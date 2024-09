Crimes financeiros em pauta

Foto: JoaoFilho Tavares Ylka e Luisa Franck: mãe e filha em noite de debut

Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico/Inedipe realizou, último dia 13, o V Seminário da entidade, dessa vez com o tema "Lavagem de Dinheiro e compliance nas instituições financeiras".

Prestigiado evento foi conduzido pelo presidente do Instituto, advogado Bruno Queiroz Oliveira e contou, dentre muitos nomes de expressão do mundo advocatício e jurídico, com a participação do ministro Rogério Schietti (Superior Tribunal de Justiça).

Também dentre as presenças de destaque, os desembargadores federais Leonardo Henrique Carvalho, Germana Moraes e Leonardo Coutinho. Do TJ-CE, estavam os magistrados Everardo Lucena e Henrique Jorge Holanda.

Momento também foi prestigiado por integrantes do Ministério Público e advogados de expressão no Estado, lotando o auditório da Fiec para as apresentações e debates, mediados pelo vice-presidente do Inedipe, Ademar Mendes. Evento contou com patrocínio do Banco do Nordeste. Registros...

Zoom

Noite do último sábado, Germano Franck e Ylka receberam família e amigos para a celebração dos 15 anos da filha Luisa. Festa aconteceu nos jardins da mansão dos avós paternos da aniversariante, Germano Franck e Rose, no Porto das Dunas. Debutante trajou, no primeiro momento da festa, o vestido de noiva da mãe, adaptado em um tom de pérola para a ocasião, sucedido por um Samuel Cirnansck exclusivo. Já Ylka, escolheu um modelo da grife Bronx And Banco, digno de red carpet. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial de domingo.

Estilo

Em São Paulo para agenda de reuniões envolvendo a Reata, arquiteto e empresário Jayme Leitão compôs, também, a lista de seletos convidados para apresentação da nova coleção da Ricardo Almeida. Com desfile no Hotel Rosewood, na Cidade Matarazzo, marca reuniu clientes fiéis, de todo o Brasil, como é o caso do cearense, que já se tornou amigo do reconhecido designer, que o recebeu ainda no novo estúdio da grife masculina, na Torre Aya dentro do mesmo complexo - deluxe - urbano. Na arquitetura e na moda, eles, juntos na foto, têm um ponto em comum: menos é mais!

Mercado

Bráulio Bessa compartilha sua arte com as palavras esta tarde, às 17 horas, no Terrazzo Hall. Poeta cearense é atração no evento de pré-lançamento do Residencial Moradas Eusébio, novo empreendimento da Mãe Rainha Urbanismo.

Assinado por nomes de referência como Joélio Araújo no projeto urbanístico; Marcelo Franco no projeto arquitetônico; Milena Franco assina interiores e Benedito Abbud no paisagismo, loteamento fechado de alto padrão promete revolucionar o cenário urbano do Eusébio. Destaque aos espaços de convivência, como piscina com raia, parque aquático infantil, três SPAs, quadras esportivas, além de um lago e parque solar. Sucesso!