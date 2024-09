Fiec entrega Selo ESG edição 2024

Foto: Divulgação /Fiec Ricardo Cavalcante, Presidente da FIEC e Vice-presidente Executivo da CNI,





Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante comandará nessa quarta-feira, 2 de outubro, a cerimônia de entrega do Selo ESG-Fiec. Evento acontece a partir das 8h30min na sede da entidade, reunindo setor industrial, autoridades e nomes do mercado.

As empresas Arca Plast, Carnaúba do Brasil, Cinco Quinas Pães & Doces e Duggê Sorvetes são as corporações homenageadas desse ano, um reconhecimento às boas políticas adotadas em se tratando de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Os processos apresentados pelas empresas que concorrem ao Selo ESG são auditados pela organização internacional Bureau Veritas, referência mundial em certificações. Dessa forma, o distintivo carrega o mesmo peso atribuído ao selo que o Bureau Veritas entrega nos EUA, na Europa e na Ásia. "A empresa que recebe esta certificação, tem o reconhecimento em qualquer lugar do mundo", destaca Ricardo.

A Fiec, vale ressaltar, foi a primeira do Brasil a implantar esta certificação internacional, que fornece ao mercado uma avaliação e a validação das práticas ESG nas indústrias cearenses, além de guiá-las rumo à sustentabilidade, em alinhamento com as melhores práticas globais.

Posse

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-03-2023: Atriz Fernanda Quinderé em entrevista para o Páginas Azuis O Povo. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo)

Escritora, poetisa e atriz, Fernanda Quinderé toma posse esta noite, início às 19 horas, como nova integrante da Academia Cearense de Letras. Solenidade acontece no Palácio da Luz sob condução do presidente Tales de Sá Cavalcante.

Fashion

Foto: Kawan Oliveira/ Divulgação Dani Gondim posa para coleção de Kallil Nepomuceno

...E quem surge como rosto da coleção Savoir-faire, do famoso estilista cearense Kallil Nepomuceno, é a modelo, apresentadora, atriz, diretora de cinema e empresária Dani Gondim, uma das musas do estilista há anos. Campanha terá vídeos de Leo Garzon, beleza de Abel Motta e produção executiva Caixe Criação, além da multicultural Dani exalando beleza e charme em caras & bocas, como nessa foto enviada exclusivamente para a coluna. Brilha!

Lançamento e outras notas...

Comemorando 25 anos de produção literária e musical para crianças, escritor Flávio Paiva lança "Brincadeira de Cantar - Teatro Musical Infantil" (Armazém da Cultura) no próximo dia dia 13 de outubro, às 11h40min, com show na Estação das Artes.

Jornalista Angélica Martins apresenta, com maestria, o programa Saber é Saúde, na TVC (Canal 5.1), aos sábados, às 9 horas. Atração recebe especialistas para tratar de diversos temas relacionados ao bem-estar físico e mental.

Estilista Ivanildo Nunes apresentou sua coleção Dual na Paris Fashion Week. Exibição foi na Maison de l'Amérique Latine e as peças mesclam rendas e bordados artesanais cearenses.

Mota Machado realizou, no Hotel Mareiro, mais uma edição do "Imersão Mota Machado", evento com o objetivo de atualizar os profissionais do setor sobre as últimas tendências e inovações do mercado.

Vice-presidente operacional (VPO) do Grupo Fornecedora Pablo Ribeiro, diretor comercial Vinicius Cossatti e Gilberto Wanderley, gerente regional de vendas, acompanharam comitiva de clientes da DAF Caminhões Brasil a Paris. Empresa promoveu viagem exclusiva a 23 clientes premiados.

Câmara Brasil Portugal no Ceará, por meio de sua Diretoria de Cultura e do Clube de Leitura, realizou roda de conversa com a escritora cearense Lorena Portela, autora dos livros "Primeiro eu Tive que Morrer" e o "Amor e sua Fome". Foi no Café Viriato (Shopping Del Paseo).

Zoom

Foto: JoaoFilho Tavares Jordana Mourão

Empresária a sócia-diretora da Be.u Clinic, Jordana Mourão celebrou aniversário no último final de semana com a família em Guaramiranga. Executiva está cada vez mais empenhada na gestão da clínica de medicina da beleza e gerenciamento do envelhecimento situada no BS Design.

Para isso, celebra recente conclusão de MBA em Marketing, Empreendedorismo e Gestão de clínicas do segmento. Sucesso!

Seis décadas

Sacerdote dos mais dinâmicos e queridos do Ceará, padre Eugênio Pacelli ganhou festa das mais afetivas e especiais pelos seus 60 anos. Foi na noite deste domingo, no Lulla`s Athené, reunindo familiares, amigos, colegas padres, além de casais dos movimentos católicos Amare, Amoris Laetitia e Familiares Consortio.

Alódia Guimarães conduziu o cerimonial e os cantores Gustavo Serpa, Darligton Mesquita, Dina Leia, Vívian Fernandes, Philipe Dantas e o pianista Paulo Rodrigo executaram as canções prediletas do sacerdote jesuíta. Seguem registros...

abrir (Foto: ERIVANDO NUNES/ Divulgação )Ricardo Alencar, Fátima Andrade, Conceição Alencar, Jô Rabelo e Bruno Benício (Foto: ERIVANDO NUNES/ Divulgação )Auricélia e Deusmar Queirós (Foto: ERIVANDO NUNES/ Divulgação )Conceição e Ricardo Alencar (Foto: arquivo pessoal)Flávia Simões, padre Eugênio, Jaqueline Otoch Simões e Vivian Simões (Foto: arquivo pessoal)Mauricio Targino, Marília Fiuza, padre Eugênio, Tissiana e Daniel Sidrim (Foto: arquivo pessoal )Consuelda Andrade, Patrícia Moreira, Alódia Guimarães, padre Eugênio, frei Ricardo Regis, Samyra Guimarães e Fátima Andrade