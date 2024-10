Cadê a tia de cabelo acaju que conversava nas filas?

Foto: Samuel Setubal Campanha eleitoral: confira regras e datas para as eleições de 2024

O que houve...

...com aquela tia, de cabelo chanel acaju, que ficava conversando "sozinha" na fila do supermercado sobre política? Ou com o senhor danadinho, do cooper, com mil teses em defesa do seu candidato?

Senti falta também daqueles jovens, meio anos 80-90, que usavam t-shirts pintadas, à mão, no Benfica, com frases de genuína militância.

Nos ônibus e em suas paradas, nas academias lotadíssimas de ginástica, nos bares, nos grupos de whastapp, nas universidades, o assunto perdeu o encanto?

Estamos há dois dias das eleições e, pelo termômetro das ruas fortalezenses, parece que não vai acontecer nada que nos diga respeito, além de um compromisso extraordinário para um dia de domingo, aparentemente comum, com galeto, mas sem cerveja.

Até os agitadores pagos de bandeiras, que ficavam torrando no sol, foram trocados por esses blocos inertes de cimento ocupando o meio fio - cena urbana bizarra.

Um amigo me disse que vai "tomar um caldo" no Aquiraz e justificar sua ausência no pleito. Até questionei a omissão, mas ele se declarou emocionalmente bloqueado. Traumas do passado...

Será que existe Constelação Política?

Sabem aquele lance de limpar e depurar questões familiares carregadas do passado para seguir em frente sem o peso e as energias negativas da ancestralidade? Pensei que, de repente, a gente poderia voltar para as caravelas portuguesas e vir puxando...

Bom... é melhor não meter crenças subjetivas, essa eleição já tem religião e lero-lero demais onde não caberia...

Mas sobre essa meio-apatia, ela tem inúmeras motivações, podemos resumir, contudo, no seguinte: tudo o que chega a um extremo, na sequência tende a fazer o caminho inverso. As emoções dos brasileiros estiveram tão afloradas nos últimos anos no quesito política, que agora o sangue parece ter esfriado, entornado, talhado.

Valeu?

Sempre vale, não por eles (que também somos nós), mas pela inegociável necessidade de envolvimento no debate público e na defesa da democracia, materializada no voto.

Queria deixar uma mensagem bem linda e entusiasmada para vocês, mas estou sem o caldo do Aquiraz e "de caldo" com um dos processos eleitorais mais violentos, esquisitos, vazios de propósito e divorciados do sentimento de coletividade.

Melhoraremos, eu creio.

No mais... flores

Encontro

Foto: arquivo pessoal Raquel Machado e Bruna Lombardi

No aeroporto de Firenze (IT), encontro de duas mulheres de expressão, influência e opinião: atriz, escritora e palestrante Bruna Lombardi com a professora de Direito Eleitoral (UFC) Raquel Malenchini. Acadêmica, que se divide entre o Brasil e a Itália, país onde reside seu marido, volta à Cidade para seus compromissos como docente, mas também para atuar, domingo, como observadora da Transparência Eleitoral.

Tim-tim

Foto: arquivo pessoal Karime Loureiro e Renato Brasil: tim tim em Sampa

Na ProWine (SP), maior feira profissional de vinhos e destilados da América Latina, duas pratas da casa: sommelière Karime Loureiro e o sommelier Renato Brasil, ambos do time de colunistas do suplemento Comes&Bebes, aqui no O POVO, e referências do Ceará quando o assunto são vinhos e espumantes.

Mon amour

Foto: DIVULGAÇÃO Modelo desfila vestido de Ivanildo Nunes em Paris

...E no meio do agito da Semana de Moda de Paris, quem apresentou seu fashion-show foi o estilista cearense Ivanildo Nunes. Conhecido por seus trabalhos com renascença, rechilieu e outras rendas, arrebatou o público na Maison de l´Amérique Latine em Paris, fundada em 1946 para acolher a cultura e diplomacia de intercâmbios entre a América Latina e a França. Assim, surgiu com modelos em vários comprimentos e modelagens, como esse curtinho da foto, super-jovial, sem perder a pegada deluxe. Brilho!

Oito décadas

Palatium Buffet foi cenário da festa black tie da cerimonialista Alódia Guimarães, que reuniu amigos e familiares na segunda-feira, 23, para celebrar seus 80 anos. Ao lado de sua filha, Samyra, Alódia conduziu o cerimonial da noite, que buscou refletir toda a sua personalidade em cada detalhe. Trajando vestido de Kallil Nepomuceno, Alódia acompanhada do marido Paulo e suas filhas Samyra, Indira, Aloyra e Lacira, iniciou nova década com a beleza e o glamour que marcam sua trajetória à frente de grandes eventos no Ceará. Registros... Mais fotos na página especial do domingo.

Yohana, Jôsy e Jacaúna Aguiar com a aniversariante
Entre Mirian e João Batista Holanda
Alódia e Paulo Sérgio Guimarães com as filhas Lacira, Aloyra, Indira e Samyra Guimarães
Entre Izabela e Daniel Fiúza
Alódia Guimarães trajou modelo do estilita Kallil Nepomuceno

União

Foto: fotos: arquivo pessoal Julio Alves e Mafrense

Famoso cerimonialista Mafrense usa de toda a sua expertise para a produção do próprio casamento, hoje à noite, com o odontólogo Júlio Alves. Cerimônia civil será conduzida pela juíza de paz Toia Vasconcelos, ao som de orquestra com 64 músicos. Trajando ternos Zegna, noivos brindarão o novo momento em big festa, programada para terminar com café da manhã no primeiro sol do sábado.

Últimas

Jô Rabelo recebe clientes para uma tarde de Ritual Kérastase. A marca já é campeã de vendas do salão e Jô lidera o ranking de vendas da grife francesa. Na ocasião, haverá brinde com espumante.

Dermatologista Melina Kichler inova em seu concorrido consultório com protocolos exclusivos em medicina estética. A última novidade é o MK Beauté Experience, recebendo grupos de amigas para tardes de beleza e relaxamento.

Casa Encantada do Papai Noel retorna para seu segundo ano, agora com cinema 3D e Auto de Natal. Fica na Rua José Ferreira Pontes, 40 - Papicu e abre as portas dia 1° de novembro.

Secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Ceará, Leonardo José Araújo de Alcântara assumiu vaga no Conselho Federal de Medicina para a gestão 2024-2029.

Vistos em treinos de corrida, a médica e política Mayra Pinheiro, a nutróloga Ingrid Serafim e o empresário e chef Rodrigo Viriato. São os novos alunos da TFA Assessoria.

Até amanhã.