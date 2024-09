De "O Guarani" ao limoncello, foi uma noite toda especial

Foto: João Filho Tavares Lia e Elmano de Freitas, Amarílio Macêdo e Patricia

Logo na entrada, painéis decorativos com fundo azul marinho, expondo grandes ramos de trigo, enalteciam o cereal que conta uma história de empreendedorismo e sucesso, iniciada há 85 anos pelo empresário José Macêdo.

Eu cheguei bem na hora em que o prefeito Sarto Nogueira deixava o Theatro José de Alencar. Estava acompanhado de Ferrúcio Feitosa e em ritmo de campanha, lógico.

A noite era de festa. Irmãos Amarílio Macêdo, com Patrícia (de pretinho estruturado da Christian Dior) e Roberto Macêdo, com Tânia, sempre clássica, recebiam nomes de expressão de vários segmentos para o Jubileu de Girassol do conglomerado produtor de algumas das marcas alimentícias mais presentes nos lares dos brasileiros, como Dona Benta, Petybon, Brandini, Sol e por aí vai...

Políticos, empresários, reconhecidos profissionais liberais, gente das artes, da literatura, da música, se uniram a time de executivos do Grupo, que veio de São Paulo para a celebração.

No palco do centenário templo da cultura no Ceará, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo sob regência do maestro Wagner Polistchuck. No repertório, música erudita brasileira, com composições de Antonio Carlos Gomes (O Guarani), Alberto Nepomuceno (Série Brasileira), Alberto Vila-Lobos (Bachianas brasileiras nº 2), dentre outras obras numa apresentação estupenda, de elevar a alma, tirar o fôlego.

Na primeira fila, os irmãos que comandam o negócio estavam acompanhados do governador Elmano de Freitas, com Lia, do vice-prefeito Élcio Batista (calçado em joviais tênis brancos), com Luciana Souza, do empresário Igor Queiroz Barroso, com Aline. Também nas primeiras filas, a empresária Graça Dias Branco da Escóssia cujos diamantes, da parure, formavam um ponto de luz na plateia em meio à penumbra cênica do espetáculo, mesmo efeito do ultra-gold manga longa trajado por Maira Silva, semelhante ao modelo desfilado na véspera pela atriz Julianne More no Festival de Cinema de Veneza e publicado com destaque na coluna de ontem.

O brinde, com Moët Chandon, foi no jardim de Roberto Burle Marx, com as copas das árvores todas iluminadas. A decoração, leve e contemporânea, seguiu na temática do trigo, agora ao som do forró de Waldonys.

Cumprimentei herdeiro Omar Macêdo, com esposa Fernanda e a bebê Maria Macêdo, que assistiu quietinha, nos braços da avó materna, Geni Levy, a todo o concerto, demonstrando ter a mesma sensibilidade artística da bisavó homônima.

Também levei o abraço de O POVO a Ravi Macêdo, sem a esposa Bruna, que ficou em SP cuidando da recém-nascida Helena Macêdo, primeira filha do casal e segunda neta de Amarílio e Patrícia, que circularam tão leves, dançaram forró, bonito de ver. Ainda frente palco, Luciana Goyanna, a effortless chic, sem salto e com seus vestidos amplos, mesma proposta de Rebecca Albuquerque, de dourado étnico acompanhada pelo sorrisão do marido Cândido Albuquerque.

Industrial Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindienergia, centralizava roda com os homens das energias renováveis no Estado, que hoje se reúnem para o Proenergia Summit no Centro de Eventos, com entrega do Troféu Jurandir Picanço.

Lauro Fiúza papeava com meu colega Jocélio Leal, enquanto a esposa Bitoca Fiúza conversava com Leda Maria. Junto comigo, os jornalistas formavam a comitiva de O POVO no evento.

Secretária do município Luciana Lobo sempre de uma distinção ímpar, com o marido e procurador Júlio César e o filho do casal, gentleman como o pai. Davam gargalhadas com as tiradas do publicitário JB Uchôa, homem forte da comunicação pública na Capital.

Nessa hora, dei meu break na imensa ilha central do buffet, onde as massas da marca recebiam múltiplas possibilidades de molhos, com destaque para um picado de filé ao roquefort, assinatura do La Maison, lá representado por Izabela Fiúza, evidente com macacão preto esvoaçante, combinando com o sorriso permanente e sincero de Márcio Menezes. Na mesma sintonia, da leveza, Severino Ramalho Neto (de blazer e tênis) com Mikaele Ribeiro - ah, o amor...

DJ Isadora Capelo, terceira atração musical da noite, dividiu umas taças comigo, lembrando de coluna, publicada meses atrás, na qual tratei do trabalho de sua mãe, socióloga e antropóloga Peregrina Capelo, acerca dos pistoleiros no Nordeste, traçando paralelos com outros movimentos organizados do crime. Conclusão nossa: tudo está ainda mais articulado e poderoso via facções.

- Por gentileza, mais dos champanhes! Encha a taça, estamos precisando.

Já tocava Rita Lee quando Ciro Gomes marcou presença no dancing, com Giselle Bezerra, bem soltinhos e requisitados para selfies dos presentes. Também por lá, o artista visual Mino, um querido, com o colega e também artista plástico Mano Alencar e suas calças em cores primárias e vibrantes, marca registrada. Todo de preto, o empresário Elinaldo Diniz com Leda, animados. Ex-prefeito Roberto Cláudio também deu seu giro pelo burburinho, mas sem dança.

Começaram a circular doces e minibolos com a insígnia J. Macêdo. Entendi que tinha dado a minha hora. Tomei um digestivo limoncello contemplando a beleza do TJA e lembrando que, anos e anos atrás, fui aluno do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Embora não tenha enveredado por essa linguagem universal, refinei os ouvidos e agucei o respeito pelos profissionais dessa arte, sem a qual a vida seria um erro, como escreveu Friedrich Nietzsche.

Vida longa à J. Macêdo. Seguem registros, mais fotos na coluna especial do domingo....