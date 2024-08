Com todo respeito aos humoristas, mas…

Foto: João Filho Tavares José Teófilo e Tatianne com Beto Studart

O cheiro do sucesso

Um dos empresários mais discretos e bem sucedidos do Brasil, Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, passou dois anos concedendo entrevistas à jornalista Ariane Abdallah. O resultado dessa apuração de uma vida resultou no livro "A essência do Sucesso", que conta como o empreendedor transformou uma pequena farmácia de manipulação no centro de Curitiba em uma das marcas mais sólidas do Brasil.

Diferentemente dos mentores de carreiras e empresas que, geralmente, usam frases e mensagens de incentivo desconsiderando as fragilidades, as dúvidas, as inseguranças e os desconfortos do processo de crescimento e expansão de um negócio, Miguel é realista e revela, inclusive, sessões com o seu psicanalista, quando se dizia com medo de ser "engolido pelo monstro do trabalho". Lamentava que seu business tivesse trazido, além dos lucros e reconhecimentos, a ausência de tempo livre para assuntos pessoais ou simplesmente relaxar.

Além das questões pessoais, que carregou ao longo da trajetória, a obra também contempla as grandes lições do empresário, que conseguiu atravessar décadas com sua marca, mantendo o brasileiro fiel aos seus produtos, expandido o negócio para outras linhas além da perfumaria e, também, a entrada no mundo das franquias e do web commerce.

As relações com funcionários e parceiros, os pés sempre no chão lembrando das origens e do início do negócio, o ritmo de expansão (permanente, mas sem correr), a atenção ao autoconhecimento para lidar com os próprios conflitos e o culto à beleza e ao belo estão dentre os pilares que embasam esse perfumado império. Vale conferir "A essência do sucesso" (selo Portfólio Penguin da Companhia das Letras).

Ceará no foco

Comitiva de líderes da indústria nacional vieram a Fortaleza, último dia 27, para a 7ª Reunião da Diretoria da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) de 2024. Liderado pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, ao lado do anfitrião Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC e vice-presidente Executivo da CNI, o encontro debateu temas de interesse do setor industrial e contou com a participação de membros da Diretoria da CNI, assim como Presidentes de Federações das Indústrias de todo o País.

Para além do prestígio e inquestionável poder de articulação de Ricardo Cavalcante, o momento só comprova o quanto o Brasil está de olho nas potencialidades do Estado, especialmente no que diz respeito às energias renováveis e à transição energética em curso no planeta.

Enquanto os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, uma das maiores metrópoles do País, expoente de novos mercados e inúmeros potenciais econômicos, simulam nos debates da TV verdadeiros encontros entre Patati e Patatá, Trepinha, Carequinha, Rossicléa, Skolastica e Aurineide Camurupim (com todo respeito aos palhaços e humoristas), tem gente se dedicando, de fato, a discutir e a buscar soluções para o desenvolvimento e o futuro.

Filantropia

Apoiadores da obra católica de evangelização e ação social Lumen, que acolhe e oferece atividades esportivas, educativas, culturais, cursos profissionalizantes, atendimento médico e odontológico a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, foram reconhecidos com o "Selo Lumen".

A iniciativa da entrega do distintivo foi da entidade cristã com a Gomes de Matos Consultoria, que 2023 acompanha a Obra e estruturou, voluntariamente, a gestão financeira, organizou processos, estabeleceu o planejamento e o controle financeiro da instituição. Entrega do símbolo de gratidão aconteceu na sede corporativa da Gomes de Matos. Registros...

Red carpet

...E no 81º Festival de Cinema de Veneza, o mais longevo evento da Sétima Arte no mundo, zoom na passagem de Jenna Ortega pelo red carpet para a première do filme "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", sequência para um dos maiores clássicos da carreira do diretor Tim Burtin, "Os Fantasmas Se Divertem", de 1988. "Para mim, esse filme foi uma reenergização, uma espécie de retorno às coisas que eu amo fazer, do jeito que eu amo fazer e com pessoas com quem eu amo fazer", disse o aclamado cineasta durante a coletiva na Itália. Na foto, a estrela em ascendência no Olimpo de Hollywood.

Inauguração

Nomes de expressão do mundo da saúde e empresarial encheram de prestígio SKY Lounge Rooftop do BS Design, onde os empresários e sócios Tatianne e José Teófilo, unidos na vida e nos negócios, inauguravam a primeira loja conceito do Brasil, no modelo dealer, Medical San Avance. O espaço de 120m² (Torre Sul do BS Design, salas 705 a 711) disponibiliza equipamentos de alta tecnologia desenvolvidos para procedimentos de saúde e estética, que prometem combinar inovação, segurança e resultados. Com o investimento acima de 3 milhões, a Avance traz a indústria Medical San e o Espaço Conceito São Paulo para mais perto. Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.