O dinheiro do Bolsa Família nos bets. O alerta em números

Apostadores brasileiros gastaram entre R$ 18 a R$ 21 bilhões por mês com as Bets, jogos de azar e apostas digitais, no período de janeiro a agosto de 2024.

Quem aponta é o Banco Central com um agravante: em agosto, segundo o mesmo levantamento, cinco milhões de brasileiros, pertencentes às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, destinaram R$ 3 bilhões às empresas de aposta via Pix, gerando uma média R$ 100 por pessoa em transferências.

A farra das empresas de jogos de azar em atuação no Brasil, a falta de regulamentação pelo poder público e órgãos de controle, os efeitos psicológicos dos jogos de azar sobre usuários, muito semelhantes à euforia provocada pelo álcool e as drogas, o risco de cair no vício, a atual legislação e a preponderância de pessoas das classes mais baixas na jogatina foram tratados na edição do programa Pause do último dia 13 de setembro.

Atração da grade de programas do O POVO no Youtube, Pause recebeu o empresário André Rolim, compartilhando seu processo de vício e superação dos jogos de azar. Como ele me contou em entrevista, tudo começou com um "inofensivo" pôquer apostado e terminou com grandes quantias de dinheiro "derramadas" em um ciclo de drama envolvendo uma carreira nos negócios e a própria família. Hoje, André fez da sua experiência uma bandeira de luta contra os jogos no Brasil.

Também entrevistei a advogada Gabriellen Carneiro, que atualizou e detalhou a legislação brasileira em relação a essa prática.

Confiram no canal do O POVO no Youtube buscando por "Pause".

Jubileu de Ouro

Casal de diretores Mércia Cristian (psicóloga) e o médico José Joaquim Frota de Almeida em registro para a posteridade, ladeados pelos seus três filhos, médicos especializados em Radiologia, celebra os 50 anos da Clínica Trajano Almeida.

Centro de Diagnósticos por Imagem, referência do Estado na área, realizou eventos marcando a data e também em homenagem a um dos fundadores da clínica, Trajano Almeida Filho.

Os jardins da residência de dona Alice Frota de Almeida, mãe do médico Trajano Almeida, foram palco da celebração. Durante a comemoração, diretor-fundador José Joaquim homenageou o irmão, sócio e "melhor amigo", como ele destacou em discurso, saudoso Trajano Almeida Filho.

Na foto: Paulo Ricardo, José Joaquim, Mércia Almeida, Marcella Almeida e Eduardo Almeida. Sucesso!

Imersão

André Verçosa, sócio do Grupo Newlight, embarcou em imersão de cinco dias no Vale do Silício, conhecido como o maior polo global de tecnologia e inovação. Iniciativa tem como objetivo fortalecer a capacidade de inovação do grupo e otimizar processos internos na tradicional montadora de eventos no Estado.

Reconhecimento

Os 25 anos do Hospital Unimed Fortaleza motivaram sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará. Homenagem também destacou a dinâmica e engajada ação do equipamento durante a pandemia de covid-19. No registro, presidente Marcos Aragão (Unimed Fortaleza), Ana Lúcia Nocrato e deputado estadual Diassis Diniz.

Inauguração

Presidente da A & B Incorporações, Aristarco Sobreira recebe nomes do mercado, nesse sábado, para a inauguração do Origem Fortim.

Após três anos de obras, o empreendimento alto padrão pé na areia, que foi vencedor do 20ª Prêmio da Construção 2023 (Sinduscon) na categoria Projeto Arquitetônico do Ano, será apresentado aos proprietários e investidores, durante fim de tarde regado pelos sabores do chef francês Emmanuel Ruiz, responsável pelo coquetel.

A escolha de um gastrônomo estrela Michelin para o momento acompanha o brilhantismo da equipe que assina o Origem, como o arquiteto francês Greg Bousquet, da École de Paris e um dos fundadores da Architects Office; projeto luminotécnico de Carlos Fortes; paisagismo concebido por Renata Tilli e o design de interiores de Brenda Rolim.

As mãos e mentes se uniram e o resultado é estético, sustentável, integrado aos elementos da natureza local, ousado e atemporal. Bravos!

Na foto, Aristarco na casa modelo do Origem.

Fashion

Pelas ruas de Paris, posando no melhor street wear deluxe para as câmeras de todo o planeta, a modelo e influenciadora digital cearense Germana Melo. Está na Cidade Luz acompanhando a semana de moda mais tradicional do mundo fashion. Brilha!

Reinauguração

Ideal Clube realizou a reinauguração do seu icônico piano-bar, que leva o nome de Paulo Bandeira, ex-presidente do equipamento do Meireles. Evento reuniu sócios, imprensa e convidados da diretoria para apresentação das novidades do espaço, agora renovado. Fernando Esteves, presidente do Clube, e Amarilio Cavalcante, presidente do Conselho Deliberativo, atuaram como anfitriões, destacando a importância da revitalização para o fortalecimento do convívio social no clube. Registros...

