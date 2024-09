Cenas da Cidade...nos levam a refletir

Foto: Robyn Beck / AFP Nicole Kidman na première de "O Casal Perfeito"

Vi uma cena...

...que me provocou uma série de reflexões e provocações. Em plena avenida Heráclito Graça, um motocicista colocou uma das pernas para fora da moto derrubando as bandeiras de um dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

Depois, fiquei observando ao longo das ruas e avenidas, outras estruturas semelhantes, feitas com base de cimento e a bandeira afixada, também derrubadas e não tem como ser pelo vento.

Num primeiro momento, até quis julgar o motorista...

Seria um delinquente? Receberia dinheiro pelo ato? Um "anarquista" à moda 2.4? Estaria enraivecido com a vida? Teria levado um chifre? Demitido injustamente? Vandalismo juvenil desvairado?

Depois, vendo a sujeira deixada nas esquinas pelas panfletagens e voltando-me ao contexto político e às novas formas de manifestação dos candidatos e seus adictos, concluí que, independentemente das motivações internas que levaram àquele ato, o processo de disputa de poder no Brasil tornou-se um ringue no sentido denotativo da palavra.

Meus competentes colegas de Política aqui no O POVO costumam usar bastante sinônimos, em uso conotativo, relacionados aos contextos de guerra e luta como alternativas às palavras que se referem à disputa eleitoral. Eis que chegamos no momento em que essa possibilidade gramatical e literária não se faz mais necessária. É uma guerra.

No clássico "O Conde de Monte Cristo", o romancista francês Alexandre Dumas, escreveu:

"⁠Em política, meu caro, sabe tão bem quanto eu, não existem homens, mas ideias; não existem sentimentos, mas interesses; em política, ninguém mata um homem: suprime-se um obstáculo. Ponto final".

A citação, publicada pela primeira vez em 1844, só errou em seu tom premonitório na primeira frase, quando trata da existência de "ideias". Essas estão cada vez mais raras nos centros de poder e também muito menos importantes para uma massa eleitora que briga sem saber ao certo as motivações...

...como o rapaz, que saiu suprimindo, com o pé e em via pública, o seu obstáculo imaginariamente instalado.

Flores...

Reconhecimento

Foto: divulgação Vitor Frota, CEO da Dasart

Wave Beira Mar, empreendimento da Dasart, vai representar o Brasil no International Property Awards 2024, uma das maiores premiações global do mercado imobiliário. O projeto, com entrega prevista para agosto de 2027, vai concorrer com os melhores profissionais imobiliários das regiões das Américas, na categoria Residencial Arranha-Céus.

O vencedor será anunciado no dia 26 de setembro, durante uma cerimônia no JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE, nos Estados Unidos.

Localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, o Wave Beira Mar terá quase 172 metros de altura, tornando-se o mais alto da cidade, com mais de 50 andares que incluem cobertura duplex, rooftop e lazer panorâmico. Arquiteto Daniel Arruda assina o projeto, que tem interiores planejados pela designer Fernanda Marques e paisagismo desenvolvido por Alex Hanazaki.

Na foto, Vitor Frota, CEO da Dasart, que participa nos EUA da concorrida cerimônia.

Mercado

Foto: divulgação Daniel Demétrio e Rodrigo Barroso

A cearense M7 Investimentos ficou em primeiro lugar Brasil na categoria Atendimento a Empresas no universo XP, durante o Brazil Advisor Awards 2024. A premiação aconteceu no Expert XP 2024, o maior festival de investimentos do mundo, realizado em São Paulo.

Além desse reconhecimento institucional, dois sócios da M7 também se destacaram com prêmios individuais: Rodrigo Barroso alcançou a quarta posição no ranking de Melhor Assessor de Investimentos do Brasil, e Daniel Demétrio, sócio-fundador da M7, ficou em oitavo lugar na mesma categoria. Esses prêmios são motivo de orgulho para o Ceará, especialmente considerando que cerca de 18 mil profissionais do segmento participaram da disputa.

A M7 Investimentos também foi classificada na 14ª posição no ranking do G20, que destaca os melhores escritórios do Brasil no ecossistema XP, entre cerca de 800 unidades em todo o País. Com presença no Nordeste, Pará e São Paulo, a M7 administra atualmente mais de R$ 2,5 bilhões em ativos, atendendo mais de 2.200 clientes. Aplausos! Na foto, Daniel e Rodrigo.

Estreia

Foto: Robyn Beck / AFP Nicole Kidman na première de "O Casal Perfeito"

...E quem estreou ontem, na Netflix, foi a aguardada série "O Casal Perfeito", nova produção da plataforma estrelada por Nicole Kidman. Na trama, ela vive a renomada escritora Greer Garrison Winbury, que entra em confrontos com a futura nora. Enquanto um casamento opulento é organizado, um corpo é encontrado na praia trazendo à tona segredos e abrindo uma investigação na qual todos se tornam suspeitos. Na foto, a estrela durante sessão première da série no Egyptian Theatre, Los Angeles.

Lançamento

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas foi uma das presenças do café da manhã de lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses", último dia 28, no Espaço O POVO de Cultura e Arte. Promovida no mês em que se comemora o Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, publicação festeja a data com 13 narrativas de advogados e advogadas de expressão no segmento. Seguem registros...

abrir (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Gabriela Barreto, Janayna Lima, Mabel Portela e Anna Magalhães (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Rivaldo Holanda, Mabel Portela e Thiago Fujita (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Cícero Roberto, Harley Ximenes, Marcos Lopes e Nivaldo Moura (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Arthur Dantas, Débora Farias e Daniel Scarano (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Erinaldo Dantas, Conceição Martins, Janayna Lima e Silvio Vieira (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte. (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções)Erinaldo Dantas, Conceição Martins, Silvio Vieira, Paula Lima, Janayna Lima, Saulo Bezerra de Menezes e Marcos Lopes (Foto: Alex Ferreira Phocart Produções) Lançamento do caderno especial "Advogados Cearenses" no Espaço O POVO de Cultura e Arte.

Estação Vida

Nos últimos dias estive ausente da coluna em virtude da partida de minha amada mãe, Maria José Alencar Holanda, rumo ao encontro do Pai Maior.

Agradeço, aqui, todas as manifestações de atenção e carinho enviadas pelos colegas do O POVO, por instituições e empresas por meio de coroas de flores, pelos leitores que ficaram sabendo e escreveram calorosas mensagens e pelo inesquecível abraço dos amigos que conseguiram ir ao velório, um suporte de valor incalculável.

Que Deus retribua a cada um, em forma de saúde, esses atos de solidariedade. Em breve, escreverei um texto trazendo os aprendizados e reflexões que os 16 anos de convivência com a Doença de Alzheimer permitiram que vivenciássemos.

É justo também agradecer, de coração e em público, aos médicos geriatras João Brito e Carla Bezerra, à neurologista Maria Lisieux Girão, à clínica geral Ana Kaline Cartaxo, ao serviço Unimed Lar (Unimed Fortaleza) e às cuidadoras Regilane Moreira Barbosa, Ana Clara Peixoto da Silva e Maria Evani das Chagas, que se dedicaram com vocação e empenho pelo bem-estar da minha mãe. Eterna gratidão.