Entre lances e tópicos, contagem regressiva para domingo

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Naomi Campbell recebeu o título de 'Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres' (Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras) no Ministério da Cultura da França

Tópicos sobre nós e eles...

...E, chegada a reta final das eleições 2024, algumas constatações retiradas das posturas dos candidatos, seus apoiadores e dos eleitores:

Católicos, antes mais discretos, embarcaram de vez no modus operandi dos evangélicos, especialistas no mix fé & poder. Fazem uso das mesmas estratégias, unindo religiosidade e pautas de costumes em busca de votos, esquecendo do objeto central do pleito: a cidade.

Em um mundo movido pelo instinto e a radicalização das emoções, plataformas eleitorais parecem ter saído do filme "Divertidamente" (Disney), que mostra o duelo dos sentimentos no cérebro humano. O apelo é cada vez mais distante de qualquer inteligência emocional, projetos e racionalidade.

Embora segurança pública não seja incumbência constitucional dos municípios, o assunto avança como promessa de campanha para as prefeituras e câmaras municipais. Uma vez eleitos, representantes muito pouco poderão fazer em relação a esse aspecto, mas as massas não sabem disso.

As cotas destinadas a mulheres nos partidos podem ter sua importância internamente, mas não reverberam nas cabeças de chapa. Elas seguem como vices e nunca estiveram tão acanhadas.

Material de campanha sempre foi algo meio retrô, mas a cada eleição essa sensação aumenta. Esses blocos de cimento com bandeiras, espalhados pelos meios fios das ruas e avenidas, só fazem sentido para quem os vende.

O clima de intolerância, o medo da exposição, o desinteresse, a apatia, o extremismo, são muitas as razões que movem os eleitores, mas algo é certo: a sociedade não demonstrou interesse real, interior, em se envolver com as campanhas. Pouquíssimos carros circularam com adesivos e, nas ruas, mal se falou sobre o assunto.

Como em quase todos os aspectos da vida humana, a realidade forjada nas redes sociais, sempre deslocada da realidade e maquiada por efeitos audiovisuais, foi quem ganhou mais interesse e energia. Cada um com seu fone nas mãos se divertindo ou liberando ranço e ódio nas postagens.

Reação direta e correlata...

...o senso de coletividade está cada vez mais distante e disperso. O egocentrismo, o narcisismo, o império do "EU" está vencendo a disputa. Adultos desiludidos, jovens desinteressados, sem engajamento, sem altruísmo, sem sede por transformações e mudanças, como outrora demonstravam...

Um retrato disso é a presença de candidaturas ausentes de grupo político, personalistas, quase como artistas, aplaudidos por fã clube, numa performance individual.

Quem perde? Quem ganha? O resultado só no domingo, mas Fortaleza certamente não esteve no centro do processo e do debate público e esses são apenas alguns dos muitos lances e tópicos...

Flores...

SACRAMENTO

Netinho Bayde e Nicole (trajando Zimmermann) receberam família e muitos amigos, na tarde do último sábado, para a celebração do batizado dos gêmeos Francisco e José. Sacramento foi celebrado numa capela erguida pelo casal nos jardins de propriedade da família, ato feito em gratidão divina pela saúde dos bebês, que também celebraram o primeiro aninho na ocasião. Branca Mourão assinou a elogiadíssima decoração. Toda a produção ficou a cargo de Roberto Alves, da Celebre Eventos. Bençãos!

Homenagem

...Por ocasião da Semana de Moda de Paris, a top model internacional Naomi Campbell, um dos nomes mais icônicos da história da moda, recebeu o título de "Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres" (Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras), comenda concedida pelo Ministério da Cultura da França.

Inglesa de nascença, ela recebeu o distintivo em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento das artes e das letras na França e no mundo, em razão, sobretudo, às inúmeras vezes nas quais apresentou ao mundo as belezas e a cultura francesas por meio de seu aplaudido trabalho. Brilha!

Debut

Manoela Ponte e Jonathas Costa comemoraram, noite do último sábado, os 15 anos da filha Gabriela Ponte. Lindamente decorado por Mirella Bessa, Salão Spazio, do Gran Marquise Hotel, recebeu familiares e muitos amigos da aniversariante e da família. Paulo Benevides, banda SouSe7e e DJ Pablo Botto animaram a belíssima noite. Cenas...