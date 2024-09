Alô lojas pet, que tal fazer urnas no dia 6 de outubro?

Foto: Isabelle Maciel/O POVO Natália Herculano, cachorro Macron e cadela Marrion na inauguração do Espaço Pet da campanha de Evandro Leitão

Tive uma ideia...

...se eu fosse dono de petshop, faria, no dia 6 de outubro, pet-urnas nas minhas lojas para que as famílias levassem seus "filhos" para votar. Imaginem a cena...

Os papais e mamães de pet chegam com seus filhotes, pegam a fila, põem uma das patas numa almofada para carimbo, logicamente com tinta vegana, antialérgica, hidratante e perfumada, conduzindo os eleitores para o momento triunfal do voto.

Cartões com os rostos dos candidatos humanos estariam disponíveis num guichê de forma que os bichinhos marcariam sua opção, depositando a escolha numa urna, com uma diferença: ao contrário das regras da Justiça Eleitoral, o pet-pleito poderia ser filmado, fotografado e publicado nas redes sociais.

Foi o que veio à minha mente ao ler que a cadelinha Marion andou declarando seu voto e apoio político em ato público de campanha.

Au, au, au...

Se é para acolher a pet-invasão cultural que nossa sociedade está vivendo, levemos, pois, às raias da loucura essa relação cada vez mais desvirtuada. Passeie numa praça e observe: mães com as "lulus" nos braços e babás com as crianças. No parque do Cocó, aos domingos, mal se vê um cachorro, mas vá num shopping...

E antes que eu seja pet-cancelado, vamos voltar às eleições, que conseguiram uma novidade em meio a um cenário de repetição e vazio. A briga, por enquanto, é entre lados semelhantes, na tentativa de forçar um segundo turno polarizado entre os extremos.

Uma pessoa influente, leitor e fonte da coluna, me ligou querendo opinião, se apoiava oficialmente Capitão Wagner ou André Fernandes, já que se dá muito bem com ambos. Achava, pelo visto, que tenho bola de cristal. Fui no ponto:

- Seu intuito é galgar um posto num possível futuro governo, correto?

- Sim

- Pois vá balançando a bandeira do Brasil que se encaixa em tudo hoje em dia. Depois do resultado, apresente-se com fiel apoiador!

Despistei por aí... mas bem que desejei destacar, nessa conversa, que talvez nunca antes, no Brasil pós-Diretas Já, um pleito tenha sido tão desviado de seu real e constitucional sentido como agora.

Candidatos mal falam de políticas públicas e demandas das cidades, eleitores se decidem por inúmeras motivações, mas quase nunca de cunho citadino e coletivo.

...E nesse rolê do quem é quem, Capitão Wagner tem sido chamado de "tapioca" pelo semi-opositor André Fernandes, no sentido de que ele, Capitão, oscilaria entre lados, como com e sem declarar apoio a Bolsonaro, às vezes mocinho em outras mais selvagem e feroz...

Não conhecia essa expressão retirada da gastronomia regional. Ainda estava no tempo do termo "gilete", que corta para os dois lados, mas voltado a um contexto específico, o que não é o caso.

De todo modo, reacender esse termo de bivalência do passado não seria uma boa estratégia para o candidato do PL, já que evocaria o vídeo ensinando processos depilatórios íntimos no Youtube, expediente que nada combina com esse "produto" polidíssimo e midiático que vemos hoje na TV.

Eu hein... vou é seguir na minha, escutando as falas e observando as ocorrências...

Só acho que, no fim das contas, quem mais se aproxima do voto consciente, por uma causa da classe, são os aclamados bichanos, sempre ilustrando a reivindicação por lares e hospitais veterinários públicos para os "irmãos" que não tiveram o privilégio de tutores abastados. Já os humanos...

Flores... Aliás, para não perder o bonde do meme da vez:

- Que Show da Xuxa é esse?????

Internacional

Maior feira de rochas naturais da Europa, a Marmomac Itália inicia hoje na cidade de Verona. Dentre os estandes de empresas do mundo inteiro, presença da cearense Granos, lá representada pelo CEO David Silveira e outros executivos do grupo.

Espaço da empresa terá um painel natural assinado pelo artista visual Cadeh Juaçaba. Comitiva de executivos, arquitetos e artistas cearenses já está no país da bota para o evento. No registro, defronte ao pavilhão onde acontece a Bienal de Arte de Veneza, Cadeh Juaçaba, Rodrigo Maia, Renata Silveira, Fatima Silveira, David Silveira. Sucesso!

Zoom

Último fim de semana, muito charme e evidência na Lagoa do Uruaú para o casamento de Mariana Fiúza e Francisco Mendes. Foi na residência de veraneio dos pais da noiva, Marcílio Fiúza e Silvia. Dentre as convidadas, zoom na presença da arquiteta Roberta Cavalcante Fernandes (foto), "lady in red" com modelo da estilista Marina Bitu.

Sobre Roberta, além dos projetos em arquitetura, está à frente da marca de óculos Collection Eyewear, fazendo design de óculos, marketing, produção, comercial e colocando em exercício, portanto, sua personalidade dinâmica e criativa.

Entre elas...

Salão Spazio, do Hotel Gran Marquise, ficou cheio para o Missão Mulher 2024, evento realizado pelo O POVO. Em sua terceira edição e sob o comando da minha colega jornalista e colunista da Casa, Leda Maria, teve como tema: "O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz".

Dentre os palestrantes que compuseram a programação, psicólogo Marco Aurélio e professor Nazareno Oliveira. Evento também contou com nomes como a superintendente do Ceará Cidadão, Glayciane Lima; a superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Eliane Brasil, e a médica Erotilde Honório. Registros…

Últimas...

Gomes de Matos Consultoria realiza em 10 de outubro, de 8h às 19h, no Teatro Riomar Fortaleza, o Fórum "Novo Mercado, Novos Métodos". Em sua décima edição, o evento terá como tema "O Impacto da Tecnologia e Inovação na Gestão Empresarial".

Referência internacional em arquitetura, Arthur Casas é quem assinará o megaprojeto do empreendimento Moura Dubeux na avenida Beira Mar. Ao todo, somátorio dos terrenos adquiridos somam mais de 5.000 m², com frente para a Beira-Mar e também para a Avenida Abolição.

Grande a expectativa dentre os convidados para o casamento do cerimonialista Mafrense Sousa com o odontólogo Júlio Alves. Vai ser dia 4 de outubro, no La Maison, numa produção inédita no mercado de festas e eventos na Cidade, prometem os noivos.