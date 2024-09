Natureza e bem-estar aos pés da serra

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP Eva Herzigova no Festival de Cinema de Veneza

Último dia 28, a Mãe Rainha Urbanismo apresentou ao mercado seu mais novo empreendimento: Residencial Moradas Maranguape.

Para a sala de cinema do Maranguape Shopping Mall, lotada com 250 corretores de imóveis, os executivos Custódio Azevedo (vice-presidente), Rafael Benício (gerente comercial) e outros gestores da empresa, com mais de duas décadas de mercado, detalharam o projeto.

São 188 mil m², dos quais 80 mil m² são de área verde e de preservação ambiental, o equivalente a 17 campos de futebol, 6 mil m² compreendem as áreas de convivência e lazer com um lago contemplativo.

Com lotes a partir de 200m², prevê avenida paisagística, guarita 24 horas, playground, piscina adulta, piscina infantil, hidromassagem, firepit, clubhouse, quadra poliesportiva, campo gramado, quadra de beach tennis/vôlei, pet place, academia, brinquedoteca e área de apoio e churrasqueira.

Na assinatura do projeto do empreendimento, profissionais como Marcus Novais, Lucas Novais e Mateus Vasconcelos (projeto arquitetônico e de interiores); Thiago Borges (projeto paisagístico); David Pontes, Joélio Araújo e Marcelo Magalhães (projeto urbanístico) e Roberto Ferrari (projeto de paisagismo sustentável).

Eterno Revival

Ícone da moda nos 1990, modelo checa Eva Herzigova em sua passagem pelos red carpets do Festival de Cinema de Veneza, o evento mais longevo da Sétima Arte, com 81 anos de realização. Durante o ano de 2020, beldade foi acometida por Covid com severos sintomas que a deixaram ausente do mundo fashion por um bom tempo, retornando em 2022 como destaque de dois defiles da Semana de Moda de Milão. De lá para cá, reassumiu o posto de uma das top models mais emblemáticas do planeta. Na foto, traja a grife Etro. Brilha!

Celebrar

Para comemorar cinco décadas de vida, empresário Germano Pessoa reuniu familiares e amigos na animada festa "Tardezinha do Germano 50". Rafaela Pessoa, esposa do aniversariante, cuidou de todos os detalhes do belo momento. Presenças...