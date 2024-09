Após estrelar a campanha Summer 25 da Schutz, protagonizando cenas em clima "sexy-noir", Bruna Marquezine surgiu assim, com esse pretinho exclusivo e nada básico, na fila A do desfile da coleção de verão da italiana Bottega Veneta.

O fashion show reuniu celebridades do mundo como a modelo e empresária Kendall Jenner, a atriz americana Julianne Moore, a atriz e produtora Michelle Yeoh, Sabrina Sato, dentre outros nomes, anfitrionados pelo diretor criativo da marca, Matthieu Blazy.

Sobre Bruna, entrou numa fase da carreira na qual escolhe, a dedo, os trabalhos e projetos nos quais deseja entrar, sobretudo após seu ingresso no universo hollywoodiano com a participação no longa de ação "Besouro Azul" (2023). Enquanto isso, segue causando em suas aparições, como no Rock In Rio dias atrás, quando surgiu de regatinha branca sem nada por baixo... Brilha!