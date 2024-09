Uma cena urbana de resistência do beijão em público

Foto: Divulgação Médico Renato Sousa

Beija eu...

É uma cena cada vez mais difícil de se ver. Talvez isso tenha a ver com a fluidez das relações, a frieza de tempos tão narcisistas, a aceleração dos dias, o julgamento imagético em tempos de redes sociais. Falo dos beijos na boca em público. Não selinhos, beijões.

Acordo cedíssimo, quase de madrugada, para me exercitar e na volta para casa, por volta das 6 e alguma coisa, sempre venho reparando uma moldura urbana super poética: motoqueiros chegam com suas mulheres na garupa, estacionam em frente a um prédio comercial ou residencial e ali mesmo, em plena Santos Dumont, protagonizam o icônico encontro de lábios, lembrando Burt Lancaster e Deborah Kerr no clássico "A Um Passo da Eternidade".

Saio sempre vagando em pensamentos, tentando fazer daquele momento ali uma historinha com começo, meio e fim. Seriam casados? Amantes? Já teriam tomado café, tão cedo? Dormiram juntos? Mas quem dorme junto acorda com tanta paixão ainda assim?

Interessante que depois daquela troca super íntima de fluidos, ao ar livre, a moça parte para a rotina laboral e as mãos se separam de forma gradativa, dando a entender que, durante as próximas horas, eles estarão sofrendo pela distância, será um dia de saudade.

Quem já sofreu por amor e pela saudade sabe o poder de um beijo. É o que mais se deseja, de olhos fechados, conversando com o travesseiro. Valeria tanto sentir de novo esse encontro de almas, nem que fosse por alguns segundos, como em "Ghost - Do Outro Lado da Vida", quando Patrick Swayze e Demi Moore mostraram que não há distância para os laços transcendentais do amor. Isso quando as duas partes desejam. Do contrário...

A escritora canadense Julie Enfield dedicou anos de pesquisa à essa demonstração de afeto entre os humanos, organizada no livro "A História Íntima do Beijo". Os primeiros registros desse ato vêm de 2.500 a.C. e vai, ao longo do tempo, como mostra a pesquisadora, ganhando e perdendo contornos a depender dos hábitos culturais em vigor nas sociedades de cada época.

Na contemporaneidade, precisamos ter cuidado!

O beijo, o beijão, o chupão (sorry, pela clareza do termo), pode vir a se tornar expressão de vulgaridade, quase obscenidade. Estamos entrando numa atmosfera estranha, banhada de um moralismo tão autoritário e punitivista, tão obcecado pelas alegrias das vidas alheias, que até o amor, manifestado de forma aberta e visual entre adultos, tende a ser condenado.

Casais da moto, resistam! Vê-los trocando esses beijões apaixonados, cedinho da manhã, exala poesia e humanidade no ar. A Inteligência Artificial, as novas tecnologias, o ritmo do mercado não conseguirão destruir, jamais, o afã digno de Romeu e Julieta, nem mesmo na intimidade solitária daqueles que sonham, acordados, por um último eterno beijo.

Flores... sextou!

Debut: cenas...

Noite do último sábado, Germano Franck Filho e Ylka receberam em bela festa celebrando os 15 anos da filha Luisa. Foi no casarão dos avós paternos da jovem, Germano Franck e Rose, no Porto das Dunas. Destaque para a decoração de Mirella Bessa, absolutamente adequada aos jardins da residência, compondo um clima leve-chic para a debutante e os muitos amigos que foram abraçá-la. A melhor idade é o hoje, mas como é linda essa fase da vida. Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na página especial do domingo.

Made

in Ceará

Inaugurada, no JK Iguatemi (SP), flagship da marca Catarina Mina, da designer e empreendedora de impacto social Celina Hissa. Conhecida por suas bolsas de crochê feitas à mão por artesãs cearenses, a loja se encontra no primeiro piso do shopping e apresenta um ambiente que busca trazer a identidade da marca cearense para os clientes.

Assim, técnicas como renda de bilro, palha, crochê e labirinto podem ser encontradas em meio a uma decoração repleta de lustres e peças feitas de palha de carnaúba, evocando a atmosfera rústico-chic que marca o trabalho da marca.

No burburinho do brinde de inauguração, zoom na presença da apresentadora Astrid Fontenele, que há anos consome produtos Catarina Mina e, como entusiasta do conceito e do design, tornou-se meio que uma embaixadora nacional do projeto. Posa com Celina, feliz por mais esse passo.

Lançamento I

Com prestigiada sessão de autógrafos na sede da OAB-CE, o advogado Hélio Leitão lançou o livro "Escrevinhando Sobre Quase Tudo". Na obra, reúne artigos publicados no O POVO, entre 2020 e 2024, nos quais analisa questões conjunturais. Na publicação estão presentes variados temas, tendo o tópico direitos humanos, área do Direito na qual Hélio atua, e a Literatura como pontos de destaque. Presenças...

Lançamento II

Médico Renato Sousa, do corpo clínico da Be.u Clinic (BS Design) lança seu primeiro livro: "Preenchimento labial: nine point techinque", obra que aborda uma técnica segura e eficaz na intervenção estética labial, no sentido de aprimorar os resultados dos profissionais da área.