No reino da framboesa com chantilly

Vocês vão me chamar de louco...

...mas sempre que acontece algo de forte repercussão no Brasil, como a cadeirada de Datena em Marçal, ao invés de ficar analisando e jogando pedras virtuais sobre os envolvidos, fico observando os próximos passos dos cancelados.

Acho que tem a ver com minha mente de pretenso estrategista em comunicação... Coloco-me no lugar da equipe daquele famoso ou famosa.

Daí que as ocorrências eclodem e acompanho a forma como os lobos, invariavelmente, viram cordeiros num piscar de posts do Intagram.

Como estamos vivendo um período de forte apelo religioso nas redes sociais, conteúdo que em quase nada se vê aplicado na vida presencial, esses arrependimentos sempre vêm, agora, com fotos da Bíblia tendo trechos grifados com marca-texto e o hit gospel "Advogado Fiel", de Bruna Karla; "A Volta Por Cima", da Flordelis; "Noites Traiçoeiras", do padre Marcelo Rossi; "Deus cuida de mim", de Kleber Lucas.

No último domingo, após abandonar por pressão social e perdas de contratos o cargo de CEO e presidente do Conselho da G4 Educação, o executivo Tallis Gomes publicou uma foto da fachada da histórica Nossa Sra. do Brasil, igreja que reúne em suas missas as mais tradicionais famílias católicas de São Paulo, pré-Sunday Brunch no Palácio Tangará.

Minha cabeça dá um giro...

Duramente criticado após ter publicado a frase "Deus me livre de mulher CEO", seguida de uma elaborada análise sobre como a "energia feminina", feita, segundo ele, para cuidar do marido, do lar e dos filhos, se dissipa quando elas ocupam cargos de liderança, ele viu seu mundo de guru do business vir abaixo mediante críticas de mulheres como Luiza Helena Trajano, fundadora e presidente da rede Magazine Luiza.

Aí é que entra minha paranoia de social-voyeur...

Como seria a oração do famoso money-coach em meio ao aroma de laquê importado e do perfume matinal "Miracle", da Lancôme, espalhado no ar pelas chiquérrimas tias que frequentam o rito católico?

- Meu Deus, está escrito na Bíblia, nós homens somos a cabeça, onde eu errei?

ou

- Senhor, segui as orientações da tua palavra, me ajuda a não perder meus negócios.

Oremos...

A esposa do cantor Gusttavo Lima, acusado pela PF de estar por trás de um big esquema da jogatina ilegal no País, do qual seria inclusive sócio, escolheu "Todas as Coisas" (Ao Vivo) do cantor Fernandinho para os momentos de aflição, imagino eu, depois que decretada a prisão do sertanejo.

...E nessa linha cada vez mais tênue entre quem são as vítimas e quais os vilões, a verdade e a mentira, quem provocou e quem reagiu, a exemplo do último voto-fight envolvendo o candidato Pablo Marçal, o terror dos debates eleitorais da TV, tiro meu chapéu para a Rainha (semi-destronada) dos baixinhos Xuxa.

Recém-estreado na Globoplay, documentário "Pra Sempre Paquitas" vira ao avesso a história de um dos maiores ícones do showbusiness brasileiro e latinoamericano ao expor, sem filtros, o sistema opressor e de assédio no qual as adolescentes contratadas como assistentes de palco da apresentadora viviam.

Distúrbios alimentares, castigos, competição, inveja, sentimentos de incapacidade e solidão reconstróem uma história que, até aqui, cheirava a framboesa com chantilly.

E ela, Xuxa, ao invés de vestir a t-shirt branca e criar um enredo bonito para se sair do indefensável, assume e pede desculpas com visível constrangimento. Beira o real.

Nesse mesmo ímpeto, da tentativa de expressar sinceridade custe o que custar, a candidata Tábata Amaral assumiu a pele de super-sincera. Ao final do debate do qual Marçal foi excluído nos últimos segundos, desceu de seu salto da polidez e resumiu a estratégia master dessas eleições:

- "Sabe qual é a mxxxx maior? Eu estava lá que nem uma fxxxx da pxxx falando sobre as minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que amanhã só vão falar do soco. Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase uma teoria da conspiração, de que colocaram o Pablo Marçal para que a gente não visse as mxxxxx que estão acontecendo em São Paulo", desabafou.

E considerando que as eleições de SP dominaram os interesses pelo Brasil, pergunto a vocês: além do episódio de agressão física envolvendo o assessor do candidato do boné com M, que outro assunto ou propostas foram veiculados nas multimídias em relação à capital financeira do Brasil?

Vamos chamar as paquitas para ajudar a organizar o programa de auditório "Eleições BR" ou postar algo com a canção "Ressucita-me", de Aline Barros, que já começa assim: "Mestre, eu preciso de um milagre...". Mais alguém???

Flores... murchas.

Vide em Pause

Última sexta-feira, recebi no programa Pause, atração do O POVO no Youtube, o CEO da Pague Menos e Extrafarma Jonas Marques.

Após décadas sendo chefiada por integrantes da família Queirós, fundadora do conglomerado varejista em permanente expansão, companhia passou o bastão para o executivo cearense desde janeiro, quando ele retornou da Oceania, onde atuava em outra missão também dentro do ramo farmacêutico.

Formado em Psicologia e com um faro fino para gestão de pessoas, Jonas traz na bagagem experiências exitosas no Brasil, na Itália e na Austrália, todas envolvendo políticas de RH que se revertem em mais satisfação no ambiente laboral, maior desenvolvimento dos profissionais e, por consequência, maiores lucros.

Durante a entrevista, ele compartilha panorama de suas visões nesse âmbito, da bagagem adquirida e as primeiras ações que tomou desde que assumiu o desejado posto.

A foto foi do craque Samuel Setúbal, ainda no estúdio do programa, logo após nossa conversa.

O conteúdo pode ser acessado no canal do O POVO no Youtube e nos aplicativos de áudio Spotify e Deezer.

Sacramento

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF, e Jade Romero, vice-governadora do Estado do Ceará, reuniram a família, na Capela do Palácio da Abolição, para a celebração dos batizados dos filhos Mateo e Marcela. Também abençoando os pequenos, os irmãos mais velhos, Marcel Paz e Igor Romero. Frei Gabriel e padre Sales conduziram o ato religioso, acompanhado pela primeira-dama do Estado, Lia de Freitas. Registros...

