A cadeirada... e o abismo do desencanto

Foto: Reprodução TV Cultura Datena agride Marçal no debate da TV Cultura

O pior sentimento que podemos ter em relação a algo ou alguém é o desencanto. Até o ódio é superável. Você briga, promete que nunca mais vai falar, mas vem a magia do tempo e recoloca os nervos e os afetos no lugar.

Nos relacionamentos amorosos, nem mesmo uma traição é capaz de destruir um laço forte. Todos conhecemos casais que conseguiram passar uma borracha sobre um malfeito de uma das partes e sustentaram a união mesmo diante do julgamento alheio. Vivem por aí, até hoje felizes para sempre.

Há também aqueles episódios nos quais surgem filhos de relacionamentos paralelos, extraconjugais, e a esposa "original" acolhe no lar da família, sem mágoas, sem ressentimentos.

No mundo laboral, há um fio invisível que liga os funcionários às empresas, alguns chamam de propósito, de conexão com a missão. O colaborador pode até ter voltado para casa chorando num dia de chateação ou mesmo achar algum de seus gestores um tremendo "pé no saco", mas no fim das contas, resiste um prazer, um sentido, uma conexão que justifica o suor derramado todos os dias para além da necessidade salarial. O compromisso é interior.

Quando entra o desencanto é triste...

Trata-se de uma mistura de divórcio afetivo, com falta de esperança, preguiça, desânimo em seguir, um desinteresse tão profundo, tão arraigado, que a única possibilidade de transferência ao objeto desencantado é o descaso.

Como jornalista e, mais ainda, cidadão, tenho lutado todos os dias para manter meu envolvimento íntimo com a política. Mesmo tendo neutralizado minhas paixões ao longo dos anos de prática jornalística, ainda assim, necessito manter sempre viva a esperança em uma cidade, um estado, um país do qual faço parte.

A cadeirada de Luiz Datena sobre Pablo Marçal e todos os contextos pré, durante e pós-debate são alegorias de um golpe muito maior e sistemático sobre a sociedade brasileira.

As mentes sérias, os cidadãos comprometidos, aqueles que estudam, que trabalham, que pensam, que pagam impostos e que lutam por uma vida melhor estão sendo vencidos pelo cansaço. Não há altruísmo, senso de coletividade, espírito solidário que resista a uma leva tão achincalhada de representantes públicos.

Em sendo o tempo a moeda mais cara do mercado, de um mundo cada vez mais acelerado, como destinar atenção e interesse real perante um circo de horrores, um hospício televisionado, uma guerra na qual os interesses, meus e seus, estão fora de questão?

Se o método, da exaustão coletiva, banhada por mentiras criadas e sentimentos confusos e odiosos, é uma estratégia de domínio da extrema direita mundial, como apontam analistas, os adversários de ringue incorporaram rapidamente a mesma lógica. Num país como o Brasil, formado por uma massa com baixa escolaridade e a consequente dificuldade de leitura e interpretação, forma-se facilmente uma plateia lotada para os palhaços, esses com os bolsos cheios da bilheteria.

Vamos seguindo, resguardando os suspiros ofegantes da resistente cidadania e do compromisso com o pacto social, agora ainda mais fragilizados e, infelizmente, com o olhar do desencanto.

Flores...

Mercado

Foto: Thiago Freire/ Divulgação Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

A Moura Dubeux planeja lançar empreendimento, em Fortaleza, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 1 bilhão, maior valor da empresa no Estado. Imóvel ficará entre as avenidas Beira Mar e Abolição, no terreno onde hoje funciona um dos tradicionais hotéis da nossa orla.

A ideia da incorporadora é integrar dois projetos. Uma das torres terá apartamentos de alto padrão voltados para segmento familiar de luxo. Já a segunda fará a combinação de apartamentos compactos com serviços de hotelaria.

Incorporadora fechou com renomado escritório reconhecido internacionalmente o projeto arquitetônico do empreendimento. Na foto, Diego Villar, dinâmico CEO da Moura Dubeux.Energia & futuro

Realizado mais uma vez, com sucesso, o Proenergia Summit, grande encontro do setor energético do Ceará. Cerca de quatro mil participantes circularam pelo Centro de Eventos nos dois dias de conferência e feira.

Palestras, debates e ambiente qualificado e propício ao networking e negócios compuseram a programação, que teve pontos altos, como a entrega do Troféu Jurandir Picanço ao ministro da Educação Camilo Santana, representado por motivos de saúde pelo governador Elmano de Freitas. Também foi destaque a palestra de encerramento, ministrada pelo escritor, empresário e navegador Amyr Klink.

O Proenergia promoveu ainda um hackathon com premiação, fomentando ideias inovadoras para o setor, e o sorteio de uma scooter elétrica. À frente, presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz, e corpo diretor da entidade, que consolida o Proenergia como um dos maiores eventos do segmento no Brasil. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Luis Carlos Queiroz, Armando Abreu (Qair), Elmano de Freitas e Lauro Fiúza (Grupo Servtec) (Foto: JoaoFilho Tavares)Luis Carlos Queiroz, Salmito Filho e Ricardo Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Luis Carlos Queiroz (Foto: ROGÉRIO LIMA /DIVULGAÇÃO )Diretoria do Sindienergia com Amyr Klink (Foto: ROGÉRIO LIMA /DIVULGAÇÃO )Amyr Klink e Luis Carlos Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante, Luis Carlos Queiroz, Elmano de Freitas e Jurandir Picanço