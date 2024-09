Arte, gastronomia, vinhos e amigos: memorável noite

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP Angelina Jolie no Festival de Cinema de Veneza

Última edição do jantar mensal da Confraria Amis Et Vins, sob coordenação do requisitado médico intensivista Weiber Xavier, foi das noites mais marcantes para o grupo de enogastronomia, desde a sua fundação, há cerca de dez anos.

Cerca de 30 dos 40 integrantes foram recebidos pelo multiempresário Silvio Frota no Museu da Fotografia, equipamento dirigido pelo colecionador e entusiasta da arte e da educação para a evolução do povo cearense.

Funcionando há cinco anos, o prédio, de arquitetura em estilo industrial, reúne precioso acervo de fotografias, entre imagens raras e históricas a produções de criadores contemporâneos e disruptivos.

Antes de iniciar a visita guiada exclusiva, Silvio falou dos programas educativos que o Museu realiza com crianças da Capital e do Interior, assim como com atendidos por entidades de ação social e detentos.

Confreiros percorreram os quatro andares do Museu todos inebriados com a beleza das mostras, sendo sempre uma permanente (em cartaz por dois anos) e outras em constante renovação, sob a batuta de premiados curadores, que colhem do acervo de Silvio as obras para a história que desejam contar com as imagens.

Após duas horas de visita, integrantes e anfitrião da noite cultural foram a poucos passos dali para o brinde no português Marquês da Varjota, conhecido como o melhor bacalhau da Capital. Ali, Confraria foi recebida aos cuidados da portuguesa Berta Castro Lopes, que comanda com o marido Armando a concorrida casa, frequentada por alguns dos figurões e gourmands mais exigentes da Capital.

Seguem registros com o convite a visitarem o Museu da Fotografia, um dos espaços culturais mais interessantes da Cidade. Cenas...

Red Carpet

...E na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, primeiro evento do gênero na história da Sétima Arte, todos os holofotes se voltaram à passagem, pelo red carpet, da estrela Angelina Jolie, para a première do filme "Maria", cinebiografia da cantora de ópera Maria Callas.

Atuando no papel principal, Angelina interpretará fatos reais da vida da célebre artista, uma história bela e de sucesso, porém, conturbada e trágica, revivida e realizada durante seus últimos dias em Paris dos anos de 1970. A produção estreia ainda este ano e será distribuída nos Estados Unidos pela Netflix. Ainda não há data de estreia no Brasil.

União

Em cerimônia restrita às famílias e amigos íntimos, selaram união Manuela Rolim e Lucas Félix Lopes. A noiva é filha de Eduardo Rolim e Sandra e o noivo de Josemar Lopes e Maria Auxiliadora Félix Lopes. Pós-votos, nos jardins da residência dos pais da noiva, seguiu-se elegante comemoração, tudo sob organização do cerimonialista Mafrense.

O elogiado bolo foi do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You, e os doces - esculpidos nos mínimos detalhes - e macarons da chef patissier Renata Valentim, da Antoinette Boutique e Doces. Cenas...