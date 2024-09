Um convite à natureza e ao bem estar

Foto: João Filho Tavares Maria Antônia Porto

Bem concorrido o fim de tarde, última quarta-feira, quando sócios fundadores e diretores da Mãe Rainha Urbanismo reuniram o mercado, no Terrazo Hall, para o lançamento do Residencial Moradas Eusébio.

Colaboradores da empresa, centenas de corretores, jornalistas, influenciadores, investidores e parceiros foram conhecer os detalhes do complexo de lotes com foco em residências alto padrão.

Conhecida por colocar sempre a natureza como protagonista de seus empreendimentos, a Mãe Rainha também destaca-se pelo investimento em design moderno e sustentável. Assim, reuniu nome de referência no segmento para assinar o Moradas Eusébio: Joélio Araújo é o responsável pelo planejamento urbanístico; Marcelo Franco, pelo projeto arquitetônico; Benedito Abbud, no paisagismo; e Milena Holanda no design de interiores.

Com mais de 50% das obras em andamento, residencial oferecerá amplos espaços de convivência e lazer, com destaque para dois lagos artificiais, horta, piscina com raia, parque aquático infantil, três spas, pool house, quadras esportivas, dentre outros. Um parque solar possibilitará economia de até 85% no consumo de energia.

Dose extra de beleza e conteúdo no evento foi a apresentação do escritor, compositor e poeta Braúlio Bessa, que é morador do Eusébio e compartilhou sua arte com as palavras e as reflexões sobre a vida, o cotidiano, a cearensidade e a natureza.

Ainda sobre o Moradas Eusébio, tem localização estratégica, próxima ao Colégio Santa Cecília, ao Shopping Terrazo, ao Colégio Farias Brito e ao Mercadinho São Luiz, compondo, portanto, um núcleo urbano cheio de serviços naquela região.

Na barra de destaques do @pauseopovo, no Instagram, imagens, depoimentos dos profissionais e todos os detalhes sobre o evento e o residencial.

Presenças...

Zoom

...Ainda pela badalada festa de 15 anos de Luisa Franck, zoom na presença de Maria Antônia Porto, filha de Eugênio Porto Filho e Marcella Jereissati Mota Porto. Assim como a mãe, a jovem envereda pela influência digital, fazendo trabalhos pontuais, mas de alto valor agregado, para marcas femininas do universo deluxe, enquanto também se dedica à vida estudantil.

Tour a dois

Neto de Marlene Cabral e Raimundo Araújo Cabral, fundadores da rede de lojas Acal, o jovem Tiago Cabral, do time de diretores do grupo em festa pelos 70 anos de mercado, deu pausa na agenda para curtir eurotrip com esposa Laura Alcântara. No roteiro, as cidades belgas Antuérpia, Bruxelas e Bruges, Colônia, na Alemanha, e Amsterdã, na Holanda, onde o casal foi clicado.

União

Casal de velejadores, empresário Claudio Martins Neto e odontóloga Giordana Martins selaram sua união no religioso em cerimônia íntima na capelinha de São Pedro, defronte às jangadas do Mucuripe. Após celebração, casal recebeu em brinde no restaurante Cortille, tendo a cor azul e os motivos náuticos, que marcam o amor dos dois pelos mares, como pontos de charme e autenticidade da decoração. Felicidades!

Últimas....

Vice-presidente industrial da Cerbras, Mariana Mota participou de lançamento da Casacor Pernambuco, evento onde a empresa cearense está presente em vários ambientes.

Carla Pinheiro e Mariana Furtado celebram, ao lado do empresário Alaim Gerard, uma parceria de mais de uma década. As consultas empresariais e de cultura coordenaram um workshop focado em Inteligência Emocional para os líderes da empresa. Ao longo desses 11 anos, o número de lojas físicas triplicou, saindo de 11 para 33 pontos de venda.

Diego Pereira, autor do best-seller "Curso de Redação para Enem e Particulares", foi o grande homenageado da 2ª edição do Festival RioMar de Literatura. Homenagem foi marcada pela entrega do troféu, criado pelo artista Igor Sabá, pelas mãos do Superintendente do RioMar Fortaleza, Gian Franco.

Centro Universitário Fametro (Unifametro) foi novamente reconhecido pelo seu compromisso com a empregabilidade, recebendo pelo segundo ano consecutivo o selo de "Instituição Comprometida com a Empregabilidade". Este reconhecimento é concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) em colaboração com a Symplicity.