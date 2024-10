"Me Chama Que eu Vou", como cantou Sidney Magal

Foto: Mauricio Fidalgo/Divulgação Marcelo Serrado profere palestra sobre saúde mental em Fortaleza

"Me Chama Que eu Vou"

...Eu sou assim, quando a agitação social está muito grande, como nesse segundo turno e todas as repercussões do primeiro, recorro a saídas bem leves, quase ingênuas, como forma de deixar a cabeça arejada nos intervalos entre trabalho e descanso. Meu novo programinha fim de noite é ver a reprise da novela "Rainha da Sucata" no Globoplay.

Enquanto assisto às caras e bocas de Regina Duarte (pré-bolsonarismo) interpretando a mulher rica, mas sem status, em contraponto ao papel de Glória Menezes, como a socialite Laurinha Figueiroa, chic, fina, prestigiada e falida, é impossível não fazer algumas conexões e reflexões.

A primeira e mais óbvia é o quanto os ritos sociais, em todas as dimensões da experiência humana, mudam a forma com o tempo, mas seguem sendo os mesmos. A maneira como os níveis da pirâmide se relacionam, o jogo de interesses, a piscadela de olho, nada é tão espontâneo e despretensioso quanto parece, mesmo no Brasil pré-Internet.

Depois, é de chamar verdadeiramente atenção uma produção reunir, num mesmo elenco, além das duas atrizes já citadas, baluartes da teledramaturgia, nomes como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Renata Sorrah, Tony Ramos, Aracy Balabanian, Daniel Filho e Antonio Fagundes, só para citar alguns.

Era no tempo em que as pessoas estudavam para ser atores, faziam curso no Teatro Brasileiro de Comédia, na Escola de Teatro Martins Pena ou, mais recentemente, no Teatro-escola Célia Helena (SP). No Rio, Casa das Artes de Laranjeiras.

Atualmente, e isso não é só saudosismo, a gente passa a conhecer as personalidades da mídia que participam de novelas (o que é diferente de ser ator) por suas entrevistas de programas sobre intimidades nos quais dão as declarações mais polêmicas possíveis a fim de atrair audiência na luta dos algoritmos. Dizem que fazem a 3, a 4 , a 5, de cabeça para baixo no avião, de forma que o "canguru perneta" se torna sessão da tarde.

Até a turma global anos 90-2000, que provou bem do sucesso pelas vias do talento genuíno, tem aberto seus foros nada íntimos. É a "influenciarização" da realidade. Não importa o que seja, contanto que "bombe" nas redes sociais.

...E o fenômeno, infelizmente, tem dominado outras searas, como a política, haja visto a "Marçal-lândia", o coach da montanha que, mesmo após derrota e inúmeros processos judiciais, segue dando as cartas na política nacional. No fim das contas, é ele, também, quem está por trás do racha público entre Bolsonaro e o überpastor Silas Malafaia, ambos temendo perder poder - inclusive no mundo das igrejas - para o rapaz afoito e insubordinado, liderança midiática e desigrejada.

É a lei da sobrevivência, vale para todos os espectros, e esse período, de readequação de apoios, é excelente para ilustrar que, enquanto você está aí brigando com sua tia na hora da sobremesa do almoço de domingo, os caciques estão brincando de "estica-e-puxa" ideológico de olho na autopreservação. São os remendos que as legendas e os blocos fazem enquanto confabulam seus próprios futuros.

Quem for ruim nessa estratégia, corre o risco de ficar como o antes polpudo PSDB, que sai de 2024 com a marca da cadeirada de Datena e uma votação pífia.

Diante de tudo e mais um pouco, como diria Malafaia, você é do tipo aliado ou alienado?

Só falta entender de quem e do quê. Essa parte do "fight político" anda cada vez mais - propositalmente - confusa. Já o esquema "rolê político" segue a mil, com prefeitos abrindo enquetes, no Instagram, para que a população escolha a banda de forró preferida para tocar nas famosas festas da vitória.

E Marçal, já começou a vender palestras sobre o segredo da vitória em todos os campos da vida... Mas, ué?!

Vou indo...

Maria do Carmo me aguarda ao som de "Me Chama Que eu Vou", de Sidney Magal. Nossa, como ando retrô!

Esse mês vai ser muito animado. Como diria minha filha mais nova, "tem até Halloween, papai". É o que mais tem!

Flores...

Ceará-Portugal

Grupo de Comunicação O POVO e a Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) formalizaram parceria a fim de fortalecer as relações entre o Estado e o país europeu. Acordo foi assinado pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e pelo presidente da CBPCE, Raul dos Santos, em evento, realizado na sede do Grupo, que também teve a presença de autoridades consulares, como o cônsul de Portugal no Ceará, Rui Almeida, e o presidente da Sociedade Beneficente Portuguesa Dous de Fevereiro, Francisco Brandão. Colaboração visa promover o desenvolvimento de laços culturais e comerciais entre as duas regiões, ampliando as oportunidades de cooperação. Registros...

Saúde mental

No final de maio, o ator Marcelo Serrado compartilhou em suas redes uma forte crise de ansiedade e pânico durante voo de férias para Orlando com a família. Episódio levou o artista à reflexão profunda sobre saúde mental, seguida da decisão de utilizar sua experiência e poder de comunicação para ajudar outras pessoas.

Daí que sua vivência com a síndrome do pânico, Burnout e ansiedade se tranformou em uma jornada de conscientização e o ator passou a proferir palestras sobre o tema.

Nesse contexto, Marcelo se apresenta no encerramento do CearáRH 2024, o maior e principal evento de gestão de recursos humanos promovido pela ABRH/CE, dias 24 e 25 de outubro, no Centro de Eventos em Fortaleza.

Inscrições pelo site da ABRH/CE.

Fashion

Estilista cearense Theresa Montenegro, responsável, anos atrás, pelo revival e a democratização das plumas na moda nacional, reuniu nomes poderosos da cena fashion no Locale Restaurante (SP) para apresentação de sua nova coleção festas da marca Theresa. No click, com Kris Tigre, Gabrielle Borges e Marcella Kozinski. Essa talentosa moça tem estrela!

Tour

Advogada Débora Sales Belchior imersa em mais uma de suas viagens, sempre com roteiros voltados às culturas, às artes e às etnias. Dessa vez, percorre belezas da Puglia (IT), conhecendo cidades barrocas como Martina Franca, Ostuni e Lecce.

Últimas...

Gomes de Matos Consultoria realiza o seu tradicional Fórum "Novo Mercado, Novos Métodos", nesta quinta, 10, de 8 às 19 horas, no Teatro Riomar Fortaleza. Em sua décima edição, o evento terá como tema "O Impacto da Tecnologia e Inovação na Gestão Empresarial" e vai trazer especialistas para falar com quase mil participantes inscritos.

Sócios da FTRADE, Zakaria Benzaama e Bruno Farias participam da Fruit Attraction 2024, em Madrid, considerado o epicentro dos negócios mundiais de frutas e vegetais. Evento reúne dois mil expositores de 56 países, distribuídos em 10 pavilhões.

Chef Frederico Jayme, do Restaurante Amecari, dedicado ao próximo jantar da Confraria Amis Et Vins, próximo dia 16 de outubro. À frente, médico Weiber Xavier.

OUTUBRO ROSA

Nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, a partir das 14h, O POVO Educação, em parceria com o Movimento Outubro Rosa Ceará, realizará um evento em alusão à campanha de combate ao câncer de mama. Realizado no Espaço O POVO de Cultura & Arte, o encontro terá os painéis "O Papel do Outubro Rosa na perspectiva da Saúde como Direito Humano, Social e Constitucional" e "O ativismo social responsável, o controle social e a intersetorialidade na prática". Evento aberto ao público e as inscrições são gratuitas pelo Sympla.