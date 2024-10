E aí, o voto foi sincero, preventivo ou antídoto?

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Desfile Coperni na Paris Fashion Week

Achei tão pueril...

Numa das eleições com o maior número de indecisos da história em várias capitais, como mostraram as últimas pesquisas, o hype nas redes (ANTI)sociais foi definir, em categorias, o voto depositado.

Daí que os bacaninhas faziam posts declarando terem ido às urnas depositar um voto SINCERO. Outros adotaram o modelo ESTRATÉGICO. Teve quem definisse como voto PREVENTIVO ou ANTÍDOTO, evitando, portanto, um "mal maior".

Teve ainda o voto NEUTRO, que é diferente de NULO. Trata-se do ato simplesmente por fazer, como escovar os dentes, dirigir. É mecânico, não tem transferência de energia.

O meu voto, como sempre, foi de observador.

Jornalista é um curioso por natureza, um analista social. Diferentemente de quem adora pegar sessões vazias, entrar, teclar e sair correndo, prefiro as filas. Apesar do silêncio e das conversas vazias, como sobre o sol quente de outubro, ainda assim, elas revelam tanto sobre a atmosfera do pleito, os clamores ou a apatia da opinião pública.

Essa campanha foi bem diferente das recentes, venho escrevendo sobre isso ao longo dos últimos dias...

É fato que o pensamento elaborado, as propostas, não cabem nos segundos irracionais de um reels ou do TikTok. Mas ainda assim, apesar de toda a superficialidade, a violência, o personalismo, a ausência do senso de coletividade e de um interesse palpitante nas ruas, creio que o aspecto mais localizado de um pleito municipal levou a um voto mais FRIO, mais analítico. E isso é ótimo!

Emoção aflorada é um troço maravilhoso para sextar, errar, cometer aqueles lances impublicáveis, "imaginar loucuras", como na canção de Rita Lee, e talvez, até, fazê-las, mas a razão deve ser imperativa em momentos cruciais da vida.

Quem compra um apartamento, um carro, fecha um negócio ou desfaz um casamento movido só pelas emoções tem uma grande tendência ao arrependimento ou, pelo menos, ao autoquestionamento, quando nos olhamos no espelho e perguntamos: o que foi isso mesmo que eu fiz?

A decisão tomada com distanciamento e frieza leva à uma visão mais clara, contextualizada e precavida. E assim como acontece nos momentos menos contagiantes da vida, tende a ser mais sem graça, gélida, vide as ruas. Contudo, é mais segura, tende a dar mais certo no futuro.

E daí que, para equilibrar razão e emoção, individualmente vai depender do momento. Há certos olhares, cruzadas de perna, mensagens no inbox que retiram eles e elas do prumo. Por frações de segundos, uma história de vida inteira se perde na fantasia... Ui!

Já numa perspectiva coletiva, demanda tempo e experiências, exitosas e frustrantes, que vão depurando as vivências e visões.

Posso estar esperançoso além da conta, mas o aparente ar de menosprezo, independentemente de vencedores, pode indicar um primeiro passo a uma relação menos apaixonada por representantes políticos como vimos nos últimos anos, lembrando que a polarização da sociedade e os radicalismos só interessam a eles. Nós só perdemos com a cegueira.

Oxalá estejamos caminhando rumo ao voto CIDADÃO. O líder espiritualista Chico Xavier escreveu: "A desilusão é a visita da verdade."

Já as paixões... Bom, guardemos elas para outras searas da vida, preferivelmente sem a necessidade de impostos.

Flores...

CasaCor: vem aí!

Contagem regressiva para a maior mostra de decoração, arquitetura, paisagismo, arte e design do Estado, a CasaCor Ceará. Em 2024, o evento acontece na Praia de Iracema, enaltecendo, portanto, um berço histórico de artistas, designers e criadores da nossa Cidade.

Grupo de Comunicação O POVO participa em formato especial e inovador por meio da Casa O POVO, espaço multiuso que promete ser um dos mais dinâmicos, agitados e desejados da "CC".

Com abertura no próximo dia 22 e seguindo aberta até 8 de dezembro, profissionais envolvidos correm contra o tempo a fim de entregar projetos de sonho e inspiração ao público.

No registro, os arquitetos responsáveis pela Casa O POVO, Rodrigo Porto e Ticiana Studart, entre Garcez Neto e Edmar Feitosa, sócios da Uniq Engenharia, empresa apoiadora na execução do ambiente.

Origem: lances...

Ainda pelo prestigiado sunset de entrega do Origem Fortim, empreendimento pé na areia deluxe, da A&B Incorporações, mais presenças...

Se essa moda pega...

...E terminada a maratona de desfiles da Semana de Moda de Paris, edição verão 2025, uma das apostas dos criadores é para lá de ousada: saem as pantalonas, as cigarretes, a skinny, a flare, a reta... e chega, chegando, a "Fashion Saci" (eu que inventei o nome, vão me cancelar?).

O fato é que a Coperni (foto), a Bottega Veneta e a Louis Vuitton trouxeram nas passarelas modelos trajando calças com uma perna só coberta. Equisitice? Ousadia? Disrupção? Só o tempo dirá se a proposta vai, mesmo, sair da catwalk para as ruas...

FIEC: reconhecimento

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante comandou na manhã da quarta-feira, 2 de outubro, a cerimônia de entrega do Selo ESG-Fiec. O evento foi realizado na sede da entidade, reunindo setor industrial, autoridades e nomes do mercado. As empresas Arca Plast, Carnaúba do Brasil, Cinco Quinas Pães & Doces e Duggê Sorvetes foram as corporações homenageadas deste ano, um reconhecimento às boas políticas adotadas em se tratando de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Registros...