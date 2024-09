Como será o amanhã?

Foto: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP J.Lo e o "Revenge Dress" à moda 2024

Sucesso total a 14ª edição do Futura Trends, tradicional seminário de formação executiva, organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. Tema da vez: "Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva: Tecnologias, Talentos e Processos Necessários às Organizações de Sucesso".

Especialistas em inteligência artificial, ESG e inovação no mundo dos negócios compartilharam seus conhecimentos com empresários, executivos, gestores públicos, líderes empresariais, estudiosos e demais interessados.

Destaque para as palestras de Martha Gabriel, autora de best-sellers; e Pablo Ortellado, professor de Gestão de Políticas Públicas na USP. Outro ponto alto do evento foi a palestra sobre "Transformação Digital em Cenário ESG", com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, que discutiu inovações disruptivas, como cidades inteligentes, drones, e carros voadores. Renato Marinho, da Accenture Cyber Labs Brasil, traçou análise sobre as ameaças ao ambiente cibernético causadas pela inteligência artificial generativa.

Seguem presenças...

Se essa moda pega...

Jennifer Lopez surgiu assim, com esse vestido da estilista australiana Tamara Ralph, para uma das premières do Festival de Cinema de Toronto. Primeira aparição pública da beldade, após o fim do relacionamento com Ben Affleck, em agosto, o vestido foi comparado ao "Revenge Dress" de Lady Diana que, em junho de 1994, colocou pernas e colo à mostra, num pretinho de veludo, mesmo dia em que o então príncipe Charles daria entrevista assumindo romance com Camilla Parker-Bowles. Resultado: as capas de todas as revistas e tabloides trouxeram a eterna princesa de Gales, ao invés da entrevista com o hoje rei Charles III. Sobre J.Lo, a ousadia resumiu-se a faixas metalizadas, frente e costas, unidas apenas por laçarotes de veludo. Brilha!

PRESENÇA

O Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico realiza o seu quinto Seminário no dia 13.09, às 10:30, na FIEC, com as presença do Ministro Rogério Schietti ( Superior Tribunal de Justiça) e do Corregedor Geral do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Leonardo Carvalho. O tema será lavagem de dinheiro e compliance nas Instituições financeiras. A mesa dos trabalhos será conduzida pelo Presidente do Instituto, o advogado Bruno Queiroz.

Jubileu de Girassol: mais cenas...

...E ainda pela prestigiadíssima noite do último sábado, quando o grupo J. Macêdo celebrou 85 anos com concerto seguido de brinde no Theatro José de Alencar, seguem mais presenças no evento. Mais fotos em @pauseopovo no Instagram e na coluna especial do domingo.