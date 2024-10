Furacão nos EUA, aqui e em nós. Será?

Foto: Estevam Avellar/ Divulgação Globo Giovanna Grigio participa hoje do pré-lançamento de Maníaco do Parque

É triste...

...mas que negócio desencadeador de balanços pessoais são os panetones. Chega a dar um frio na barriga, quando a gente está fazendo o "mercantil" e avistamos aquelas montanhas e suas versões abrasileiradas com recheio de chocolate e MMs anunciando que o ano acabou.

Invariavelmente começam a vir à mente o planos que não saíram do papel, as frustrações, a troca de carro que não rolou, o concurso adiado, a pilha de livros não lida, o casamento que segue sendo empurrado com a barriga, o emprego odiado, a casa deteriorada...

Queria poder fazer igual a certos prefeitos do Interior que, desconsiderando a realidade da população e o caixa que muito em breve vai receber para administrar, já anunciaram grandes festas da vitória, enormes, nunca vistas, bem à la Luís XIV, trocando Versalhes pelos rincões do Brasil profundo.

Já pensou...

...deu tudo errado, a jornada pregou uma peça, um susto na saúde, uma traição, uma demissão, simples: liga aí para o Roberto Alves, Ivana Castro, Lilian Porto, Mafrense e Vitória Costa avisando que eles se juntem porque darei uma festa tão grande, mas tão grande, que serão necessários cinco cerimonialistas para dar conta, só do primeiro dia.

E nesse quesito "circo" da gestão pública (embora eu entenda algumas realizações importantes para as economias das cidades), alguns filhos de Momo, desses inveterados, estão preocupados com o futuro do pré-Carnaval de Fortaleza, política pública criada por Luizianne Lins, caso André Fernandes venha a vencer no segundo turno.

O personagem moderado de campanha do, até então, extremista danadão, polemicozão, brigão, foi tão bem costurado, que a gente até esquece quem ele é, de fato. Não sei como será o futuro da Terra da Luz, mas nunca tinha visto um político com tanta habilidade teatral como André. Estou mentindo?

Às vezes parece até estar possuído por um espírito de paz, harmonia, equilíbrio. Se for um chá, uma pílula, um transe, sugiro que faça isso todos os dias nos quatro anos de Paço Municipal, antes de começar a rotina, caso leve o pleito.

Mas nesse clima de peace & love, sempre me pergunto o que acontece com a incrível capacidade cinematográfica dos americanos na hora de batizar os tristíssimos fenômenos meteorológicos que, vez por outra, assolam regiões e cidades do Tio Sam.

É muito estranho um furacão ser chamado de "Milton". Gente, Milton é nosso ícone da música, pode ser também um porteiro supereducado e prestativo (Seu Milton), um gerente de banco maravilhoso, aquele tio carioca, o Miltão, que toma chope e samba aos 70 anos, menos um desastre natural.

O mesmo vale para "Helene". Como algo que deixou pelo menos 200 mortos e milhões sem energia nos EUA leva nome de vovó europeia que recebe os netos para chá da tarde com bolo e biscoitos, pianista da Orquestra Sinfônica de Berlim, empresária da indústria da beleza responsável pela venda do botox nas farmácias e autoaplicável?

New Devaster, Destroyer 2.4, Natural Killer... eis minha contribuição. Francamente, vamos melhorar, está estranhíssimo ouvir os âncoras de jornais da TV falando que o "Milton também chegou a Orlando", verdadeiramente a turnê do ícone mineiro da MPB na Disney.

...e voltando à política local, que já está mesmo no maior climão "hurricane", o candidato Evandro tem um semblante de quem está assistindo "No Olho do Tornado" (2014), "Twister" (1996), "No Olho do Furacão" (2018), aliás, já sei o filme: "13 Minutos de Tormenta" (2021).

Sabemos que não dá mais tempo colocar as mandíbulas e as maçãs harmonizadas do baby-opositor, mas, "sorria, meu bem, sorria", de infelicidade já basta o cidadão-eleitor brasileiro, os ainda pensantes, claro. Os demais, já foram abduzidos pelo furacão "Alienator"....

Vou indo, super assim... sei lá como. Segunda não é meu dia.

Flores...

Vibe Fitness!

...E na vibe "saúde é o que interessa", tem novidade fitness abrindo as portas em 9 de novembro. Empresárias e sócias Roberta Cavalcante e Isabela Albuquerque (na foto) inauguram o Studio Velocity. Com 185m² e toda a infraestrutura de vestiários com toalhas para banho e amenities de marca premium, o Velocity oferece aulas com duração de 45 minutos, trabalhando o corpo inteiro e com uma gasto calórico médio até 700kcal. Playlists especiais e jogos de luzes deixam a experiência mais dinâmica. Fica na Vicente Linhares, 521 - Edifício Santana Business.

Estreia

Hoje em Fortaleza a atriz global Giovanna Grigio. Participa da pré-estreia para convidados, no Iguatemi Bosque, do filme "Maníaco do Parque - Um Serial Killer Brasileiro", longa do Prime Video que conta a história de Francisco de Assis Pereira, matador em série que aterrorizou São Paulo durante a década de 1990. No papel principal, nosso conterrâneo Silvero Pereira, mostrando mais uma vez sua grande versatilidade como dedicado e multifacetado artista. Na produção, Giovanna vai ser a Elena, uma repórter em início de carreira dedicada a cobrir o caso. Disponível no streaming a partir do dia 18 de outubro.

Cinco décadas

Deputado estadual licenciado e atual secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho completa 50 anos de vida nessa terça-feira, dia 15, e celebra também seus 20 anos de atuação na seara pública. Ao lado da esposa, Jamile, e dos filhos, Júlia e Salmito Neto, comemora, na intimidade da família, as conquistas no campo pessoal e político. Saúde!

Celebrar

Personalidades do Direito, da política e familiares se reuniram no Edifício Solar Praça Portugal para comemorar novo ciclo do empresário e advogado Rafael Sá. Cerca de 400 nomes foram levar seu abraço ao aniversariante. Registros...