dias de Sousa; médico Weiber Xavier; ex-chefe da casa civil e jornalista Chagas Vieira; procurador federal Alessander Sales; jornalista Inácio Aguiar; empresário da comunicação Marco Aurélio Cabral; advogado e ex-presidente da OAB Marcelo Mota.

Da Política, também no Castelão, a militante dos direitos das pessoas com deficiência e candidata a vereadora Kamila Cardoso; o senador e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão, e o líder do Partido Novo no CE, executivo Geraldo Luciano.

Pulando do jogo para o IronMan Fortaleza, megaevento agitou o fim de semana dos atletas e dos amadores, fazendo da Beira Mar e adjacências uma festa do esporte. A Capital tem tudo a ver com esse tipo de prova, considerando nossos privilegiados atributos naturais e o urbanismo da orla. Em sendo uma cidade turística e com vocação ao serviço, deve ser apoiado e valorizado, lembrando que inúmeros setores da economia são impactados com a competição pelo mundo.

Dentre os competidores, destaques para o vereador Pedro França, aplaudido pela família após concluir todo o trajeto, e também para Erick Vasconcelos, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo sido essa a nona prova de IronMan concluída. Também dentre as presenças, Sarah e Duda Brígido, Andrade Mendonça, Gabriel Picanço, general Pinto Sampaio, Kal Aragão, Disraelli Brasil, Jennifer Vieira.

Belo espetáculo!

..E se você ainda não colocou em prática alguma das metas para 2024, lembro que no domingo entramos no quadrimestre dos "Bros", quando o tempo, que já vinha acelerado, passa voando... sugestionando o sentimento de inoperância com o letreiro em néon: "já era".

Corram, que ainda dá tempo. Será?

Flores...

J. Macêdo 85 anos

Patrícia e Amarílio Macêdo recebem convidados, em 6 de setembro, para a vernissage da exposição "Mino Por Inteiro", que celebra, com arte e cearensidade, os 85 anos do Grupo J. Macêdo. Mostra vai reverenciar a trajetória e o talento do multiartista Hermínio Macedo Castelo Branco, o Mino, criador do maior super-herói cearense, o Capitão Rapadura, ao mesmo tempo em que motiva brinde pela história de um dos conglomerados empresariais mais sólidos do Estado e do País. Vai ser no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com cerimonial, seguido de coquetel.

União

Jornalista Juliana de Fátima (RioMar Shopping - Grupo JCPM) e o noivo André Rodrigues selaram união em romântica cerimônia matinal, último sábado, no Vastto Restaurante. Cerimonialista Naiade Cidade cuidou dos detalhes do momento, que contou com decoração de Patrícia Lopes. Noiva trajou modelo Maison Cris. Registros...

Vem aí!

Unidos na vida a nos negócios, casal Jhonatan Rêgo e Renata Braga reúnem casais de expressão da Cidade, em 4 de setembro, para o Baile Club Negroni, mais uma das festas dos empresários, à frente da Homem do Sapato. Vai ser uma noite Black Tie, cheia de surpresas, no Sótão, piso superior do Moleskine Gastrobar. Restrito a 80 sortudos convidados.

A marca de calçados alto padrão, hoje presente em vários shoppings e cidades pelo País, comemorou recentemente a marca de dez mil pares vendidos só na unidade do RioMar Papicu, número que chegou junto com o aniversário do ponto. Sucesso!

Big Apple

Empresária Melaine Fernandes compartilha suas dicas sobre Nova York na última edição da revista Global Insights, onde também já escreveu sobre Boston, Barcelona e Dubai. Com sua ampla experiência em negócios dentro e fora do Brasil, sempre curtindo e trabalhando pela Big Apple, traz dicas valiosas da cidade que nunca dorme.

Vernissage

Mostra "Sertão Galvão", do artista plástico Roberto Galvão, teve abertura no último sábado (24), no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), marcando os 60 anos de carreira do artista cearense e acontece 50 anos após a sua primeira exposição individual, realizada no mesmo espaço. Um sertão multicolorido, vibrante, farto e convidativo, em aquarela sobre papel e pintura acrílica sobre tela, entre outras técnicas, aguarda os visitantes o dia 18 de outubro. Cenas da vernissage...