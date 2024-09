Juntando os caquinhos...até às urnas

Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar Gisela e Herbert Vieira

Fator Urna

Chegamos à semana decisiva de um processo eleitoral que, no Brasil dos últimos anos, parece não ter começo, meio e fim.

A sensação é a de que nós, os cidadãos, fomos colocados, e aceitamos - sem resistência -, entrar num estado permanente de campanha.

Redes sociais, polarização, fenômenos midiáticos de todas as ordens mexeram e seguem provocando reações sanguíneas diárias de quem pouco ou nada tem a ver com as cartas que, verdadeiramente, nos bastidores do poder, estão em jogo.

Interessante que muito se falou, nos primeiros meses de 2024, sobre o esforço que a Justiça Eleitoral precisaria fazer para punir e controlar o uso mal intencionado da Inteligência Artificial na criação de notícias falsas no intuito de confundir e manipular eleitores, gerando a necessidade de técnicos, sotwares, meios de rastreio e combate. Ledo engano...

O pleito demonstrou, com clareza e mais uma vez, que a legislação precisa se voltar ao passado rude, quando o homo sapiens duelava para fazer valer seus interesses, demostrando, em atos e palavras, que a "Idade das Pedras" se reconfigurou não na moderninha sigla IA, mas na IR: Ignorância Real.

Ainda assim, o momento do voto segue precioso, democraticamente venerável!

E mesmo que, para uma parte dos eleitores, a urna seja o depósito burocrático e obrigatório de um desencanto, de desesperança na forma de uma opção "menos pior", ele vale e é muito.

A constatação, contudo, é a de que, se o brasileiro sempre foi apontado como um povo fácil de enganar, despolitizado e pouco engajado nas questões de interesse coletivo, a performance média dos pretendentes aos cargos públicos, em todo o território nacional, foi nivelada ainda mais por baixo dessa vez, com requintes de violência física ao vivo e, pasmem, defensores de tais atos.

Se na vida o que vale não é o passado e nem o futuro, mas apreciar e se dedicar ao processo, como adoram exortar os mentores de alta performance, diria que, como Nação, o ínterim entre o pré e pós-domingo se mostra deveras lamentável, destoante, raso e com cheiro de naftalina histórica.

Todos tivemos e continuamos na precisão de nos reinventar diariamente sob pena de perdermos o bonde do destino, mas a representação política, pelo que foi apresentado nos últimos meses, se fincou numa fantasia beligerante na qual os vitoriosos no voto ainda serão escolhidos e anunciados, mas o perdedor já está revelado: a sociedade.

Fé.

O tempo sempre passa e, com sorte, realoca as trilhas humanas... No ar, porém, tem pairado com cada vez mais evidência a sombra do desinteresse e do desencanto pel

Façamos nossa parte.

Flores...

Enquanto houver sol...

Pausa na rotina de David Rodrigues e Patriciana Queirós Rodrigues, que curtiram, com casais amigos, os paraísos europeus. Na foto com eles, navegando pelos mares da ilha de Formentera (Espanha), Franciane Rego, Erich Rego, Monique Cintra, Hilton Cintra, Jamille Holanda, João Paulo Holanda, Ana Ester Ponte e Milton Ponte.

União

Antropólogo, jornalista, publicitário e colunista do O POVO, Paulo Linhares selou união civil com a jornalista e pequisadora Isabel Andrade. Momento foi em cartório e restristo às famílias. Felicidades!

Tour

Percorrendo o circuito cultural e milenar das civilizações egípcias, reconhecido advogado Daniel Maia com esposa Helena e a mãe dele, Lúcia Maia.

Se essa moda pega...

Pelo burburinho da Paris Fashion Week, quem andou atraindo holofotes foi a influenciadora digital brasileira Maria Braz, filha da famosíssima Silvia Braz e herdeira do sucesso e do glamour da mãe no DNA. Beldade compareceu, dentre muitos outros compromissos, ao desfile da Mugler, que celebrava 50 anos de trajetória.

Para a ocasião, Maria trajou um longo preto da grife que seria super comportado e clássico não fosse por um detalhe: o decote das costas era tão profundo, que deixa, propositalmente à mostra, uma parte da calcinha de fio que a influencer usava sob o vestido. Ousada, ela!

Internacional

Nome de expressão na Arquitetura cearense e nacional, Daniel Arruda ganhou mais um reconhecimento em sua trajetória de sucesso, dessa vez de peso internacional. O empreendimento Wave Beira Mar, da Dasart Engenharia, projetado pelo aplaudido profissional, foi escolhido como o melhor projeto do Brasil na categoria "Arranha-Céus Residenciais".

O distintivo foi entregue nessa quinta-feira, 26, em cerimônia no JW Marriott Los Angeles e é iniciativa da Ipax Usa&Americas - Architecture, design, development & real estate. Na cerimônia "The International Property Awards", o prédio de Fortaleza representou o País numa eleição entre regiões do globo, figurando, portanto, ao lado dos melhores projetos do mundo do segmento supracitado. No registro, Daniel Arruda com a esposa Veruska na noite de gala do prêmio. Brilho!

Celebrar

Graça Dias Branco da Escóssia reuniu a família, em seu apartamento, para afetuoso almoço celebrando novo ciclo da filha Gisela Dias Branco Vieira. Música de Darlington Mesquita deu o tom da tarde. As velinhas foram sopradas sobre um belíssimo bolo de Marilza Pessoa. Registros...