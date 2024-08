A cidade não para... e outras notas

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-10-2023: Alta nos alugueis em Fortaleza. Foto aerea de predios nos Bairros do Meireles e Mucuripe. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Medicina & Solidariedade

Foto: divulgação Islane Verçosa: 1000 cirurgias de Olhos no Caviver

Hospital dos Olhos - Caviver, organização da sociedade civil fundada pela reconhecida médica oftalmologista Islane Verçosa, atingiu a marca de mil procedimentos cirúrgicos gratuitos realizados em crianças, dentro da missão da entidade de combater e prevenir a cegueira infantil. Com atividades iniciadas em 2006, voltadas a crianças e adolescentes entre 0 a 15 anos com graves problemas de visão e em estado de vulnerabilidade social, o hospital vem ampliando sua atuação e hoje conta com uma equipe médica e técnica de 40 profissionais, que atendem uma média de 150 crianças por mês, com a realização de uma média de 18 cirurgias gratuitas por mês. Aplausos!

A Cidade não para

Foto: Gentil Barreira/ Divulgação Jayme Leitão: novo olhar na prospecção de terrenos na Capital

Arquiteto e empreendedor da construção civil, Jayme Leitão inova não apenas nos projetos que assina, mas também na forma de fazer negócios. Tem encontrado em condomínios de prédios antigos e já com estruturas desgastadas e, em alguns casos, até preocupantes, oportunidades para novas edificações nas zonas mais nobres da Capital. É o caso do quarteirão onde estão os edifícios Bagatelle e Demoiselle, na Santos Dumont, já negociados para se tornarem modernas torres num futuro próximo.

TRT: presença

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministro do STF, Flávio Dino: agenda no TRT-CE

Figura pública sempre sob holofotes, independentemente da função e da instituição onde esteja, ministro Flávio Dino vem a Fortaleza em novembro. De 6 a 8, no Hotel Vila Galé (Praia do Futuro), ocorrerá o Congresso Internacional "O Trabalho Decente no Mundo Globalizado", promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE), por meio de sua Escola Judicial (Ejud7).

Evento reunirá palestrantes renomados do Brasil, Itália, Uruguai, Estados Unidos e Espanha. Entre os participantes, estarão seis ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que fará a conferência de encerramento.

Dino, vale ressaltar e guardadas possíveis críticas à atuação do magistrado, é um dos poucos homens públicos propositivos atualmente, ou seja, dispostos verdadeiramente a debater e encontrar soluções legislativas para temas atuais, como o trabalho para aplicativos de entrega e transporte de passageiros, a responsabilização das bigtechs por conteúdos falsos compartilhados nas redes sociais, dentre outros assuntos.

Brasil-Portugal: conexões

COO do Complexo do Pecém, Fábio Granchamp foi o palestrante convidado da última edição do "Experiências Vivenciadas", programa de encontros para troca de conteúdo e networking da Câmara Brasil Portugal do Ceará, sempre com foco em apoiar os médios e pequenos empresários. À frente da entidade está o presidente Raul dos Santos Neto. Registros...

abrir (Foto: Divulgação)Raul dos Santos, Ricarte Urbano, Clivânia Teixeira, Glória Ribeiro e Lucílio Lessa (Foto: Divulgação)Carlos Maia, Benedito Simoes, Patricia Campos, Josy Viana, Clivânia Teixeira e Humberto Carneiro (Foto: Divulgação)Decio Simoes, Erica Arruda e Raul dos Santos Neto (Foto: Divulgação)Raul dos Santos Neto e Fábio Granchamp

Zoom

Foto: Nicole Fialdini/ Divulgação Ticiana Barreira Parente na campanha pelos 40 anos da marca Cecília Prado

...E quem posou para a campanha de 40 anos da marca Cecília Prado foi a empresária cearense Ticiana Barreira Parente. Radicada em São Paulo, onde também residem os pais, Afrânio Barreira e Daniela (Grupo Coco Bambu), ela comanda a rede de parques Plus, em permanente expansão pelo Brasil. A última unidade inaugurada foi a do Anhembi (SP), que funciona também como buffet infantil. Mais recentemente, iniciou o delivery de doces, salgados e tortas também na capital paulista. Só cresce. Sucesso!

União

Em cerimônia restrita às famílias e amigos íntimos, selaram união Manuela Rolim e Lucas Félix Lopes. A noiva é filha de Eduardo Rolim e Sandra e o noivo de Josemar Lopes e Maria Auxiliadora Félix Lopes. Pós-votos, nos jardins da residência dos pais da noiva, seguiu-se elegante comemoração, tudo sob organização do cerimonialista Mafrense. O elogiado bolo foi do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You, e os doces - esculpidos nos mínimos detalhes - e macarons da chef patissier Renata Valentim, da Antoinette Boutique e Doces. Cenas...

Últimas...

Advogado e professor Eduardo Pragmácio Filho lança, na próxima quinta-feira (05/09), o livro "O Direito do Trabalho em Movimento". A obra será apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho e presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, em evento que ocorrerá no Teatro Nadir Saboya, na FB Uni, às 19 horas.

Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Max Ventura celebrará seu casamento com Tarcílio Oliveira, executivo de recursos humanos, no dia 11, às 19 hors, na Casa Maraponga. Celebrante Júlio César conduz os ritos.

No próximo dia 31 de agosto (sábado), a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB-CE), realizará a Festa da Advocacia. O evento marca o encerramento das celebrações em homenagem aos advogados e advogadas cearenses, e será realizado no Iguatemi Hall, a partir das 19 horas, contando com os shows de Felipão e Forró Moral, Alanzim Coreano e DJ Igow.

Além da exposição do artista Mino, no Dragão do Mar, com vernissage dia 6, às 19 horas, os 85 anos do Grupo J. Macêdo também serão celebrados com concerto dia 7, para convidados, no Theatro José de Alencar. No palco centenário: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Até amanhã