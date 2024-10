Do Fitzgerald ao RayBan, uma noite bem marcante!

Foto: João Filho Tavares Marfrense Sousa e Julio Alves

O que seria da vida sem os rituais de passagem? E se esses portais, que demarcam novas fases da jornada, puderem vir com alegria e festa, melhor ainda! Foi assim que o famoso cerimonialista Mafrense e o odontólogo Júlio Alves celebraram sua união civil.

Na última sexta-feira, maestro Poty Fontenele deu o tom aos 68 músicos, anunciando o início da cerimônia, formalizada pela juíza de paz Toia Vasconcelos. Paulo Benevides (levíssimo e circulando em nova companhia) liberou o vozeirão à la Frank Sinatra em dueto com a cantora Vivian Fernandes, um fenômeno, nossa Adele brasileira. Uau! A música eleva o espírito, não tem jeito.

Votos foram trocados em um cenário supercontemporâneo, clean, mesclando madeira, tons de cinza e dourado, tudo muito adequado e atual, assim como o restante da elogiada decoração, que seguiu a mesma linha. Conjuntos de sofás, pufes, mesas de centro e apoio deram uma atmosfera de lobby de hotel ao salão Cidade do La Maison.

Muitos nomes de expressão compareceram ao evento, começando por Jório da Escóssia e Graça Dias Branco da Escóssia, Eduardo Rolim e Sandra, assim como os donos da casa, Aurideia Gualberto com os filhos Daniel, Adriano e Izabela, linda de preto, meio caftã, com maxipaetês.

O buffet, aliás, estava inaugurando novo acervo de peças, o que deixou a ilha central, onde estavam servidas as entradas, um espetáculo à parte. Perdi, um pouco, a compostura com os camarões GG flambados e a lagosta gratinada em perfeita harmonia com o champagne Moët & Chandon Imperial Brut, ainda bem que fui resgatado da farra gastronômica pelo meu amigo médico Fernando Barroso, com Pastora. Na mesma roda, arquiteta Anik Mourão e empresário dos carros Felipe Neves, que tensionam aceitar o desejo dos pais dela, Racine Mourão e Branca, pelo casamento religiosos e big festa para o casal. Branca, inclusive, foi uma das muitas mulheres trajadas por Lino Villaventura para a noite.

Sandra Mourão, Sandra Rolim, Themis Briand (com o marido médico Roberto), Patrícia Dias (com sorridente Danilo), Claudiana Loureiro, foram algumas das que circularam com as nervuras e aplicações do eminente criador da moda, sempre em alta!

Ponto de destaque: Claudia Quental, de longo rodado prateado, como ela é bonita! Também chamava atenção, no salão, a miss Ceará (2010) Khrisley Karlen Silva que forma belíssimo casal com o marido, famoso cirurgião Helmut Poti, especialista no tratamento do sobrepeso, obesidade e reganho pós-cirurgia bariátrica.

Nessa hora eu troquei o champs pelo drink Fitzgerald executado, com maestria, pelo turma da Coktelistas, todos trajados de summer, evocando o glamour de "The Great Gatsby", obra clássica do escritor Scott Fitzgerald, homenageado com a bebida.

Entra no palco o cantor Tatau com banda, que por muitos anos foi vocalista do Araketu, entoando as canções mais famosas do que se chama hoje de axé retrô, como a eterna "Mal Acostumado", um hit dor de cotovelo que merecia ganhar versões nas vozes de Maria Bethânia, Fagner, Vanessa da Matta.

Quem me lê sabe, Carnaval é meu fraco, daí que combinei com umas 30 pessoas de passar a folia momina em Salvador, naquele "calor" frente palco em ótima companhia: empresário dos vinhos Vicente Pessoa com esposa Renata Valentim, a chef patissier que traz o gosto dos cafés parisienses ao Ceará mediante sua Antoinette Boutique de Doces.

A madrugada evoluiu com o DJ Jesus Luz, para sempre lembrado como ex-affair da Madonna, seguido do cantor Renno Poeta, em novo momento, mais versátil, ousado e festivo, levando convidados ao amanhecer.

Noitada terminou no jardim externo do buffet, onde nos aguardava uma mesa completa de café da manhã e um mimo especial: óculos RayBan Wayfarer Classic, em um tartaruga escuro, deixando os "inimigos do fim" com cara de chegada vespertina no tapete vermelho do Oscar. Noivos, que neste momento curtem a Europa, usaram, para o desfecho das 10h de evento, um modelo arredondado também RayBan.

Em resumo, ainda estou me recuperando de uma noite muito bem aproveitada, curtida entre amigos, alto astral. Venho pensando depois disso em empreender, criar o Centro de Acolhimento ao Adulto com Ressaca, uma clínica com sopas, caldos, massagem, sorvetes, coca-cola, omeprazol, dorflex, psicólogo para ressaca moral (não tive) e até um mediador de conflitos para possíveis desavenças entre casais... Será que teria público?

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.