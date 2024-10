Festão para os noivos

Foto: @Luprezia/ Divulgação Juliana Paes no Prêmio Geração Glamour

Selaram sua união civil, na noite da sexta-feira, 4, o famoso cerimonialista Mafrense Sousa e o odontólogo Júlio Alves. Enlace, conduzido pela juíza de paz Toia Vasconcelos, aconteceu no Salão Central do La Maison, seguido de big festa no Salão Cidade.

Todo o evento teve décor assinada por

Alexia Fontes, da Triarte Eventos, mixando madeira, estofados em cinza e beges, com toques de dourado.

Doces da Petite Fleur Patisserie (SP), Izabela Fiuza (La Maison) e Antoiniette Boutique se uniram aos bem-casados da Cléo Herrera (SP) compondo cenário para o majestoso bolo da Cacau2You, desenho exclusivo assinado pelo cake designer Ricardo Tavares.

Cerimônia foi acompanhada por orquestra com 65 músicos, regidos pelo maestro Poty Fontenelle, que também contou ainda com as vozes de Paulo Benevides e Vivian Fernandes.

Já na festa, DJ Davi Fernandez, Tatau (ex-Araketu), DJ Jesus Luz e Renno Poeta seguraram a pista até o dia amanhecer, com café de encerramento e um mimo: os resistentes convidados receberam óculos de sol RayBan para o último momento do casamento, nos jardins do La Maison.

Seguem presenças...

Novo

momento

Dias atrás, tive um almoço com uma executiva de marketing da Campari que visitava Fortaleza para uma ação, daí que, mesmo sem tomar nenhum Negroni, banquei o super-sincero: "Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, em menos de dez anos, sem que percebêssemos, o Campari saiu de bebida menos evidente para drink hype, jovem e de charme". Ela riu e até reconheceu a proeza.

Pois bem, a Campari agora anuncia a atriz Juliana Paes como a nova embaixadora da marca. Ela se junta a um time que inclui Juan Paiva, Vitória Strada e Enzo Celulari, o Campari Group. "Sua escolha reflete a perfeita sintonia entre a personalidade vibrante da atriz e a tradição sofisticada da marca italiana", diz o comunicado da bebida. Brilha!

ACL:

nova imortal

Escritora, poetisa e atriz, Fernanda Quinderé tomou posse na noite da terça-feira, 1º de outubro, como nova integrante da Academia Cearense de Letras. Solenidade, prestigiada por muitos nomes de expressão do meio intelectual e literário, aconteceu no Palácio da Luz sob condução do presidente Tales de Sá Cavalcante. Registros...