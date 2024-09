Indústria química em grande evento no CE

Foto: J Neto/ arquivo familiar Luiza Franck é a celebrada debutante desse sábado

Indústria

Nesta quinta e sexta-feira, 12 e 13 de setembro, ocorre a 7ª Expo Ceará Química, um dos maiores eventos do setor de todo o Norte e Nordeste.

Encontro no Gran Mareiro Eventos, em Fortaleza, reúne as grandes empresas locais e nacionais dos setores de cosméticos, saneantes e segmentos transversais.

Garantia de networking estratégica, geração de leads e aprendizado com grandes palestrantes é a proposta da iniciativa.

Entre as participações de destaque, o presidente do Sindquímica-CE e diretor-fundador do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo César Gurgel (foto), e o CEO da Isoquímica Industrial e diretor do sindicato, Aldo Quintino Ferreira.

A iniciativa é uma realização do Sindquímica-CE, em parceria com a FIEC, SESI e Sebrae. Inscrições na plataforma Doity: https://bit.ly/7expocearaquimica.

Estilo

Cirurgião plástico Danilo Dias escolheu o Salão Jô Rabelo e Dani Maia para renovar o visual. Cliente habitual do espaço, Danilo faz corte e visagismo. O salão agora representa a grife Kérastase e já é destaque em vendas da renomada marca francesa em Fortaleza.

Trajetória e inspiração

Fundador do Grupo Servtec, uma das maiores empresas do setor de energia no Brasil, Lauro Fiúza foi o convidado palestrante do último almoço empresarial da CDL Jovem de Fortaleza. Com uma trajetória inspiradora, Lauro Fiuza compartilhou sua visão empreendedora, explicando os caminhos e passos que percorreu para conseguir moldar o futuro do setor e posicionar a empresa entre as mais respeitadas do País. Presidente da entidade, Guilherme Colares conduziu o momento. Registros...

Debut

Germano Franck Filho e Ylka recebem muitos jovens, familiares e amigos nesse sábado, 14, para os 15 anos da filha Luiza Franck. Festa acontece nos jardins da mansão dos avós paternos, Germano Franck e Rose, no Porto das Dunas.

Aniversariante vai trajar inicialmente o vestido de noiva da mãe, que foi adaptado para a ocasião e, para o momento do cerimonial, um Samuel Cirnansck exclusivo, feito sob medida no ateliê do estilista em São Paulo. Ylka, a anfitriã, escolheu uma criação da grife Bronx And Banco, famosa no Brasil por vestir Marina Ruy Barbosa e outras celebridades, para a grande noite.

Chef francês Alain Tortosa assina o menu da noite, que terá decoração de Mirela Bessa, DJs e a banda Soul Sete na animação. Promete! Na foto, a princesinha em ensaio para a posteridade da bonita fase.

Celebrar I

Como já é tradição, Rafael Xerez reuniu por mais um ano a lista do coração para celebrar a nova idade. Conhecido pela leveza e alegria que proporciona aos convidados, ele abriu seu apê, na Beira Mar, para festa que varou a madrugada da última sexta, sustentando a alegria dos convidados até o início da manhã do sábado. Cenas...

Celebrar II

No último sábado, Cecília Gurgel, filha de Gustavo Façanha e Cíntia Gurgel, celebrou com alegria e beleza seus 15 anos. A festa, realizada no Alices Buffet, reuniu familiares e amigos para celebrar uma fase de encantos e sonhos na vida da jovem. Na foto com os pais e a irmã Liz Gurgel.