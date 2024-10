Arquitetura, natureza e charme em prestigiado sunset

Foto: LC Moreira/ Divulgação Aristarco e Denise Sobreira, Cynthia Melo e André Sobreira

Sob o pôr-do-sol do último sábado, 28 de setembro, a A & B Incorporações celebrou a entrega oficial do Origem Fortim, empreendimento que se destaca pela arquitetura disruptiva, saída da prancheta do francês Greg Bousquet, um dos fundadores da Architects Office. E a localização é privilegiada, à beira-mar do Litoral Leste cearense.

Cerca de 200 convidados foram recebidos pelo presidente e fundador da construtora, empresário Aristarco Sobreira, e parte da equipe responsável pelo empreendimento, premiado como Projeto Arquitetônico do Ano no 20º Prêmio da Construção do Sinduscon em 2023. Nos ambientes executados pela designer de interiores Brenda Rolim, o clima era de relax.

A entrada do evento aconteceu pela alameda central, com paisagismo que remete à beleza natural da região e cria uma atmosfera acolhedora e festiva, fruto do trabalho da famosa paisagista Renata Tilli. Os convidados foram recebidos com drinque de boas-vindas e foram acompanhados até a Casa Modelo pelo saxofonista Edy Félix. Após a recepção, os investidores foram levados até a Área de Lazer, onde o buffet do chef Rafa Sudatti os aguardava.

O chef francês Emmanuel Ruz, premiado com uma estrela Michelin, assinou a experiência gastronômica do jantar, que trouxe à festividade sua arte culinária refinada e inovadora, complementada pelo som do músico Davi Cartaxo e do DJ Rômulo Bravo, que proporcionaram momentos de descontração e alegria. Já era noite, então ficou evidenciada a arte da iluminação via projeto do expert Carlos Fortes.

Registros...

(Foto: arquivo pessoal )Rainha Máxima Zorreguieta Cerruti com Sara Diniz, Ronaldo Silva e Luis Mansur (Foto: arquivo pessoal )Momento em que Sara Diniz entregava à rainha Máxima um presente em nome do Banco Central: casquete assinada pela chapeleira cearense Jomara Cid (Foto: arquivo pessoal )Renato Gomes, rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, Luis Mansur, Ronaldo Silva e Sara Diniz. (Foto: LC Moreira)Leonardo Moreira, Kátia Souza, Denise e Aristarco Sobreira (Foto: LC Moreira)Marília e Everardo Lucena (Foto: LC Moreira)Aristarco Sobreira, Cris e Leticia Holanda e Fábio Rodrigues (Foto: LC Moreira)Aristarco Sobreira, Érika e Paulino Aguiar (Foto: LC Moreira)Aristarco Sobreira, Ivana e Zé Guedes (Foto: LC Moreira)Kel Oliveira e Paulo Siqueira (Foto: LC Moreira/ Divulgação)Aristarco e Denise Sobreira, Cynthia Melo e André Sobreira (Foto: LC Moreira)Aristarco Sobreira, Axelle e Emmanuel Ruz (Foto: LC Moreira/ Divulgação )André Sanguinette, e Aristarco Sobreira (Foto: LC Moreira)Ania e Renê Freire

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Desfile de Stella McCartney em Paris

...E ainda pela mais que badalada Semana de Moda de Paris, zoom no modelo extraído da coleção Spring-Summer 2025 da estilista Stella McCartney. Mais militante pelas causas globais do que nunca, ela escolheu como tema do fashion show: "It's about fucking time". Assim, pegou a liberdade dos pássaros e o uso de animais, no geral, pela indústria da moda, como algumas das bandeiras para a passarela. "Vejo as coisas de um ponto de vista diferente. Então abordei [a coleção] da perspectiva dos pássaros. Tentei trazer a leveza, a feminilidade do seu voo", declarou após a apresentação. Brilho!

G-20: presença

Foto: arquivo pessoal Cúpula do GPFI do Banco Central com a rainha: Renato Gomes, rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, Luis Mansur, Ronaldo Silva e Sara Diniz

Por ocasião do encontro do G-20 no Rio de Janeiro, veio ao País a rainha Máxima Zorreguieta Cerruti, consorte dos Países Baixos e a primeira rainha de origem argentina. Na ONU, ela ocupa o cargo de Advogada Especial para a Educação Financeira, um dos temas tratados durante o evento.

Foto: arquivo pessoal Rainha Máxima Zorreguieta Cerruti com Sara Diniz, Ronaldo Silva e Luis Mansur

Analista internacional do Banco Central, cearense Sara Diniz participou da Cúpula da Parceria Global para Inclusão Financeira (GPFI), compondo a comitiva de representantes do banco na tratativa com foco no acesso e qualidade a serviços financeiros mundialmente.

Foto: arquivo pessoal Momento em que Sara Diniz entregava à rainha Máxima um presente em nome do Banco Central: casquete assinada pela chapeleira cearense Jomara Cid

Momento de charme: rainha Máxima foi presenteada pelo BC com uma casquete assinada pela chapeleira cearense Jomara Cid, mesclando artesanato local com a técnica europeia da alta chapelaria. Coube a Sara Diniz a entrega do mimo diplomático.

Bodas de Porcelana

Foto: arquivo pessoal Rodrigo Nogueira e Carla

As duas décadas de união de Rodrigo Nogueira e Carla motivaram elegante jantar entre amigos cearenses no tradicional restaurante Cipriani, um dos restaurantes do Hotel Copacabana Palace. Momento, surpresa para Carla, foi organizado pelo médico com o apoio das amigas da esposa. Cenas...



Foto: arquivo pessoal Bodas de Porcelana de Rodrigo Nogueira e Carla reúne amigos no Copacabana Palace