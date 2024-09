Um lounge para os apaixonados por carros

Foto: Jamille Queiroz/ Divulgação Advogada, professora e escritora, Juliana Diniz lança em outubro "Sob o sol de Lisboa"

Amantes dos veículos premium da Ford têm, agora, mais uma opção para apreciar e conhecer os modelos da tradicional montadora. A Ford Crasa, concessionária com mais de 60 anos no mercado e sempre inovando, acaba de inaugurar uma pop-up showroom no RioMar Shopping.

Por lá, o icônico e moderno Mustang GT recepciona os visitantes para um passeio pela paixão automobilística. Com um detalhe: a unidade disponibiliza condições especiais de compra e avaliação de usados. Para a novidade, multiempresário Ricardo Rolim e os filhos Lucas e Victor receberam nomes do mercado em brinde. Registros....

Ler

Advogada, professora de Direito (UFC) e escritora, Juliana Diniz lança, em outubro, "Sob o sol de Lisboa", obra editada pela Editora Patuá, de São Paulo, e que marca o retorno da pesquisadora e pensadora da contemporaneidade ao campo da literatura depois de alguns anos.

Para a coluna, ela definiu assim a obra:

"Meu livro é um convite a um passeio literário, íntimo e poético pela cidade de Lisboa, e evoca sua história, sua beleza arquitetônica, seus prazeres sensoriais e seu lirismo. Um resgate do gênero da literatura de viagem e do deleite da flânerie. Meu olhar pessoal sobre a cidade e sobre o modo como ela toca minha sensibilidade".

Lançamento acontece na Festa Literária de Paraty, a Flip, e depois em Fortaleza. A foto, incorporando o lirismo ensolarado do texto, foi de Jamille Queiroz.

Presença

No Tivoli Mofarrej (SP), David Leitão, representando o Grupo Tânia Joias, participou do lançamento de nova linha da Victorinox, uma das marcas disponíveis na tradicional joalheria cearense. Executivo posa com Claudia Schmatz, gerente nacional da marca suíça, e o nadador César Cielo, embaixador da grife.

encontro

Nesta segunda-feira, 16, será realizada a 3ª edição do seminário Missão Mulher, coordenado pela jornalista Lêda Maria e promovido pelo O POVO, no Hotel Gran Marquise. O evento, que terá como tema "O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz", abordará o equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar pessoal, com palestras sobre empreendedorismo feminino, saúde emocional e qualidade de vida. Na programação, grandes nomes como as médicas Márcia Alcântara e Erotilde Honório, as empresárias Emília Buarque e Mana Holanda e o educador Nazareno Oliveira. Inscrições gratuitas pelo Sympla.

Reconhecimento

Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Jesualdo Farias recebeu do atual reitor da instituição, Custódio Almeida, o título de Professor Emérito da entidade de ensino, em prestigiada solenidade na noite da última quinta-feira. Muitos nomes de expressão da Academia e da intelectualidade compareceram ao ato. Registros...