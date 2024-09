J. Macêdo celebra Jubileu de Girassol

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP Kevin Costner no Festival de Cinema de Veneza

Grupo J. Macêdo celebrou seus 85 anos de história de empreendedorismo e sucesso, iniciada pelo empresário José Macêdo, em noite especial no Theatro José de Alencar. Irmãos Amarílio Macêdo, com Patrícia, e Roberto Macêdo, com Tânia, receberem nomes de expressão de vários segmentos para o Jubileu de Girassol do conglomerado produtor de algumas marcas alimentícias mais presentes nos lares dos brasileiros, como Dona Benta, Petybon, Brandini, Sol, entre outros nomes.

No palco do centenário templo da cultura no Ceará, convidados assistiram à apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo sob regência do maestro Wagner Polistchuk. No repertório, música erudita brasileira, com composições de Antonio Carlos Gomes (O Guarani), Alberto Nepomuceno (Série Brasileira), Heitor Villa-Lobos (Bachianas brasileiras n°2), dentre outras obras.

Entre as presenças, o governador do estado do Ceará Elmano de Freitas, com Lia; vice-prefeito Élcio Batista, com Luciana Souza; empresário Igor Queiroz Barroso, com Aline; empresária Graça Dias Branco da Escóssia; presidente do Sindienergia Luiz Carlos Queiroz; secretária do município Luciana Lobo, entre outros nomes.

O brinde, com Moët Chandon, foi no jardim de Roberto Burle Marx, com as copas das árvores todas iluminadas e ao som do forró de Waldonys. Seguem registros...