E a Justiça Eleitoral tem nova preocupação…

Foto: REPRODUÇÃO candidata a vereadora Paula Camargo, filiada ao PL

Eu não ia nem falar nisso...

Mas sextou e, como por tradição, a conversa esquenta e é em clima (down) eleitoral. Se não bastassem os crimes eleitorais tradicionais, as armadilhas da Inteligência Artificial, a intervenção das facções criminosas nos votos de moradores de determinadas áreas da Cidade, juízes e procuradores eleitorais ainda precisam se preocupar com a obscenidade nos materiais de campanha.

Em Rio Pardo (RS), a candidata a vereadora Paula Camargo, filiada ao PL, foi interpelada pelo Ministério Público por conta do teor de seu jingle, que dizia, dentre outras afirmações: "o que as mulheres estão pedindo? Paula dentro" e "o que o bairro também precisa é Paula dentro". E mais: "quem está com a Paula grita, Paula dentro".

Revoltada, foi nas redes choramingar já que, segundo ela, a interpretação maldosa está na cabeça de quem ouve.

Fiquei pensando no efeito de uma música dessas num desses cruzamentos em que a "tchurma" das campanhas - espontâneas, pagas ou impostas - aproveita para sextar segurando uma bandeira do candidato numa mão e a cervejinha na outra. Aliás, num desses "voto-points" urbanos, já tem até banquinha de drinks, com caipirinha dupla no happy hour. "Paula dentro", diria a candidata.

Essa aposta na baixaria não é novidade. Em 2018, no Mato Grosso do Sul, o candidato a deputado estadual Hugo Rogério Santos tornou-se um sucesso de visualizações ao adotar o nome de guerra "Rola" para entrar no pleito. Seu suplente era o "Bola". Juntos criaram um vídeo de campanha, com duração de 16 segundos, mas que alcançou, até agora, 3,7 milhões de visualizações.

Dizia assim: "Olá meus roleitores e minhas roleitoras, eu sou o Rola, candidato a deputado estadual, e eu sou o Bola, suplente do candidato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar vai ser com Bola e tudo".

A ideia era atrair o voto de protesto, como eles diziam mais adiante no tal viral. Ainda bem que a audiência não se manifestou também nas urnas, mas a cada pleito, em tempos de Internet, o apelo de Rola e Bola voltam à baila.

Entre extremistas dos dois polos, humoristas bizarros de ocasião, "strip-tease" partidário, hackers e robôs de comitê, a pergunta é: ainda sobra espaço de atenção para o eleitor crítico e moderado ou nos tornamos uma raça quase extinta e inexpressiva na hora de apertar a tecla "CONFIRMA"?

O fato é que, nesse ringue anti-propositivo, tem até candidato a vereador dançando em vídeo com roupas de treino femininas, como tops e shorts, e pedindo os votos dos crossfiteiros e dos jogadores de beach tênis (os comentários desse trecho deixo com vocês, não quero incorrer, também, em crime eleitoral).

No mais...

Não sei, sinceramente, quais os parâmetros que levam à decisão por um ou outro candidato, até porque, nas rodas, as defesas são entre Kamala e Obama ou Pablo Marçal e Tábata Amaral. Está faltando interesse e vigor na análise dos nomes postos para a Terra da Luz.

Já Paula, barrada com seu vídeo, será que terminará dentro?

Uma última: amiga minha, na pista faz um tempo, diz que fica toda animada quando vê aquele sinal de mensagem inbox no instagram, sinalizado na aba de contatos desconhecidos. Abre na maior esperança de ser um pretendente virtual, mas agora só chegam ofertas de jogos do "tigrinho", sendo que ela está em busca de um "tigrão", mesmo que sem promessas de fortuna... É o "Bonde do Tigrinho" iludindo geral.

Sextou!

Flores...

JCPM de volta às origens

Foto: DIVULGAÇÃO João Carlos Paes Mendonça e Auxiliadora, ao lado dos netos Renato, João e Marcelo no balcão da antiga mercearia de Pedro Paes Mendonça.

Prestes a completar 90 anos de atuação e somando 35 anos de iniciativas sociais na Serra do Machado, interior de Sergipe, por meio da Fundação Pedro Paes Mendonça, Grupo JCPM volta às suas origens e inaugura o Espaço de Empreendedorismo da Serra do Machado.

Focado em capacitar, estimular e impulsionar o trabalho de pessoas que desenvolvem artesanato e pequenos negócios no território de atuação da Fundação, a casa - que já foi moradia e primeira mercearia da família Pedro Paes Mendonça, pai de João Carlos - está ambientada com inspiração na antiga "Bodega de Seu Pedro", em um cenário que mistura o passado e o futuro.

O local será o ponto de partida para as visitas à Fundação e tem um holograma do patriarca contando a trajetória da empresa. Para marcar visitas, as pessoas podem entrar em contato por meio do Instagram da FPPM @fundacaopedropaesmendonca.

No registro, João Carlos Paes Mendonça e Auxiliadora, ao lado dos netos Renato, João e Marcelo no balcão da antiga mercearia.

Evidência

CEO da Avance Equipamentos, empresária Tatianne Teófilo em noite de celebração - e brilho - no rooftop do BS Design. Era a cerimônia de inauguração, seguida de coquetel, do Medical San Avance, loja conceito no modelo dealer, fruto de uma parceria inovadora na distribuição de produtos de estética no Brasil. Fortaleza foi escolhida pela marca para dar início a jornada de expansão e inovação desse mercado no País.

Visionária, Tatianne é a mente por trás de um ecossistema completo, dedicado a atender e inspirar empreendedores e profissionais das áreas de saúde e estética. O investimento para o novo negócio, acima de R$3 milhões, está expresso nas moderníssimas instalações do igualmente inovador e tecnológico BS Design. Sucesso!

Cinco décadas

Nos jardins e salões da Finca Villasolita, propriedade histórica em Madrid, alto executivo espanhol Artur Dannenberg e esposa Lídia receberam amigos do Brasil e do mundo, incluindo comitiva de cearenses, celebrando os 50 anos dele. A beleza e o afeto deram o tom do belo e elegante momento. Cenas...

