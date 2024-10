O café do Ceará que vai para o mundo

Foto: João Filho Tavares Ricardo Cavalcante, Luis Sabadia, Mirlene Pereira e Pedro Lima

Aberta, no belo palacete histórico, onde funciona o Museu da Indústria, a exposição "Caminhos do Café no Ceará". Mostra apresenta um panorama histórico completo de como o café espalhou-se pelo mundo, até chegar ao Brasil, ao Nordeste e ao Ceará. Faz também o caminho inverso, ressaltando o café que sai do Estado para o mundo.

Montada no primeiro piso do equipamento, convida a uma experiência única e ambienta os visitantes para a compreensão dos contextos que levaram o Ceará a ter grandes produtores de café. Trata-se, portanto, de uma verdadeira viagem pela origem, expansão e inovação da segunda bebida mais consumida no mundo.

Solenidade de abertura contou com a presença presidente da FIEC e vice-presidente da CNI, Ricardo Cavalcante; e do presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, marca que parceira e que patrocina a exposição.

"A ideia desta exposição nasceu porque, em 2022, celebrou-se os 200 anos da chegada das mudas de café ao Ceará (em Guaramiranga) e, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Agora, estamos jogando uma luz sobre o trabalho que é desenvolvido por todos que fazem a cadeia produtiva do café no nosso estado. E estamos, também, na comemoração dos dez anos do Museu da Indústria", destacou Luis Carlos Sabadia, gestor do museu.

Visitação acontece de terça-feira a sábado, de 9h às 17h (com acesso até às 16h30min) e aos domingo de 9h às 13h (com acesso até às 12h30min). Contato e agendamento de grupos pelo (85) 3201.3901.

Vale conhecer! Seguem presenças na abertura.

Ricardo Cavalcante e Chico Esteves (Foto: JoaoFilho Tavares)Walacy Fialho e Felipe Rocha (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Prado, Ricardo Cavalcante e Roberto Macedo (Foto: JoaoFilho Tavares)Lauro Martins, Patricia Xavier e Alex Martins (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Gadelha, Luis Sabadia e Sueli Alves (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Gomes e Mirian Pereira (Foto: JoaoFilho Tavares)Danisio Barbosa, Aline Gurgel e Anya Albuquerque (Foto: JoaoFilho Tavares)Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, em visita à mostra (Foto: JoaoFilho Tavares)André Montenegro, Daniela Bezerra e Josenei Alves (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Lima, Mirlene Pereira e Ricardo Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Roberto Macedo, Edgar Gadelha, Daniel Fernandes e Antunes Mota

Linho

Foto: divulgação Lara Romcy e Gisela Franck: collab

Designer de moda Gisela Franck fez uma parceria com empresária Lara Romcy (Joiola) esse ano, lançando três collabs da sua marca Gisela Franck Joiola Ser. Coleção lançada essa semana é a última do ano e tem como inspiração as obras da artista visual impressionista Berthe Morisot. As peças são todas em linho 100%, mesclando modelagens, mas sempre com a pegada despojado-chic, atmosfera que marca o trabalho e o olhar para a moda de Gisela. Sucesso!

Celebrar

Advogada Mabel Portela reuniu muitos amigos, em especial do segmento da advocacia e da política, no espaço 5 Sentidos, da Cervejaria Turatti, Varjota, celebrando a nova idade. Ao som de rock clássico e pop, convidados brindaram novo ciclo da familiarista, que compõe o Conselho de Leitores do O POVO de 2024. Dinâmica e articulada no meio onde atua, é sempre lembrada nas listas de mulheres para composições de chapas na disputada eleição da OAB, assunto que permeou as conversas dos colegas de advocacia presentes. Registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Paulo Portela e Mabel (Foto: arquivo pessoal)Cláudio Andrade, Marcelo Mota e Sávio Aguiar (Foto: arquivo pessoal)Ana Magalhães, Mabel Portela e Jamile Peixoto (Foto: arquivo pessoal)Paulo, Mabel, Dante e Melina Portela (Foto: arquivo pessoal)Douglas Tavares, Julia Carlos, Lolita Nobre e Rosane Sassahara (Foto: arquivo pessoal)Fernando Franco, Ana Magalhães, Marcelo Mota, Mabel Portela, Carla Sofia Pereira e Sávio Aguiar (Foto: arquivo pessoal)Fábio Timbó, Rodrigo Aderaldo, Mabel Portela e Romário Carneiro (Foto: arquivo pessoal)Marcelo Mota, Rachel e Fábio Timbó, Mabel Portela e Sávio Aguiar

Mundo Running

Diretoria da Unimed Fortaleza, liderada pelo presidente Marcos Aragão e pelos diretores Flávio Ibiapina, Fabrício Martins, Francisco de Assis e Fernanda Colares acompanha de perto cada detalhe da 17ª Corrida Unimed Fortaleza, que reúne 3.700 atletas, entre amadores e profissionais, próximo domingo na avenida Beira Mar