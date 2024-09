Os cheiros falam tanto... basta ouvir. Sextou!

Foto: Sérgio Filho/ Divulgação Chapeleira Jomara Cid criou peça para a rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, esposa do rei Guilherme Alexandre e rainha consorte dos Países Baixos desde 2013.

Era tão doce...

...mas tão doce, que às vezes repugnava. Falo do perfume de uma colega de trabalho de anos atrás, não aqui do O POVO, outras paragens.

Ela chegava cedo da manhã exalando um mix de baunilha, rosas, caramelo, framboesa...

Certa vez, um amigo em comum, desses sem filtros na língua, logo após abraçá-la, havia anos que não se viam, soltou:

- Você é tão cheirosa que não daria para ser amante.

Num primeiro momento estranhamos a construção, mas depois entendemos que seria porque o aroma ficaria impregnado no parceiro, de forma que a traição acabaria vindo à tona.

Amantes criam códigos de conduta. Como é difícil esconder o que, muitas vezes, é a melhor parte da vida...

Uma dessas regrinhas mais comuns é justamente a dos cheiros: vá sem perfume!

Cheiros ativam frequências muito profundas na nossa mente. É aquele velho clichê, basta sentir um aroma que nossa memória percorre, em frações de segundos, toda uma fase da vida.

Até contei dia desses por aqui que havia sido presenteado com um Etternity, da Calvin Klein e, ao inalar o frescor de notas cítricas, como da bergamota e da mandarina, fiz uma viagem à minha própria adolescência, lembrando do quanto usei a fragrância clássica, revivendo então, involuntariamente, o frio da barriga provocado pelo primeiro amor.

Com os amantes é um pouco mais complexo...

O cheiro residual de um encontro é, ao mesmo tempo, uma ameaça de revelação - sempre bombástica - do segredo íntimo dos envolvidos, assim como resguarda, na solidão da saudade "a três", o aroma de uma eterna paixão.

Abraçados nos travesseiros inertes da longa noite, amantes aguçam as narinas em busca de alguma nota mais resistente deixada sobre a pele. Saudades. O banho do pós-amor é feito com tanta pena, lavar para que, por que?

Lembrei de um caso envolvendo um amigo desses bem metidos a Don Juan...

A amante, casada, o recebia em casa, na ausência do marido e com os filhos na escola. O companheiro oficial, diferente do escolhido "especial", não usava nada além do sabonete Senador, não suportava cheiros sobre si, até o desodorante era inodoro. Já o galanteador, exalava Fahrenheit, desde os 19 anos de idade, o eau de toilette clássico sensual da Dior - mulheres amam.

Com nariz canino, ela criou uma obsessão a respeito dos cheiros humanos. Tinha tanto medo de que ficasse algo no ar, que obrigava o rapaz a entrar pela área de serviço do apê e já se despir, por completo, na lavanderia, cuja máquina foi, por vezes, o leito - ultrahot - dos pombinhos.

Ela era uma versão feminina e inofensiva de Jean Baptiste Grenouille, o protagonista de "Perfume - A História de Um Assassino" (Paris Filmes), no qual a busca pelos cheiros únicos e exclusivos desencadeou a sanha de um assassino em série de jovens virgens.

Já ele, encarnava o galanteio de Al Pacino em "Perfume de Mulher" (1992) e fez dessa fobia dela mais um argumento erótico durante os meses - eternos - em que o romance se deu.

Engraçado que hoje em dia, o que mais o faz relembrar as manhãs clandestinas de volúpia, é o cheiro de um amaciante que exalava das roupas penduradas no varal. Daí que quando bate a saudade, do que não viveram, ele abre no supermercado o vasilhame de um litro e inspira profundamente, buscando revisitar o affair conceitualmente mal resolvido.

Poderia comprá-lo para ter esse aroma espalhado sempre pela casa, mas não é a marca predileta de sua esposa. Ademais, os melhores cheiros nunca devem estar tão facilmente disponíveis, seguem guardados nas redomas da memória.

Sextou....flores e cheiros.

Hoje em Pause!

A declaração do agora ex-CEO da G4 Educação Tallis Gomes, segundo o qual "'Deus me livre de mulher CEO", referindo-se à uma suposta "missão doméstica" preferencial das mulheres na estrutura das famílias, causou rebuliço no meio corporativo, amplamente ocupado por lideranças femininas. Muitas presidentes de empresas e de conselhos administrativos se manifestaram acerca da visão retrógrada do coach business, que trouxe à tona as ainda insuperáveis discussões e a mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade. Para debater o assunto e analisar o cenário da participação feminina nos postos de comando e poder, recebo no programa Pause, dessa sexta-feira, a executiva e empresária Annette de Castro, membro do Conselho das empresas que formam o Grupo Naturayo, e a empresária e presidente do Lide Ceará, Emília Buarque. É às 16h, ao vivo, no canal do O POVO no Youtube. Até lá!

Para a Rainha

Por ocasião da reunião do G-20 no Brasil, Governo Federal organizou os presentes que, tradicionalmente, são trocados entre chefes de estado durante as tratativas diplomáticas.

Uma das encomendas saiu do Ceará. A chapeleira Jomara Cid produziu uma peça a ser entregue à rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, esposa do rei Guilherme Alexandre e rainha consorte dos Países Baixos desde 2013.

Argentina de nascença, Máxima incorpora a elegância clássica da realeza e do protocolo, mas não gosta de passar despercebida. Ousa em cores, volumes e padronagens, incorporando a imagem de uma majestade leve, moderna e com referências de moda.

À mão, a designer de Fortaleza esculpiu uma casquete unindo a técnica da alta chapelaria europeia ao artesanato nordestino, usando crochê de buriti e flores de seda bordada com fios de seda, tudo numa técnica secular.

Famosa por fazer acessórios para atrizes, modelos e celebridades de modo geral, Jomara alça, portanto, o ápice da chapelaria, ao chegar, com sua arte, à realeza. Brilha!

Vem aí!

Turma running toda mobilizada para o próximo domingo, quando o shopping Del Paseo realiza sua meia-maratona com o selo da marca fitness Track & Field. São 3.300 inscritos, divididos entre 5, 10 e 21km. Prova das mais concorridas - e badaladas - já é tradicional no amplo calendário que faz, de Fortaleza, a capital da Corrida de Rua no Nordeste. No registro, da última edição, Lucas Félix e Manuela Rolim, Sandra e Eduardo Rolim, à frente do empreendimento comercial no coração da Aldeota, em festa pela proximidade dos 25 anos de funcionamento.

Cinco décadas

Chuva de afeto, noite da última segunda-feira, no restaurante Asttore Forneria, quando amigos se reuniram para celebrar, em modelo "surprise", os 50 anos de Fernanda Barroso. O momento foi articulado pela irmã dela, Fabíola de Castro, nascida na mesma data. Esposo da aniversariante, Rodrigo Barroso anfitrionou o momento. Registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.