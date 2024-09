Biografia de Henrique Meirelles resguarda capítulos do Brasil recente

Foto: Roma Studio/ Divulgação Didi Wagner: 11° Rock In Rio

Em 23 de setembro chega às livrarias físicas e digitais "Calma sob Pressão: o Que Aprendi Comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda" (Editora Planeta), livro de autoria do executivo Henrique Meirelles que resguarda, em sua trajetória, capítulos importantes da história mais recente do Brasil.

"Crises definem a vida de uma pessoa. Ser corajoso ou covarde, achar o momento exato para reagir e tomar a melhor decisão são ações que definem não apenas o sucesso, mas também a própria personalidade de quem está no centro dos acontecimentos", enuncia o texto de divulgação da obra, que tem prefácios exclusivos do presidente Lula e do ex-presidente Michel Temer, com relatos de como a participação de Meirelles em seus governos influenciou positivamente seus mandatos.

João Ximenes Fiuza, diretor comercial da Victa Engenharia, figurou dentre as presenças do Conecta IMOB, maior evento imobiliário da América Latina, no Transamerica Expo Center, localizado em São Paulo. Empresário foi um dos porta-vozes no painel "Por que olhar para Minha casa, minha vida?", conduzido por Guilherme Diamante.

Espaço destacou a importância do programa de habitação para o mercado imobiliário e pontuou como a iniciativa tem impulsionado a moradia econômica no País. A participação reforça a presença da Victa no mercado imobiliário nacional com diversas iniciativas que buscam melhores opções de moradia, unida à qualidade de vida para o público.

Presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, e o marido e empresário Sérgio Rezende receberam grupo amigo, em seu endereço, para jantar tendo, como presença de destaque, o respeitado e influente historiador, professor, escritor, pensador e apresentador Leandro Karnal.

Em passagem pela Cidade para palestra, ele reservou momento para noite leve, mas cheia de conteúdo e análises, com o empresariado cearense. Chef Rafa Sudatti assinou o elogiado menu, que teve, dentre as delícias, camarão melado, tapioca, aioli e polvo, petit brie com mel e nuts, robata de mignon, pupunha e parma, sirigado ao pesto de manjericão, pure de jerimum com gengibre e crocante de castanha. Registros...

Comemorando seus 40 anos de existência em 2024, o Rock in Rio tem um rosto cativo há 11 anos em sua transmissão oficial: Didi Wagner.

A apresentadora empresta mais uma vez sua verve rock-chic ao evento, mesclando muita informação de qualidade com um toque charmosíssimo de atitude, na cobertura multiplataforma da Globo e na transmissão do backstage pelo Multishow. Na foto, traja Balmain. Brilha!

Sindquímica-CE realizou, com sucesso de público, a 7ª edição da Expo Ceará Química, consolidado como um dos principais eventos do setor químico, sobretudo dos segmentos de cosméticos e saneantes, das regiões Norte e Nordeste.

Networking qualificado, oportunidades de negócios e troca de conhecimentos e cases de sucesso marcaram a programação, que reuniu mais de 2.200 participantes no Gran Mareiro Eventos, que receber estandes de 33 marcas do segmento.

Em 2025, a 8ª edição será nos dias 10 e 11 de setembro. Paulo César Gurgel, presidente do Sindquímica, recebeu autoridades, fornecedores e convidados. Presenças...