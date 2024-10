Uma análise técnica, fria e de quem entende

Foto: leca novo/ divulgação Malu Borges é anunciada como musa do Camarote N1 no Carnaval do Rio

Urnas: análises

Programa Pause da última sexta-feira, 4 de outubro, atração do O POVO no Youtube que chega hoje também às plataformas de áudio Spotify e Deezer, recebeu dois grandes estudiosos da política local e nacional: Monalisa Torres e Marcos Paulo Campos.

Ambos professores do Doutorado em Políticas Públicas da Uece e pesquisadores ávidos acerca de todos os contextos que envolvem as urnas, eles compartilharam sua visão ampla sobre o cenário nacional e estadual durante uma hora de entrevista comigo.

Última questão da conversa: como projetariam o segundo turno em se confirmando André x Evandro, cenário até então apenas previsto pelas últimas pesquisas. Ambos analisam desenhos possíveis do que se tornou realidade.

Indico demais a quem deseja compreender todo esse processo no qual estamos inseridos para além das paixões que vêm marcando a relação do povo brasileiro com seus representantes públicos.

E ainda pelo assunto...

...são tantas as informações a serem processadas após o pleito... Mas o que ficou nítido é que a Cidade, nossa Fortaleza, a Terra da Luz, a loura desposada do sol, é a que menos vem importando no rolê urnístico.

Cabide de emprego, carreirismo barato, a influência de líderes de igrejas, fidelidade ao time de futebol do coração, vingança do clube opositor, marketing de guerrilha e ideologias muito específicas referentes a foro íntimo parecem ter esvaziado o debate e o interesse pela urbe, único e constitucional objeto em questão.

Aguardemos a dança das cadeiras na transferência de apoios para ver como os exércitos de revoltados, desiludidos, interesseiros e apaixonados vão se portar.

Já a Cidade em si... Flores.

ACL: posse

Escritora, poetisa e atriz, Fernanda Quinderé tomou posse na noite de terça-feira, 1º de outubro, como nova integrante da Academia Cearense de Letras. Solenidade aconteceu no Palácio da Luz sob condução do presidente Tales de Sá Cavalcante. Presenças...

Alô, bateria!

...Ainda estamos longe do Réveillon, mas o Carnaval 2025 já começa a dar as caras... Aproveitando sua passagem bombástica pela Semana de Moda de Paris, a influenciadora digital Malu Borges foi anunciada como musa do Camarote N1, um dos espaços mais tradicionais e desejados da Marquês de Sapucaí.

Daí que, para ser entronizada no desejado posto, ela circulou pela Cidade Luz trajando modelo preto e dourado com um selo "N1" no corpo, em letras douradas e garrafais, dando início às comemorações dos 35 anos do desejado espaço. Brilha!

Reconhecimento

Hematologista Fernando Barroso, chefe do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário Walter Cantídio, foi vencedor do Prêmio Serviços Distintos 2025, promovido pela Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular, em parceria com o Centro de Pesquisa Internacional sobre Transplantes de Sangue e Medula. Prêmio elege, a cada edição, uma personalidade que contribui com o aperfeiçoamento da área do Transplante de Medula Óssea no mundo. Entrega da honraria acontece em fevereiro de 2025, em Honolulu, no Havaí. Aplausos!

Enquanto houver sol...

Pausa na intensa rotina do casal de médicos Fernando Guanabara e Isa Xavier, ele nutrólogo e ela pediatra. Foram percorrer as belezas dos paraísos naturais europeus, começando pela Costa Amalfitana, na Itália, onde conheceram Sorrento, Amalfi e Positano. De lá, foram a Capri, com direito a almoço no desejado Riccio, restaurante da Dior. Casal partiu então à Grécia, numa imersão de beleza e luxo por Santorini, com hospedagem no já icônico Aqua Luxury Suite. Dica dos pombinhos: Kamari Beach, point privê no verão grego.

Últimas...

Muita gente ainda se recuperando - incluindo este colunista - do festão de casamento entre o cerimonialista Mafrense com o odontólogo Júlio Alves. Ao longo da semana conto todos os detalhes.

Laurinho, Pedro e Bia, filhos de Lauro Fiúza e Bitoca, convidam para mais uma "Trinca", festa que a família realiza a cada cinco anos comemorando os aniversários dos três.

Destacada fisioterapeuta Aline Vasques foi uma das palestrantes da VII Jornada Cearense de Fisioterapia Esportiva (Sonafe/CE 2024) que ocorreu na Unifor no último fim de semana. Tema apresentado: "Escoliose no Esporte".

Congresso Espírita do Estado do Ceará reúne cerca de mil pessoas nos próximos dias 12 e 13 de outubro, em Fortaleza. Com o tema "Vós sois a Luz do Mundo", o evento presta homenagem aos 160 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo; inscrições estão abertas até 12 de outubro. Jornalista André Trigueiro é um dos convidados do evento.