...E no burburinho dos red carpets do Festival de Cinema de Veneza, zoom na presença - leve e elegante - do icônico ator Kevin Costner, que foi ao evento mais antigo da Sétima Arte promover o filme "Horizon 2", longa estrelado, dirigido e roteirizado por ele.

A audiência abaixo do esperado do primeiro longa da franquia alterou os planos para a segunda das quatro partes que, ao invés da telona, chegará ao público já no streaming, nada que abale o cineasta. Em declarações na Itália, ele lembrou já ter feito filmes com baixa bilheteria, mas que resistiram ao tempo, ganhando, anos depois, ares de revival e um novo reconhecimento do público.

Seguirá, portanto, com os planos para a obra de quatro fases, enquanto distribui o charme pré-70 anos.